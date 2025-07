– Ryzyko tego, że sprawy się posypią jest większe niż obecnie wycenia rynek. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że jedna ze stron popełni wielki błąd – zwraca uwagę Zuhair Khan, zarządzający w firmie UBP Investments. Przypomina on, że po ogłoszeniu przez Trumpa mechanizmu tzw. ceł wzajemnych, Nikkei 225 spadł z około 36 tys. pkt w okolice 31 tys. pkt. Środową sesję kończył on na poziomie 39762 pkt. – Zakładając 25 proc. ryzyko, że nie dojdzie do umowy handlowej, Nikkei 225 powinien być obecnie w okolicach 38 tys. pkt – uważa Khan.

Jeszcze pod koniec czerwca Nikkei 225 przekraczał poziom 40 tys. pkt. Od początku roku spadł o 0,3 proc., co sprawiło, że słabo wypadał w tym okresie w porównaniu z innymi indeksami giełdowymi rynków rozwiniętych. Od dołka z kwietnia odbił się jednak o prawie 28 proc. Można więc mówić o hossie na giełdzie tokijskiej.

Tymczasem jen japoński zyskał od początku roku o 9,6 proc. wobec dolara amerykańskiego. W środę po południu za 1 dolara płacono 143,8 jenów. Japońska waluta była najmocniejsza pod koniec kwietnia. Jej notowania dochodziły wówczas nawet do 139,89 jenów za 1 USD. To był najniższy kurs od lipca 2023 r. Mocny jen jest jednak czynnikiem negatywnie wpływającym na koniunkturę na japońskim rynku akcji. Przyczynia się on do wypracowywania mniejszych marż przez japońskich eksporterów dominujących w indeksie Nikkei 225. Osłabienie japońskiej waluty często bywa natomiast impulsem do zwyżek tego indeksu giełdowego.