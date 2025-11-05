Korespondencja z Nowego Jorku

Nieczęsto wybory, w których nie jest wybierany ani prezydent, ani Kongres, zyskują takie zainteresowanie. Tym razem było inaczej.

Wtorkowe głosowanie w wyborach lokalnych i stanowych interpretowano jako barometr nastrojów społeczeństwa wobec rządzącej partii oraz prezydenta Donalda Trumpa. Uczestniczyły w nim, od Nowego Jorku po Kalifornię, miliony Amerykanów w połowie stanów.

Program Zohrana Mamdaniego. Chce opodatkować bogatych i korporacje, by sfinansować szeroko zakrojone programy społeczne

W mieście Nowy Jork frekwencja była najwyższa w wyborach na burmistrza w ostatnich 30 latach. Rywalizacja między kandydatem Partii Demokratycznej i faworytem wyścigu Zohranem Mamdanim, byłym gubernatorem Andrew M. Cuomo oraz republikańskim kandydatem Curtisem Sliwą, wzbudziła ogromne zainteresowanie w całym kraju. Częściowo dlatego, że zwycięzca – Zohran Mamdani (50,4 proc. głosów) jest nieoczywistym wyborem dla miasta uważanego za stolicę kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych.