Jak pomóc innowacyjnym firmom?

Podstawowe pytanie dzisiaj brzmi więc, nie „czy”, tylko „w jaki sposób” wspierać i rozwijać innowacje? – Jako Scanway działamy w dwóch obszarach. Z jednej strony świadczymy usługi i dostarczamy produkty dla sektora kosmicznego, a z drugiej strony chcemy też ten kosmos sprowadzać na ziemię i wprowadzać innowacyjne rozwiązania w różnych fabrykach i przedsiębiorstwach – mówi Jędrzej Kowalewski. Zwraca on jednak uwagę, że Polska wciąż musi wykonać dużo pracy, o czym świadczy chociażby fakt, że w naszym kraju liczba robotów w zakładach produkcyjnych wciąż jest mniejsza niż średnia światowa. – Musimy to zmienić i jest to też podstawa do tego, by polskie firmy mogły świadczyć bardziej zaawansowane rozwiązania. Dzisiaj w Polsce musimy zbudować tzw. „rzekę” rozwiązań. Nie chodzi więc o to, by jako państwo inwestować we wszystko. Takie systemy już mieliśmy i one nie do końca się sprawdziły. Brakuje zaś odgórnego spojrzenia w jakim kierunku faktycznie powinien rozwijać się cały ekosystem. Państwo też musi określić, jakie ma potrzeby, by stymulować różne obszary. Potrzebujemy nie wielu stojących „jezior”, tylko systemowej i silnej „rzeki”, która płynie i ma kierunek – mówi Kowalewski. W podobnym tonie wypowiada się Jędrzej Łukomski. – Potrzebujemy ogólnego planu. Musimy się zastanowić, jakie wyzwania stoją przed naszą gospodarką. Tak jak wspomniałem, dla mnie jest to demografia. Będzie brakowało rąk do pracy, a to oznacza, że musimy zwiększyć efektywność. Trzeba więc umaszynowić miejsca pracy. Dobrze, aby ten proces też odbywał się za pośrednictwem polskich, a nie chociażby chińskich firm. To wszystko jednak też wymaga wsparcia państwa. Też musimy w Polsce stworzyć ekosystem intelektualny do przemysłu robotycznego. Same firmy tego nie zrobią – mówi.

Zdaniem Tymoteusza Turskiego sam plan to jednak może okazać się za mało. Warto, by on miał także długotrwały charakter. – Nowych technologii nie tworzy się i nie wdraża się w krótkim czasie. To jest proces, który zajmuje nawet kilkanaście lat. Jeśli będziemy mieć plan, ale co jakiś czas będziemy go zmieniać, to tak naprawdę będziemy stać w miejscu. W efekcie nie będzie przestrzeni do tego, by wprowadzać innowacyjność do gospodarki. Krótkoterminowe plany mają też to do siebie, że jest pokusa skorzystania z technologii zagranicznych. Aby móc szybko automatyzować fabryki jedyną opcją jest kupienie robotów za granicą. Nie wspomaga to jednak innowacyjności w kraju. Owszem korzystajmy z technologii zagranicznej, ale nie bezmyślnie – mówi Turski.

Zdaniem Filipa Granka, odgórny plan nie powinien jednak przekreślać oddolnych inicjatyw. – Nasz sukces gospodarczy opiera się przecież na oddolnych inicjatywach. W myśleniu programowym powinno być miejsce dla jednego i drugiego podejścia – podkreśla Granek.

Innowacyjne firmy, a rynek kapitałowy – małżeństwo z miłości i rozsądku

Pozytywny wpływ innowacyjności na gospodarkę to tylko jedna strona medalu. Silniejsza i bardziej nowoczesna gospodarka to też szansa na przyspieszenie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Innowacyjne firmy mają w tym procesie do odegrania istotną rolę. Eksperci wskazują zresztą, że już dzisiaj rynek kapitałowy w Polsce zaczyna żyć w symbiozie z innowacyjnymi spółkami i tym samym wypełnia on rynkową lukę. – Dla spółek tzw. głębokich technologii nie ma jeszcze jasno wyznaczonych dróg do pozyskiwania istotnego kapitału. Ten zaś jest niezbędny, by myśleć o konkurencyjności międzynarodowej. Innowacja na skalę lokalną niekoniecznie ma sens. Trzeba myśleć o globalnej innowacyjności, a to jest kapitałochłonne i czasochłonne. Jesteśmy więc na początku budowania dróg finansowania. Oczywiście są dotacje, gdzie państwo wspiera wysiłki kreowania nowych technologii. Kiedy jednak my zaczynaliśmy nie istniał klasyczny obszar venture capital dla spółek typu deep tech i wciąż tego brakuje. Wybraliśmy więc opcję, by pozyskać kapitał przez giełdę, co było też nieoczywistą drogą, bo też jeszcze nie mamy „success story” głęboko innowacyjnych spółek, które by wyszły na zewnątrz. Jest więc dużo pracy do tego, by przekonywać pewną niszę inwestorów. Nie mamy jeszcze dużego komfortu pozyskiwania pieniędzy, dzięki którym skutecznie moglibyśmy konkurować na arenie międzynarodowej – mówi Filip Granek. Inna sprawa, że w Polsce nadal jest niski poziom akceptacji ryzyka. – Kiedy mowa jest o innowacjach, to fundusze bardziej nastawione są na obszar IT, a niekoniecznie deep tech. Aby bowiem też zrozumieć ryzyko w obszarze głębokich technologii, trzeba posiadać szereg kompetencji analitycznych wykraczających poza tradycyjny obszar, a wchodzący w obszar nauki i techniki. Jest to dzisiaj bariera – nie ukrywa Jędrzej Kowalewski, który również wskazuje, że dzisiaj pozyskiwanie kapitału przez giełdę dla firm deep tech jest łatwiejsze niż poprzez wykorzystanie funduszy venture capital. – Na zachodzie mamy z kolei odwrotną sytuację. Ekosystem giełdowy już dzisiaj więc wspiera deep tech i zachęcam firmy z tego obszaru, by spojrzały na giełdę, jako drogę rozwoju. Prawdziwym problemem pozostaje jednak pozyskiwanie średniej wielkości kapitału w fazie wzrostu. Ciężko jest znaleźć fundusze venture capital, które chciałyby się tym zajmować. Moim zdaniem, inwestycje w tego typu fundusze są zaś bardzo ciekawą opcją. Już mamy dużą grupę ciekawych spółek, które będą dawały bezpieczniejszy zwrot z inwestycji. Deep tech daje z kolei szansę na podbicie świata – uważa Kowalewski.

Waldemar Markiewicz widzi w deep tech również szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów na giełdę. – Młode pokolenie inwestorów bardziej interesuje się nowymi technologiami. Dzisiaj co prawda mają oni mniejszy kapitał, ale za kilka lat może się to zmienić, a to też będzie sprzyjało inwestycjom w spółki deep tech – mówi Markiewicz.

Podobne mechanizmy rynkowe widać już było w przeszłości. Sukcesy różnych firm na giełdzie powodują, że rośnie zainteresowanie giełdą. – W czasach covidowych doskonałym przykładem tego był CD Projekt, dzięki któremu wielu nowych ludzi znów zainteresowało się giełdą, i pozostało na tym rynku i ma wyższy poziom akceptowalnego ryzyka. Jako inwestorzy instytucjonalni faktycznie wypełniamy czasami lukę kapitałową. Modelowo spółka, która potrzebuje pieniędzy na badania i rozwój, ale nie prowadzi jeszcze działalności komercyjnej, idzie w kierunku venture capital czy też private equity. Giełda stanowi zaś opcję wyjścia z inwestycji dla tego typu funduszy i na polskim rynku można znaleźć przypadki wyjścia funduszy z inwestycji. Czasami jednak cofamy się o kilka kroków w łańcuchu finansowym. Inwestorzy, którzy inwestują w fundusze inwestycyjne oczekują jednak powtarzalnych stóp zwrotu. Spółki głęboko technologiczne tej stabilizacji nie zapewniają. To, czego dzisiaj potrzebujemy, to edukacji wśród inwestorów i konwersji kapitału z oszczędności bankowych na rynek kapitałowy, co będzie zwiększało apetyt na ryzyko. Problemem dzisiaj nie jest dostępność spółek, ale luka kapitałowa i konserwatywne podejście do lokowania kapitału. Sukcesy mogą jednak też zmienić to podejście. Dzisiaj sukcesami mogą pochwalić się firmy z branży kosmicznej i te sukcesy trzeba też nagłaśniać i je rozwijać – uważa Jędrzej Łukomski.