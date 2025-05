Wojna handlowa prezydenta Donalda Trumpa kosztowała spółki z USA, Europy i Japonii ponad 34 miliardy dolarów w postaci utraconych przychodów i wyższych kosztów – wynika z analizy agencji Reutera, opartej na raportach wynikowych spółek. Przewiduje się, że straty te wzrosną, ponieważ niepewność związana z cłami paraliżuje podejmowanie decyzji w niektórych największych firmach na świecie.

Reklama

Kwota 34 miliardów dolarów to suma szacunków dotyczących 32 firm z indeksu S&P 500, trzech firm z europejskiego indeksu STOXX 600 oraz 21 firm z japońskiego indeksu Nikkei 225. Ekonomiści twierdzą jednak, że koszty dla biznesu będą prawdopodobnie wielokrotnie wyższe niż to, co firmy dotychczas ujawniły.

Dzięki decyzji sądu Donald Trump może nakładać kolejne cła

– Możesz podwoić lub potroić tę sumę, a i tak powiedzielibyśmy, że skala jest znacznie większa, niż większości ludzi się wydaje – powiedział Jeffrey Sonnenfeld, profesor w Yale School of Management. Dodał, że skutki uboczne mogą być gorsze, wskazując na potencjalne mniejsze wydatki konsumentów i firm oraz wyższe oczekiwania inflacyjne.