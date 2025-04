Donald Trump wywołał trzęsienie ziemi na giełdach

– Amerykańskie akcje prawdopodobnie pozostaną pod presją w krótkim terminie, jednak sekretarz skarbu stwierdził, że prezydent Trump byłby otwarty na negocjacje w sprawie obniżenia taryf w przyszłości, choć nie znamy szczegółów, jak mogłoby to zostać osiągnięte. Ogłoszenie prezydenta wydawało się wszechstronne, ale nie możemy być pewni, czy nie pojawią się kolejne zapowiedzi taryf. Dopóki Trump nie potwierdzi, że nie będzie więcej nowych ceł, możemy obserwować, jak europejskie i brytyjskie akcje nadal będą przewyższały rynki amerykańskie – prognozuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Niepewność panująca na rynkach może prowadzić do pogłębienia korekty na Wall Street. – Rynek nie spodziewał się, że będzie to tak surowe, jak jest, i w rezultacie Wall Street nie doceniła tego, co usłyszała. Myślę, że Wall Street w zasadzie mówi, że nie jesteśmy do końca pewni, jakie taryfy odwetowe nadejdą od naszych głównych partnerów handlowych, ale martwią się tym, że doprowadzi to do wyższej inflacji i niższego wzrostu zysków na akcję, jeśli nie tylko do zwiększonej zmienności – wskazuje Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny CFRA Research.

Analitycy firmy badawczej Capital Economics obniżyli prognozę dla indeksu S&P 500 na koniec 2025 r. z 7000 pkt do 5500 pkt. Jeśli ta projekcja się sprawdzi, to S&P 500 zakończy rok o 10 proc. niżej od szczytu z lutego. Byłby to poziom podobny jak we wrześniu 2024 r.

Anomalie w najnowszym amerykańskim mechanizmie ceł wzajemnych

Ogłoszenie szczegółów amerykańskiego mechanizmu ceł wzajemnych wywołało szok m.in. w Izraelu. USA zdecydowały się bowiem nałożyć na ten kraj 17-proc. cło, pomimo że dzień wcześniej Izrael obniżył cła na amerykańskie produkty do zera. Przedstawiciele administracji Trumpa twierdzą jednak, że podwyższona stawka została nałożona na Izrael ze względu na to, że firmy farmaceutyczne z tego kraju „naruszają amerykańską własność intelektualną”.

Podwyżki ceł ominęły za to Rosję i Białoruś. Ich ominięcie w nowym mechanizmie taryfowym jest tłumaczone tym, że oba kraje są objęte sankcjami, a handel z nimi jest znikomy. USA zdecydowały się jednak podwyższyć cła dla państw i terytoriów zależnych, z którymi handlują na bardzo małą skalę. Na przykład 29-proc. stawkę nałożono na produkty z Wysp Norfolk, czyli terytorium zależnego Australii (podczas gdy samą Australię objęto stawką wynoszącą 10 proc.), choć do USA sprowadzano stamtąd towary warte tylko 655 tys. rocznie. Cłami wzajemnymi objęto też inne australijskie terytorium zależne – bezludne, położone w pobliżu Antarktydy wyspy Heard i McDonald.

Wysokość ceł wzajemnych jest formalnie uzależniona od tego, jakie cła dane państwo nalicza na produkty z USA, jakie stosuje bariery pozataryfowe i czy stosuje protekcjonizm walutowy. Część ekspertów kwestionuje te wyliczenia. „Oto, co wydaje się, że zrobił Biały Dom i jego elitarny zespół śledczych ds. handlu: wzięli deficyt handlowy USA w towarach z danym krajem i podzielili go przez całkowitą wartość towarów importowanych z tego kraju. Następnie podzielili ten procent na pół i voilà – oto »wzajemna« stawka taryfowa USA. Możemy potwierdzić, że to pasuje do liczb dla pierwszych 24 krajów na liście” – wskazywał „Financial Times”.