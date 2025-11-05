Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zohran Mamdani burmistrzem Nowego Jorku. Zły znak dla Donalda Trumpa

Zohran Mamdani, młody progresywny muzułmanin, będzie burmistrzem Nowego Jorku. To nieoczywisty wybór dla miasta uważanego za stolicę kapitalizmu w USA. Przyłożył się do niego Donald Trump.

Publikacja: 05.11.2025 10:06

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani

Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Aleksandra Słabisz

Korespondencja z Nowego Jorku

Reklama
Reklama

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto został nowym burmistrzem Nowego Jorku i dlaczego jego wybór jest nietypowy?
  • Jakie polityczne przesłanie niesie ze sobą zwycięstwo Zohrana Mamdaniego dla Partii Demokratycznej?
  • Jakie były reakcje Partii Republikańskiej na wybory Mamdaniego oraz w innych stanach?
  • Jak wynik wyborów gubernatorskich w Wirginii i New Jersey odbija się na sile politycznej Demokratów?
  • Jakie znaczenie mogą mieć te wybory na przyszłoroczne wybory połówkowe w USA?

Nieczęsto wybory, w których nie jest wybierany ani prezydent, ani Kongres, zyskują takie zainteresowanie. Tym razem było inaczej.

Wtorkowe głosowanie w wyborach lokalnych i stanowych interpretowano jako barometr nastrojów społeczeństwa wobec rządzącej partii oraz prezydenta Donalda Trumpa. Uczestniczyły w nim, od Nowego Jorku po Kalifornię, miliony Amerykanów w połowie stanów. 

Program Zohrana Mamdaniego. Chce opodatkować bogatych i korporacje, by sfinansować szeroko zakrojone programy społeczne

W mieście Nowy Jork frekwencja była najwyższa w wyborach na burmistrza w ostatnich 30 latach. Rywalizacja między kandydatem Partii Demokratycznej i faworytem wyścigu Zohranem Mamdanim, byłym gubernatorem Andrew M. Cuomo oraz republikańskim kandydatem Curtisem Sliwą, wzbudziła ogromne zainteresowanie w całym kraju. Częściowo dlatego, że zwycięzca – Zohran Mamdani (50,4 proc. głosów) jest nieoczywistym wyborem dla miasta uważanego za stolicę kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zohran Mamdani
Polityka
USA: Bunt przeciw establishmentowi. Partia Demokratyczna w miastach skręca w lewo

To, jak się tu określa, demokratyczny socjalista, przedstawiciel progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. Chce opodatkować bogatych i korporacje, by sfinansować szeroko zakrojone nowe programy społeczne, czym zaskarbił sobie poparcie nowojorczyków. Będzie pierwszym muzułmaninem i pierwszym politykiem o korzeniach południowoazjatyckich na tym stanowisku (urodził się w Ugandzie w rodzinie pochodzącej z Indii). Ma 34 lata i niewielkie doświadczenie. 

Jego zwycięstwo daje wiele do myślenia Partii Demokratycznej, której centrowe skrzydło z dystansem podchodzi do lewicowych kandydatów takich jak Mamdani. – Jego kampania zmobilizowała i dodała energii wyborcom w Nowym Jorku. Pokazała siłę partii, która nieustannie koncentruje się na wspieraniu pracujących ludzi – przyznał pojednawczo przewodniczący Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej Ken Martin.

Znaczenie wyborów na burmistrza Nowego Jorku dla Donalda Trumpa rok po wyborach prezydenckich

Republikanie, na czele z Trumpem, próbowali wykorzystać jego popularność przeciwko demokratom, nazywając go „komunistą”. 

– Wybór Zohran Mamdaniego potwierdza przeobrażenie Partii Demokratycznej w radykalną partię socjalistyczną, która dąży do rozbudowania rządu – powiedział przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. 

Reklama
Reklama

Prezydent Donald Trump we wtorek na platformie społecznościowej Truth Social publikował ataki na Zohrana Mamdaniego. Apelował też do nowojorczyków, by głosowali na Andrew Cuomo i zagroził wstrzymaniem funduszy federalnych dla miasta, jeżeli Mamdani wygra. – Z komunistą to niegdyś wspaniałe miasto ma ZERO szans powodzenia, a nawet przetrwania! Z komunistą u sterów będzie tylko gorzej. Jako prezydent nie chcę tracić federalnych funduszy – napisał Trump.

Czytaj więcej

Nowy styl komunikacji z wyborcami prezentuje przedstawiciel lewicowego skrzydła Partii Demokratyczne
Polityka
Demokraci uczą się nowego języka. Wzorują się na Donaldzie Trumpie

To były pierwsze wybory drugiej, burzliwej kadencji Donalda Trumpa, który zmienił kształt federalnego rządu. ,Zwolnił dziesiątki tysięcy pracowników federalnych, prowadził masowe deportacje, wysłał wojsko na ulice kilku dużych miast, zlikwidował dotacje rządowe do ubezpieczeń zdrowotnych dla milionów Amerykanów. Wytyka mu dyktatorskie podejście do rządzenia.

