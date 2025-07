Głównym tematem poniedziałkowych rozmów izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu z Donaldem Trumpem w Białym Domu było zawieszenie broni w Strefie Gazy. - Porozumienie zostanie osiągnięte w przyszłym tygodniu - stwierdził kilka dni przed spotkaniem prezydent USA, mówiąc o rozejmie, który miałby obowiązywać 60 dni. W tym czasie wypracowane miałoby zostać ostateczne porozumienie kończące wojnę. Trump potwierdził teraz te słowa, zaznaczając, że porozumienie „jest możliwe”, i to całkiem niedługo.

Reklama

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Trump o Strefie Gazy: Duża szansa na pewnego rodzaju porozumienie

- Jest duża szansa, że będziemy mieć pewnego rodzaju porozumienie w tym tygodniu albo w przyszłym - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump, mówiąc o Strefie Gazy. - Jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Chcemy zawieszenia broni, pokoju, powrotu zakładników - dodał prezydent USA.

We wtorek amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff powiedział, że w trakcie negocjacji w Dosze udało się rozwiązać trzy z czterech spornych tematów. Jak podawał portal Times of Israel, chodzi o żądanie Hamasu, by Stany Zjednoczone zagwarantowały, że Izrael nie wróci do wojny po zakończeniu rozejmu. Drugą rozwiązaną kwestią ma być zwiększenie roli ONZ w dostawach pomocy dla Strefy Gazy, zaś trzecią – szczegóły związane z wymianą izraelskich zakładników na Palestyńczyków. Którzy przetrzymywani są w izraelskich więzieniach.