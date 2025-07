Czy USA nadal są gwarantem globalnej stabilności?

Czy bez amerykańskiego arbitra konfliktowi Izrael–Iran grozi eskalacja? Prof. Sławomir Dębski, historyk i politolog, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), zwrócił uwagę, że USA nie mogą odgrywać roli arbitra na Bliskim Wschodzie, bo nie są stroną neutralną. Choćby nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Iranem, co nie oznacza, że kraje te nie rozmawiają ze sobą. – Ale Stany Zjednoczone są po stronie Izraela i mają radykalnie złe stosunki z Iranem – dodał ekspert.

Jak w obliczu zmian w międzynarodowym ładzie mają się odnajdować Europa i Polska? Prof. Dębski odwołał się do stwierdzenia prezydenta Macrona, że punktem odniesienia do oceny legalności i nielegalności użycia siły zbrojnej przez jakiegokolwiek członka ONZ powinna być Karta Narodów Zjednoczonych.

– Powinniśmy o tym przypominać, dlatego, że bezpieczeństwo i cały porządek w Europie opiera się na prawie międzynarodowym, na utrzymywaniu zasady, że użycie siły w stosunkach międzynarodowych jest zabronione, z wyjątkiem dwóch sytuacji: może to nastąpić w samoobronie w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Na tej karcie opiera się też NATO (przy działaniu w oparciu o art. 5 – red.) – uważa dyrektor PISM.

– Prawo międzynarodowe, do którego Europa jest tak przywiązana, nie wzięło się znikąd. Jest ono efektem doświadczeń europejskich związanych z łamaniem reguł przez wielkie mocarstwa. Dlatego zostało ujęte w strukturę międzynarodową, żeby okiełznać mocarstwa skuteczniej, niż robiła to kiedyś Liga Narodów. To prawo międzynarodowe jest w interesie zwłaszcza średnich i mniejszych państw. To jest także fundamentalna sprawa dla nas, tutaj w Polsce – podkreślił Marcin Fatalski.