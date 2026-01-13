11 min. 52 sek.

ETS problemem dla firm, elektryki z Chin, prezes Fedu pod presją

Polskie firmy coraz mocniej odczuwają koszty polityki klimatycznej UE, Bruksela dogaduje się z Pekinem w sprawie chińskich aut elektrycznych. PKP Cargo szykuje plan wyjścia z kryzysu, a Departament Sprawiedliwości USA wywiera presję na szefa Fed.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polityka klimatyczna UE coraz większym problemem dla firm

O kłopotach firm wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej pisze Bartłomiej Sawicki. Europejski system handlu emisjami ETS działa od 2005 r., a od 2013 r. przedsiębiorstwa muszą rozliczać się z emisji CO₂ pod groźbą kar. Problemem są rosnące ceny uprawnień, które szczególnie uderzają w branże energochłonne. Elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie jako pierwsza przestała kupować uprawnienia, za co została ukarana kwotą blisko 248 mln zł. Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w latach 2020–2025 problem dotyczy już 16 podmiotów.

Bruksela i Pekin łagodzą spór o chińskie auta elektryczne

Unia Europejska i Chiny osiągnęły porozumienie dotyczące importu chińskich samochodów elektrycznych. Kluczowym elementem jest system zobowiązań cenowych, który ma rozwiać obawy Brukseli o nieuczciwą konkurencję. Chińscy eksporterzy będą musieli przedstawiać oferty z minimalną ceną importową, informacjami o kanałach sprzedaży oraz planowanych inwestycjach w UE. Komisja Europejska zapowiada obiektywną ocenę ofert zgodną z zasadami WTO.