W piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podstawę prawną, na której opiera się znacząca część podwyżek ceł wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zareagował na decyzję w ostrych słowach.
Agencja Reutera podaje, że Donald Trump – reagując na decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczącą wprowadzonych przez niego ceł – stwierdził, że taki wyrok to „hańba”. Słowa te – według doniesień – padły podczas zamkniętego spotkania z gubernatorami stanów. Prezydent USA miał się bowiem wówczas dowiedzieć o decyzji Sądu Najwyższego.
Stacja CNN informuje natomiast, że amerykański przywódca miał również stwierdzić, iż Biały Dom ma „plan B”. O co może chodzić? Nakładając cła, Trump powoływał się na ustawę z 1977 r., która daje prezydentowi prawo do regulowania i zakazywania określonych międzynarodowych transakcji w wyjątkowych sytuacjach. Co istotne, nie jest to jedyna ustawa, która daje przywódcy USA możliwość nakładania ceł. Zarówno Trump, jak i jego otoczenie, podkreślają jednak, że dają one głowie państwa węższe pole manewru.
Ustawa, na której opierały się podwyżki ceł importowych, „nie upoważnia prezydenta do nakładania ceł” – orzekła w piątek większość sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego. Za takim orzeczeniem głosowało sześciu sędziów, przeciwko było trzech. Opinię Sądu w imieniu większości wygłosił prezes Sądu Najwyższego John Roberts. Sędziowie Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh złożyli zdania odrębne. Orzeczenie milczy na temat tego, czy cła już zapłacone według wyższych stawek będą musiały zostać zwrócone.
Decyzja Sądu Najwyższego stanowi ogromną porażkę dla prezydenta Donalda Trumpa, który uczynił cła – oraz swoją rzekomą władzę do ich nakładania na dowolny kraj w dowolnym momencie, bez udziału Kongresu – centralnym elementem polityki gospodarczej i zagranicznej swojej administracji.
Przed wydaniem orzeczenia Trump i jego administracja podkreślali dramatyczne konsekwencje ewentualnego uchylenia taryf przez Sąd Najwyższy. „Jeśli Sąd Najwyższy orzeknie przeciwko Stanom Zjednoczonym w tej sprawie dotyczącej narodowego bezpieczeństwa – JESTEŚMY ZAŁATWIENI!” – napisał Trump 12 stycznia
