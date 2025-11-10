Aktualizacja: 10.11.2025 21:03 Publikacja: 10.11.2025 20:30
Prezydent USA Donald Trump
Foto: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
W poniedziałek, 10 listopada, Donald Trump w wyjątkowo emocjonalnym wpisie opublikowanym na portalu Truth Social zwrócił się bezpośrednio do kontrolerów ruchu lotniczego, którzy w ostatnich dniach nie przyszli do pracy w związku z brakiem wynagrodzenia przez przedłużający się paraliż rządu, tzw. shutdown. Prezydent USA stanowczo domaga się od nich powrotu do obowiązków służbowych. Nie obyło się też bez gróźb.
„Wszyscy Kontrolerzy Ruchu Lotniczego muszą wrócić do pracy, TERAZ!!! Każdemu, kto tego nie zrobi, zostanie to znacznie „potrącone”” – podkreślił w poście Donald Trump.
Jak dodał, kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy okazali się „wielkimi patriotami” i nie wzięli żadnego dnia wolnego, zostaną za to specjalnie wynagrodzeni. Trump obiecał, że będzie rekomendował im bonus w wysokości 10 tys. dol. na osobę „za wybitną służbę dla kraju”.
„Tym, którzy nie robili nic poza narzekaniem i brali wolne, mimo że wszyscy wiedzieli, że w niedalekiej przyszłości otrzymają PEŁNE wynagrodzenie, NIE JESTEM Z WAS ZADOWOLONY. (…) Będziecie mieli negatywny wpis w waszej kartotece, przynajmniej w moim mniemaniu. Jeśli chcecie odejść ze służby w najbliższej przyszłości, proszę, nie wahajcie się tego zrobić, bez ŻADNEJ wypłaty czy odprawy jakiegokolwiek rodzaju!” – napisał Trump.
Amerykański prezydent obiecał jednocześnie lotniskom „najnowocześniejszy” i „najlepszy na świecie” sprzęt, który jego administracja ma właśnie zamawiać, ale – jak przekonuje – korzystać z niego będą mogli wyłącznie „prawdziwi patrioci”, którzy nie rezygnują teraz z pracy.
Sytuacja na amerykańskich lotniskach robi się coraz bardziej dramatyczna. Rekordowo długi paraliż rządu USA, spowodowany nieuchwaleniem przez Kongres ustawy zapewniającej finansowanie władzom federalnym, doprowadził do tego, że około 13 tys. kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę.
W efekcie coraz więcej pracowników federalnych, w tym kontrolerów ruchu lotniczego, zgłasza absencję. W zeszłym tygodniu szef Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), Bryan Bedford, powiedział, że od początku paraliżu każdego dnia na 30 największych amerykańskich lotniskach nie stawiało się do pracy 20-40 proc. kontrolerów.
Jak zauważa agencja Reutera, urzędnicy stwierdzili, że nie jest jasne, w jaki sposób, zgodnie z umową związkową kontrolerów można by im potrącić pensje ani jakie byłoby źródło proponowanej przez prezydenta premii w wysokości 10 tys. dol.
Tylko w poniedziałek linie lotnicze odwołały 1700 lotów w USA, a w kolejnych dniach ma być jeszcze gorzej. FAA nakazała cięcia lotów, które w piątek mają wzrosnąć do 10 proc.
