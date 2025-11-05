Aktualizacja: 05.11.2025 10:46 Publikacja: 05.11.2025 10:06
Zohran Mamdani
Korespondencja z Nowego Jorku
Nieczęsto wybory, w których nie jest wybierany ani prezydent, ani Kongres, zyskują takie zainteresowanie. Tym razem było inaczej.
Wtorkowe głosowanie w wyborach lokalnych i stanowych interpretowano jako barometr nastrojów społeczeństwa wobec rządzącej partii oraz prezydenta Donalda Trumpa. Uczestniczyły w nim, od Nowego Jorku po Kalifornię, miliony Amerykanów w połowie stanów.
W mieście Nowy Jork frekwencja była najwyższa w wyborach na burmistrza w ostatnich 30 latach. Rywalizacja między kandydatem Partii Demokratycznej i faworytem wyścigu Zohranem Mamdanim, byłym gubernatorem Andrew M. Cuomo oraz republikańskim kandydatem Curtisem Sliwą, wzbudziła ogromne zainteresowanie w całym kraju. Częściowo dlatego, że zwycięzca – Zohran Mamdani (50,4 proc. głosów) jest nieoczywistym wyborem dla miasta uważanego za stolicę kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych.
To, jak się tu określa, demokratyczny socjalista, przedstawiciel progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. Chce opodatkować bogatych i korporacje, by sfinansować szeroko zakrojone nowe programy społeczne, czym zaskarbił sobie poparcie nowojorczyków. Będzie pierwszym muzułmaninem i pierwszym politykiem o korzeniach południowoazjatyckich na tym stanowisku (urodził się w Ugandzie w rodzinie pochodzącej z Indii). Ma 34 lata i niewielkie doświadczenie.
Jego zwycięstwo daje wiele do myślenia Partii Demokratycznej, której centrowe skrzydło z dystansem podchodzi do lewicowych kandydatów takich jak Mamdani. – Jego kampania zmobilizowała i dodała energii wyborcom w Nowym Jorku. Pokazała siłę partii, która nieustannie koncentruje się na wspieraniu pracujących ludzi – przyznał pojednawczo przewodniczący Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej Ken Martin.
Republikanie, na czele z Trumpem, próbowali wykorzystać jego popularność przeciwko demokratom, nazywając go „komunistą”.
– Wybór Zohran Mamdaniego potwierdza przeobrażenie Partii Demokratycznej w radykalną partię socjalistyczną, która dąży do rozbudowania rządu – powiedział przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.
Prezydent Donald Trump we wtorek na platformie społecznościowej Truth Social publikował ataki na Zohrana Mamdaniego. Apelował też do nowojorczyków, by głosowali na Andrew Cuomo i zagroził wstrzymaniem funduszy federalnych dla miasta, jeżeli Mamdani wygra. – Z komunistą to niegdyś wspaniałe miasto ma ZERO szans powodzenia, a nawet przetrwania! Z komunistą u sterów będzie tylko gorzej. Jako prezydent nie chcę tracić federalnych funduszy – napisał Trump.
To były pierwsze wybory drugiej, burzliwej kadencji Donalda Trumpa, który zmienił kształt federalnego rządu. ,Zwolnił dziesiątki tysięcy pracowników federalnych, prowadził masowe deportacje, wysłał wojsko na ulice kilku dużych miast, zlikwidował dotacje rządowe do ubezpieczeń zdrowotnych dla milionów Amerykanów. Wytyka mu dyktatorskie podejście do rządzenia.
Wybory te postrzegane są jako barometr nastrojów politycznych wśród Amerykanów wobec rządów i Partii Republikańskiej, która ma większość w Senacie i Izbie Reprezentantów i nie stawia oporu prezydentowi. Najnowsze badanie opinii publicznej ABC News/Washington Post/Ipsos, wykazało, że dwie trzecie Amerykanów uważa, że kraj „zmierza w poważnie złym kierunku”.
Sześciu na dziesięciu Amerykanów obwinia prezydenta Donalda Trumpa za obecny poziom inflacji. Ponad sześciu na dziesięciu Amerykanów nie aprobuje sposobu, w jaki Trump zarządza gospodarką, kieruje rządem federalnym i nakłada cła – a 64 proc. uważa, że posuwa się „zbyt daleko” w próbach rozszerzenia władzy prezydenckiej.
Prezydent Trump i Partia Republikańska dostali czerwone kartki także w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey. W obu stanach wygrały demokratyczne kandydatki: w New Jersey Mikie Sherrill, której oponentem był popierany przez Trumpa Jack Ciattarelli, oraz Abigail Spanberger, która jest też pierwszą kobietą wybraną na stanowisko gubernatora Wirginii. Zwycięstwo odnieśli też inni demokraci w tym stanie: Ghazala Hashimi, która została zastępcą gubernatora i pierwszą muzułmanką na politycznym stanowisku w stanie, oraz Jay Jones, który wybrany został na prokuratora generalnego.
– To duże zwycięstwo dla demokratów. Wyniki sugerują, że te zazwyczaj demokratyczne stany stają się bardziej demokratyczne, a entuzjazm demokratów rośnie – pisze „Wall Street Journal”.
Zwycięstwa demokratek w New Jersey oraz w Wirginii są kluczowe dla partii, która desperacko chce pokazać, że wciąż potrafi poderwać wyborców i postawić się prezydentowi Trumpowi. – Biały Dom nie może tego zignorować. Przemówiły dwa ważne stany: Wirginia, gdzie mieszkają tysiące byłych pracowników federalnych, którzy stracili pracę w tym roku, oraz New Jersey, gdzie prezydent zamroził fundusze na Gateway Tunnel Project 18-miliardowy projekt infrastrukturalny – mówi w komentarzu w CNN Rahm Emanuel, były szef sztabu Baracka Obamy.
Wtorkowe głosowanie daje nadzieję demokratom przed kluczowymi wyborami połówkowymi w 2026 r., w których chcą przejąć większość w Senacie i Izbie Reprezentantów.
Historycznie partia rządząca zawsze traci mandaty w Kongresie. Zdając sobie z tego sprawę Donald Trump od miesięcy prowadzi kampanię nacisków na republikańskie stany, by zmieniły granice dystryktów kongresowych, tak by zwiększyć szanse swojej partii na utrzymanie większości w Kongresie. Wywołał tym falę manipulacji granicami dystryktów w całym kraju, nie tylko w stanach uważanych za republikańskie, ale również w tych demokratycznych.
