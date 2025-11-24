Reklama
USA obniżą cła na unijną stal, jeśli UE spełni jeden warunek. Chodzi o przepisy cyfrowe

Stany Zjednoczone zażądały w poniedziałek, aby Unia Europejska zmieniła swoje regulacje dotyczące sektora technologicznego na bardziej „zrównoważone”. W zamian Biały Dom oferuje obniżenie amerykańskich ceł na import unijną stali i aluminium.

Publikacja: 24.11.2025 19:57

Na zdjęciu od lewej: przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer, sekretarz handlu USA Howard Lutnick

Na zdjęciu od lewej: przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer, sekretarz handlu USA Howard Lutnick, minister spraw zagranicznych Danii Lars Løkke Rasmussen i europejski komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa Maroš Šefčovič

Foto: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Alicja Podskoczy

W poniedziałek, 24 listopada, ministrowie Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli z sekretarzem handlu USA Howardem Lutnickim oraz przedstawicielem handlowym Jamiesonem Greerem. Unijni politycy wezwali Amerykanów do wdrożenia lipcowego porozumienia handlowego, zakładającego cięcia amerykańskich ceł na stal ze Wspólnoty oraz ich zniesienie na niektóre towary z UE, jak wino i napoje spirytusowe.

Handel
Handel
Rolnicy krytykują umowę celną Szwajcaria–USA. Ogromne obawy o import mięsa

Przypomnijmy, że pod koniec lipca administracja Donalda Trumpa nałożyła 15-proc. cła na większość towarów z UE, podczas gdy Bruksela zgodziła się znieść wiele swoich ceł na import z USA. Aby to się stało, konieczne jest jednak uzyskanie zgody Parlamentu Europejskiego i rządów państw UE, co może nastąpić dopiero w marcu bądź kwietniu 2026 roku. To, jak twierdzą unijni dyplomaci, wywołało irytację Waszyngtonu.

Biały Dom w dalszym ciągu utrzymuje 50-proc. cła na stal i aluminium z UE, a od połowy sierpnia stosuje je również w odniesieniu do zawartości metalu w 407 produktach „pochodnych”, takich jak motocyle i lodówki.

USA: Obniżka ceł na unijną stal i aluminium? Najpierw „zrównoważone” przepisy cyfrowe

Sekretarz handlu USA Howard Lutnick w odpowiedzi na poniedziałkowe wezwanie unijnych ministrów stwierdził jednak, że Bruksela musi najpierw przemyśleć swoje przepisy dotyczące sektora cyfrowego i uczynić je bardziej „zrównoważonymi”.

– Gdy ustalą ramy, które nam odpowiadają i które rozumiemyoraz rozwiążą te zaległe, stare sprawy, wtedy – jak sądzę – będziemy mogli zająć się tematem stali i aluminium – powiedział dziennikarzom Howard Lutnick, cytowany przez agencję Reutera, po trwającym 90 minut spotkaniu.

Handel
Handel
UE zniesie cła na amerykańskie towary. W zamian USA mają obniżyć cła na auta

Amerykański sekretarz handlu nie sprecyzował jednak, jakich zmian oczekują Stany Zjednoczone, ale zaznaczył, że zrównoważone przepisy cyfrowe mogłyby przyciągnąć do UE bilion dolarów inwestycji.

Gabinet Donalda Trumpa od początku ostro krytykował unijne przepisy ograniczające władzę gigantów technologicznych i wymagające od dużych platform internetowych walki ze szkodliwymi treściami, twierdząc, że niesprawiedliwie celują one w amerykańskie firmy technologiczne.

Źródło: rp.pl, Reuters

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

