Aktualizacja: 13.01.2026 07:57 Publikacja: 13.01.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
O kłopotach firm wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej pisze Bartłomiej Sawicki. Europejski system handlu emisjami ETS działa od 2005 r., a od 2013 r. przedsiębiorstwa muszą rozliczać się z emisji CO₂ pod groźbą kar. Problemem są rosnące ceny uprawnień, które szczególnie uderzają w branże energochłonne. Elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie jako pierwsza przestała kupować uprawnienia, za co została ukarana kwotą blisko 248 mln zł. Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w latach 2020–2025 problem dotyczy już 16 podmiotów.
Unia Europejska i Chiny osiągnęły porozumienie dotyczące importu chińskich samochodów elektrycznych. Kluczowym elementem jest system zobowiązań cenowych, który ma rozwiać obawy Brukseli o nieuczciwą konkurencję. Chińscy eksporterzy będą musieli przedstawiać oferty z minimalną ceną importową, informacjami o kanałach sprzedaży oraz planowanych inwestycjach w UE. Komisja Europejska zapowiada obiektywną ocenę ofert zgodną z zasadami WTO.
Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, poinformował o wezwaniu do ławy przysięgłych i możliwych zarzutach karnych związanych z zeznaniami dotyczącymi remontu siedziby Fed. Powell ocenia, że działania Departamentu Sprawiedliwości mogą być próbą ograniczenia niezależności banku centralnego w zakresie ustalania stóp procentowych. Wcześniej prezydent Donald Trump sugerował, że wysokie koszty remontu mogą posłużyć jako pretekst do usunięcia Powella ze stanowiska.
PKP Cargo zamierza skupić się na poprawie sytuacji finansowej poprzez restrukturyzację, rozwój transportu intermodalnego i dostosowanie kosztów do realiów rynku. Monika Starecka, p.o. prezesa PKP Cargo, podkreśla rosnącą rolę kolei w systemie bezpieczeństwa Europy i polityce klimatycznej oraz dwucyfrowe wzrosty przewozów kontenerowych i naczep.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