Wybory te postrzegane są jako barometr nastrojów politycznych wśród Amerykanów wobec rządów i Partii Republikańskiej, która ma większość w Senacie i Izbie Reprezentantów i nie stawia oporu prezydentowi. Najnowsze badanie opinii publicznej ABC News/Washington Post/Ipsos, wykazało, że dwie trzecie Amerykanów uważa, że kraj „zmierza w poważnie złym kierunku”. 

Sześciu na dziesięciu Amerykanów obwinia prezydenta Donalda Trumpa za obecny poziom inflacji. Ponad sześciu na dziesięciu Amerykanów nie aprobuje sposobu, w jaki Trump zarządza gospodarką, kieruje rządem federalnym i nakłada cła – a 64 proc. uważa, że posuwa się „zbyt daleko” w próbach rozszerzenia władzy prezydenckiej. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Aż 55 proc. sympatyków Donalda Trumpa najbardziej go ceni za to, że twardą ręką oczyszcza Amerykę z
Polityka
Donald Trump traci poparcie. Coraz więcej Amerykanów obawia się o gospodarkę

Co wynika z wyborów na gubernatorów Wirginii i New Jersey?

Prezydent Trump i Partia Republikańska dostali czerwone kartki także w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey. W obu stanach wygrały demokratyczne kandydatki: w New Jersey Mikie Sherrill, której oponentem był popierany przez Trumpa Jack Ciattarelli, oraz Abigail Spanberger, która jest też pierwszą kobietą wybraną na stanowisko gubernatora Wirginii. Zwycięstwo odnieśli też inni demokraci w tym stanie: Ghazala Hashimi, która została zastępcą gubernatora i pierwszą muzułmanką na politycznym stanowisku w stanie, oraz Jay Jones, który wybrany został na prokuratora generalnego.

– To duże zwycięstwo dla demokratów. Wyniki sugerują, że te zazwyczaj demokratyczne stany stają się bardziej demokratyczne, a entuzjazm demokratów rośnie – pisze „Wall Street Journal”.

Zwycięstwa demokratek w New Jersey oraz w Wirginii są kluczowe dla partii, która desperacko chce pokazać, że wciąż potrafi poderwać wyborców i postawić się prezydentowi Trumpowi. – Biały Dom nie może tego zignorować. Przemówiły dwa ważne stany: Wirginia, gdzie mieszkają tysiące byłych pracowników federalnych, którzy stracili pracę w tym roku, oraz New Jersey, gdzie prezydent zamroził fundusze na Gateway Tunnel Project 18-miliardowy projekt infrastrukturalny – mówi w komentarzu w CNN Rahm Emanuel, były szef sztabu Baracka Obamy.

Wtorkowe głosowanie daje nadzieję demokratom przed kluczowymi wyborami połówkowymi w 2026 r., w których chcą przejąć większość w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Reklama
Reklama

Historycznie partia rządząca zawsze traci mandaty w Kongresie. Zdając sobie z tego sprawę Donald Trump od miesięcy prowadzi kampanię nacisków na republikańskie stany, by zmieniły granice dystryktów kongresowych, tak by zwiększyć szanse swojej partii na utrzymanie większości w Kongresie. Wywołał tym falę manipulacji granicami dystryktów w całym kraju, nie tylko w stanach uważanych za republikańskie, ale również w tych demokratycznych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Wybory Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto został nowym burmistrzem Nowego Jorku i dlaczego jego wybór jest nietypowy?
  • Jakie polityczne przesłanie niesie ze sobą zwycięstwo Zohrana Mamdaniego dla Partii Demokratycznej?
  • Jakie były reakcje Partii Republikańskiej na wybory Mamdaniego oraz w innych stanach?
  • Jak wynik wyborów gubernatorskich w Wirginii i New Jersey odbija się na sile politycznej Demokratów?
  • Jakie znaczenie mogą mieć te wybory na przyszłoroczne wybory połówkowe w USA?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Korespondencja z Nowego Jorku

Nieczęsto wybory, w których nie jest wybierany ani prezydent, ani Kongres, zyskują takie zainteresowanie. Tym razem było inaczej.

Pozostało jeszcze 98% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zohran Mamdani
Polityka
Nowojorczycy nie posłuchali Donalda Trumpa. Zohran Mamdani nowym burmistrzem
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Grzegorz Braun
Polityka
Grzegorz Braun nagrodzony na Białorusi. Za obronę praw człowieka
Friedrich Merz
Polityka
Od 9,5 tys. głosów wyborców zależy przyszłość Niemiec? Rząd Merza zagrożony
Nie żyje Dick Cheney. Były wiceprezydent USA miał 84 lata
Polityka
Nie żyje Dick Cheney. Były wiceprezydent USA miał 84 lata
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
FBI zwalniało i przywracało agentów zaangażowanych w śledztwa dotyczące Donalda Trumpa?
Polityka
FBI zwalniało i przywracało agentów zaangażowanych w śledztwa dotyczące Donalda Trumpa?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie