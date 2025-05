– W wyraźnym kontraście do optymizmu obserwowanego przed falą ceł z 2 kwietnia, tegoroczne Badanie Globalne potwierdza to, co obserwujemy na wszystkich rynkach: niepewność i fragmentacja stają się zjawiskami o charakterze strukturalnym – zaznaczyła Aylin Somersan Coqui, dyrektorka generalna Allianz Trade.

Jak dodała, „Dzień Wyzwolenia” obnażył słabości firm o silnie skoncentrowanych łańcuchach dostaw i rynkach eksportowych, ale wiele też skłoniła do szybkiego działania.

– Firmy nie stoją w miejscu. Po przejściu przez kolejne wstrząsy od 2020 roku, ponownie się adaptują – dywersyfikując partnerów, rekonfigurując logistykę i wdrażając mechanizmy dzielenia ryzyka w całym łańcuchu wartości. W obecnym środowisku handlowym sukces zależy coraz bardziej od zdolności adaptacyjnych – dodała Aylin Somersan Coqui.