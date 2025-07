W ub.r. istotnie zmalały wydatki giełdowych firm z WIG20, na cele określone w punkcie 1.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (szeroko rozumiany sponsoring). Z dokładnym określeniem skali tego spadku są jednak duże problemy.

Po pierwsze, same spółki mają często problem z ich identyfikacją i nie potrafią odpowiedzieć, ile wyniosły. Po drugie, emitenci wskazują na trudności związane z interpretacją punktu 1.5. dobrych praktyk, i tym samym z dokładnym określeniem wydatków dotyczących wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Właśnie ten ostatni skrót jest tak pojemny, że równie dobrze może pod nim kryć się wiele nowych rodzajów wydatków, jak i żaden. Kolejna sprawa dotyczy braku jednoznacznej informacji, czy koszty poniesione na cele określone w punkcie 1.5. dobrych praktyk dotyczą tylko spółki matki, czy całej grupy kapitałowej.

Najwięcej wydają: Orlen, KGHM i PKO BP

W ubiegłym roku zdecydowanie najwięcej pieniędzy na szeroko rozumiany sponsoring znowu przeznaczył Orlen. Spółka matka wydatkowała na ten cel 376,6 mln zł, co było wartością o 2,5 proc. mniejszą niż w 2023 r. „Spółka zmieniła podejście do prowadzenia działań sponsoringowych, rezygnując z części współprac na rzecz wzmocnienia działań w wielu nowych lokalizacjach w Polsce i wsparcia związków sportowych. W 2024 r. podpisanych zostało 180 nowych umów sponsoringowych, przy jednoczesnej kontynuacji 105 umów z poprzedniego roku” – informuje zespół prasowy Orlenu. Dodaje, że efektywne wykorzystanie budżetu przyniosło rekordową wartość tzw. AVE (Advertising Value Equivalent), która w ubiegłym roku wyniosła 1,44 mld zł.