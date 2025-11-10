W poniedziałek, 10 listopada, Donald Trump w wyjątkowo emocjonalnym wpisie opublikowanym na portalu Truth Social zwrócił się bezpośrednio do kontrolerów ruchu lotniczego, którzy w ostatnich dniach nie przyszli do pracy w związku z brakiem wynagrodzenia przez przedłużający się paraliż rządu, tzw. shutdown. Prezydent USA stanowczo domaga się od nich powrotu do obowiązków służbowych. Nie obyło się też bez gróźb.

Shutdown w USA. Donald Trump apeluje do kontrolerów ruchu lotniczego o powrót do pracy

„Wszyscy Kontrolerzy Ruchu Lotniczego muszą wrócić do pracy, TERAZ!!! Każdemu, kto tego nie zrobi, zostanie to znacznie „potrącone”” – podkreślił w poście Donald Trump.

Jak dodał, kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy okazali się „wielkimi patriotami” i nie wzięli żadnego dnia wolnego, zostaną za to specjalnie wynagrodzeni. Trump obiecał, że będzie rekomendował im bonus w wysokości 10 tys. dol. na osobę „za wybitną służbę dla kraju”.

„Tym, którzy nie robili nic poza narzekaniem i brali wolne, mimo że wszyscy wiedzieli, że w niedalekiej przyszłości otrzymają PEŁNE wynagrodzenie, NIE JESTEM Z WAS ZADOWOLONY. (…) Będziecie mieli negatywny wpis w waszej kartotece, przynajmniej w moim mniemaniu. Jeśli chcecie odejść ze służby w najbliższej przyszłości, proszę, nie wahajcie się tego zrobić, bez ŻADNEJ wypłaty czy odprawy jakiegokolwiek rodzaju!” – napisał Trump.