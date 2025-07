Czesi pokochali Bałtyk, zakupy w w Polsce i... polską drogę rozwoju. Dlaczego nasi południowi sąsiedzi coraz częściej patrzą z podziwem na to, co dzieje się w Polsce? Michał Szułdrzyński rozmawia z Maciejem Ruczajem, ekspertem Prague Center for Transatlantic Relations, byłym ambasadorem na Słowacji i szefem Instytutu Polskiego w Pradze, o fenomenie zmiany czeskiego spojrzenia na Polskę.

Reklama

Po pandemii Czesi odkryli Polskę jako miejsce turystyczne

Czesi przez lata uważali Polskę za mniej rozwiniętą i peryferyjną. – Polska nigdy nie cieszyła się w oczach tak zwanego przeciętnego Czecha zbyt dużym prestiżem – mówi Maciej Ruczaj. Jak dodaje, w przeszłości dominowało poczucie cywilizacyjnej wyższości Czechów względem Polski.

Dopiero w ostatnich latach nastąpiła zauważalna zmiana. Punktem przełomowym okazała się pandemia i wzrost turystyki. – Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej, to wzrost rzędu 140 proc. między rokiem 2019 a 2023 – wskazuje Ruczaj. Nad Bałtykiem Czesi stali się drugą najliczniejszą zagraniczną grupą turystów.

Czechom w Polsce imponują autostrady i koncentracja na rozwoju

Pozytywne zmiany wizerunkowe mają także podłoże gospodarcze. – Czesi odkryli, że do Polski można w końcu wjechać po autostradach, które – okazuje się – są lepsze niż te czeskie – zauważa rozmówca. Zaskoczenie budzi też poziom cyfryzacji i jakość usług.

Reklama

Ruczaj podkreśla, że Czesi zaczęli stawiać sobie pytania: jak to możliwe, że Polacy ich dogonili? W odpowiedzi wymienia się m.in. efektywne wykorzystanie funduszy unijnych i ciągłość polityki gospodarczej, niezależnie od zmian rządów. – Czesi postrzegają Polskę jako kraj, który jest niezwykle skoncentrowany na rozwoju – mówi.

Dlaczego Czechom Polska kojarzy się z bezpieczeństwem

Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt geopolityczny. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, Czesi zmienili podejście do kwestii bezpieczeństwa. – Czechy zaskoczyły wręcz również polską dyplomację swoim jednoznacznie jastrzębim podejściem do tematu – podkreśla Ruczaj. Polska zaczęła być postrzegana jako filar wschodniej flanki NATO.

Wzrost znaczenia Polski jako regionalnego lidera, także militarnego, wpłynął na postrzeganie jej w Czechach jako „bezpiecznika”. – Czesi zaczęli patrzeć na Polskę nie tylko jako na sąsiada, ale jako na pewnego gwaranta regionalnego bezpieczeństwa – ocenia ekspert.

Czy możliwa zmiana władzy w Czechach może wpłynąć na te relacje? – Czechom zależy na tym bliskim związku, niezależnie od wszelkich uwarunkowań politycznych w Warszawie – podkreśla Ruczaj, zaznaczając jednak, że „chemii” z obecnym rządem może już nie być.