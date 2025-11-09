Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny aktualnego paraliżu rządowego w USA?

Poprzednie najdłuższe zamknięcie (shutdown), to sprzed siedmiu lat, zakończyło się – po 35 dniach i 3 miliardach dol. straty – gdy seria narastających skutków społecznych, w tym zakłóceń w ruchu lotniczym, wywarła presję na Trumpa i republikanów w Kongresie, by osiągnęli kompromis z demokratami.

Tym razem demokraci blokują zatwierdzenie ustawy budżetowej na działalność rządu, domagając się przedłużenia ulg podatkowych na ubezpieczenia zdrowotne w ramach Affordable Care Act, które wygasają z końcem tego roku. Jeżeli wygasną, składki ubezpieczeniowe milionów Amerykanów wzrosną kilkakrotnie, sprawiając, że większość nie będzie mogła sobie pozwolić na wykupienie polis.

Na czym mógłby polegać kompromis? I dlaczego tak długo go nie ma?

Republikanie twierdzą, że są gotowi na rozmowy o przedłużeniu ulg – ale dopiero po ponownym otwarciu rządu. Nie chcą, aby demokraci, którzy w tej kadencji Trumpa zostali skutecznie zepchnięci na legislacyjny margines, poczuli, że mają wpływ na decyzje podejmowane w Waszyngtonie.