Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące polskiego systemu edukacji. Raport „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2024/2025” pokazuje, że w szkołach i przedszkolach w Polsce uczy się łącznie ponad 5,3 miliona dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowi 14,1 proc. populacji kraju. Za tymi liczbami kryje się złożony obraz: zmieniająca się demografia, różnice między wsią a miastem, spadki w niektórych typach szkół i rosnące wydatki na edukację.

Przedszkola: niemal powszechne, ale z lekkim spadkiem liczby dzieci

Pierwszy etap edukacji w Polsce objął w 2024 r. 97,1 proc. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. To bardzo wysoki poziom skolaryzacji, ale liczba przedszkolaków spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o blisko 60 tys. (3,9 proc.). W całym kraju działało 22,3 tys. placówek wychowania przedszkolnego, czyli o 0,2 tys. mniej niż rok wcześniej.

Zdecydowaną większość z nich (67,9 proc.) stanowiły placówki publiczne.

To oznacza, że dostępność wychowania przedszkolnego utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jednocześnie widoczny jest początek trendu demograficznego spadku liczby dzieci w najmłodszych rocznikach.