Czwartkowa sesja na Wall Street zaczęła się od ostrych spadków. Dow Jones Industrial tracił 2,7 proc., S&P 500 spadał o 3,1 proc., a Nasdaq Composite zniżkował o 4,2 proc. Wyprzedawano przede wszystkim akcje sieci sklepów oraz koncernów, które dotąd mocno korzystały na globalizacji.

Cła Trumpa bliskie „górnego końca pesymistycznych oczekiwań”

Największe spadki w indeksie Dow Jones Industrial Average odnotowały wówczas: Nike (-11 proc.), Apple (-9 proc.), American Express (-8 proc.), Amazon (-7,5 proc.) oraz Goldman Sachs (-7,4 proc.). Za nimi uplasowało się szereg innych znanych amerykańskich spółek, takich jak: Boeing (-6,8 proc.), Nvidia (-5,4 proc.), JPMorgan (-5 proc.), Caterpillar (-4,9 proc.), Home Depot (-4,8 proc.), Walt Disney (-4,6 proc.) oraz Salesforce (-4,2 proc).

– Obszerny pakiet taryfowy okazał się bliski górnego końca pesymistycznych oczekiwań i, według analityków, zwiększy efektywną stawkę celną na import do USA do poziomu od 20 proc. do 25 proc. Niektórzy analitycy sugerują, że wzrost gospodarczy USA może zostać zredukowany o 1 proc. do 2 proc., podczas gdy inflacja wzrośnie. Będzie to postrzegane jako stagflacja dla gospodarki amerykańskiej. Cła na towary z reszty świata powinny ograniczyć wzrost eksportu i stanowić negatywny szok dla wzrostu, przy czym Azja i Europa będą najbardziej dotknięte, biorąc pod uwagę wielkość proponowanych stawek celnych – ocenia Chris Iggo, dyrektor inwestycyjny w Axa.

Jak zachowywały się inne rynki giełdowe w czwartek?

W czasie gdy zaczynała się sesja na Wall Street, wyprzedaż w Europie trwała już od wielu godzin. Niemiecki DAX spadał o 2,4 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 3,2 proc., a polski WIG 20 tracił 3,7 proc. Spadkami zakończyła się wcześniej sesja w Azji. Japoński Nikkei 225 stracił 2,8 proc., Hang Seng (główny indeks giełdy w Hongkongu) spadł o 1,5 proc., ale koreański KOSPI zakończył dzień tylko 0,8 proc. na minusie, indyjski Sensex stracił 0,4 proc., a chiński Shanghai Composite spadł o 0,2 proc.