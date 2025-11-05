– Czuję się pewniej siedząc tu dziś niż rok temu – ocenia obecną sytuację na amerykańskiej giełdzie Michael Dickson, szef badań i rozwoju produktów w Horizon Investment LLC.

Ostatnie 12 miesięcy było dobrym okresem nie tylko dla amerykańskiego rynku akcji. Nowe rekordy ustanawiało wówczas również wiele indeksów giełdowych z Azji i Europy, w tym polskie WIG i WIG20. Pierwszy z nich zyskał w tym czasie 37 proc., a drugi 32 proc., ale to było za mało, by załapać się do pierwszej dziesiątki najmocniej rosnących w tym okresie głównych indeksów giełdowych świata. Koreański KOSPI, ze wzrostem o ponad 60 proc., uplasował się dopiero na czwartym miejscu, a pierwszą pozycję zajął GSE Composite, główny indeks giełdy w Ghanie, który zyskał około 85 proc. Spośród indeksów rynków rozwiniętych, najlepszy był hiszpański Ibex 35, ze wzrostem o prawie 35 proc. Niewiele indeksów straciło w tym okresie. Najmocniej zniżkował duński OMX Copenhagen, który spadł o 28 proc.

Wygląda więc na to, że wpływ wojen handlowych na globalne rynki akcji był bardzo ograniczony. Wskazuje na to również choćby to, że koszyk Goldman Sachs obejmujący europejskie akcje najbardziej narażone na podwyżki ceł zyskiwał mocniej niż szerszy rynek w październiku po tym, jak przez większość roku radził sobie gorzej. Koszyk, w skład którego wchodzą m.in. firmy takie jak Legrand, BMW i Adidas, wzrósł o około 6 proc. w sezonie wyników, czyli dwa razy więcej niż paneuropejski indeks Stoxx Europe 600. – W rzeczywistości wpływ ceł jak dotąd był dla europejskich firm dość znikomy, z wyjątkiem rzadkich wyjątków – twierdzi Nicolas Domont, zarządzający funduszem w paryskiej firmie Optigestion.

Słabszy dolar, droższy bitcoin

Przez ostatnie 12 miesięcy pojawiło się wiele alarmistycznych komentarzy mówiących o tym, że inwestorzy będą mocno wyprzedawać obligacje coraz mocniej się zadłużających USA. Do wyprzedaży rzeczywiście doszło w kwietniu, czyli w momencie paniki na rynkach. I szybko się ona skończyła. We wtorek rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wynosiła około 4,1 proc. i była o blisko 0,5 pkt proc. niższa niż 12 miesięcy wcześniej. Rentowność amerykańskich papierów dwuletnich spadła natomiast w tym okresie o prawie 70 pb. Przychody z ceł i cięcia biurokracji jak na razie, pomogły zmniejszyć amerykański deficyt finansów publicznych, a Fed luzuje politykę pieniężną. Inwestorzy nadal więc chętnie kupują amerykański dług, a w ostatnich miesiącach wyraźnie gorzej radziły sobie obligacje państw Europy Zachodniej, które zaczęły się prezentować mniej atrakcyjnie w porównaniu z amerykańskimi.