Edukacja w liczbach. Jak wyglądała polska szkoła w roku 2024/2025

Raport GUS ujawnia obraz systemu oświaty w czasach demograficznych zmian i nowych wyzwań.

Publikacja: 01.11.2025 13:41

Grzegorz Cygonik

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące polskiego systemu edukacji. Raport „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2024/2025” pokazuje, że w szkołach i przedszkolach w Polsce uczy się łącznie ponad 5,3 miliona dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowi 14,1 proc. populacji kraju. Za tymi liczbami kryje się złożony obraz: zmieniająca się demografia, różnice między wsią a miastem, spadki w niektórych typach szkół i rosnące wydatki na edukację.

Przedszkola: niemal powszechne, ale z lekkim spadkiem liczby dzieci

Pierwszy etap edukacji w Polsce objął w 2024 r. 97,1 proc. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. To bardzo wysoki poziom skolaryzacji, ale liczba przedszkolaków spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o blisko 60 tys. (3,9 proc.). W całym kraju działało 22,3 tys. placówek wychowania przedszkolnego, czyli o 0,2 tys. mniej niż rok wcześniej.

Zdecydowaną większość z nich (67,9 proc.) stanowiły placówki publiczne.

To oznacza, że dostępność wychowania przedszkolnego utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jednocześnie widoczny jest początek trendu demograficznego spadku liczby dzieci w najmłodszych rocznikach.

Szkoły podstawowe: najliczniejszy etap edukacji

W roku szkolnym 2024/2025 funkcjonowało 14 tys. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi), o 0,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Uczyło się w nich 3,2 mln uczniów, co oznacza wzrost aż o 6,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Publiczne szkoły stanowiły 88,4 proc. wszystkich podstawówek.

Działało również 40 szkół podstawowych dla dorosłych, w których uczyło się niespełna tysiąc osób. Liczba takich szkół zmalała o cztery w stosunku do roku poprzedniego.

Edukacja ponadpodstawowa: mniej uczniów, więcej wyzwań

W Polsce działało w tym roku szkolnym 6945 ponadpodstawowych szkół dla młodzieży (bez szkół policealnych), do których uczęszczało 1,7 mln uczniów. W porównaniu z rokiem poprzednim widać spadek liczby uczniów, szczególnie w liceach i technikach.

Licea ogólnokształcące

W 3181 liceach uczyło się 863,2 tys. uczniów, co oznacza spadek o 4,6 proc.. Kobiety stanowiły niemal 60 proc. wszystkich uczniów. Większość liceów (70,8 proc.) to szkoły publiczne, a do nich uczęszczało aż 86,3 proc. wszystkich licealistów. W ciągu roku szkolnego 2023/24 licea ukończyło 168,3 tys. osób, z czego blisko 89 proc. stanowili uczniowie szkół dla młodzieży.

Technika

W 1848 technikach kształciło się 687,7 tys. uczniów, z czego 61,8 proc. stanowili chłopcy. Liczba uczniów zmniejszyła się o 8,9 proc., a samych szkół – o 0,5 proc.

Absolwenci techników najczęściej kończyli kierunki z grup: inżynieryjno-technicznej (22,7 proc.), teleinformatycznej (22,2 proc.) i usług dla ludności (17,3 proc.).

Branżowe szkoły I i II stopnia

W 1697 branżowych szkołach I stopnia uczyło się 212,4 tys. uczniów, z czego dwie trzecie stanowili mężczyźni. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zmniejszyła się o 2,3 proc., choć szkół było nieco więcej (o 2 placówki). Na poziomie II stopnia funkcjonowały 252 szkoły, w większości publiczne (74,6 proc.).

Szkoły artystyczne i policealne

W szkolnictwie artystycznym również widać zmiany. Ogólnokształcące szkoły artystyczne I stopnia skupiały 11,9 tys. uczniów, a II stopnia – 14,1 tys. uczniów (spadek o 4,1 proc. rok do roku).

Z kolei w 1215 szkołach policealnych uczyło się 245,9 tys. osób – nieco więcej niż przed rokiem (+1,1 proc.), choć liczba samych szkół spadła o 2,6 proc. Zdecydowana większość (79,5 proc.) to placówki prywatne.

Egzaminy i wyniki

Do egzaminu ósmoklasisty w maju 2024 r. przystąpiło:

• 190 tys. uczniów z języka polskiego,

• 201 tys. z matematyki,

• 196 tys. z języka obcego.

Średnie wyniki wyniosły odpowiednio: 61 proc. z języka polskiego, 52 proc. z matematyki i 66 proc. z angielskiego.

Do matury w nowej formule 2023 przystąpiło 246 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Zdawalność egzaminu wyniosła 84,1 proc. w terminie majowym i 89,3 proc. łącznie we wszystkich terminach – identycznie jak rok wcześniej. Świadectwo dojrzałości uzyskało 92,5 proc. absolwentów liceów i 85,2 proc. uczniów techników.

Nauczyciele: stabilna liczba etatów, ale z wyzwaniami

W polskich szkołach i przedszkolach pracowało w roku szkolnym 2024/25 511 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Ponad połowa z nich (51,6 proc.) uczy w szkołach podstawowych, a najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele dyplomowani – 56,9 proc. ogółu kadry.

Finanse oświaty: ponad 150 miliardów złotych

Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie w 2024 r. wyniosły 153,7 mld zł, co stanowiło 4,2 proc. PKB.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana samorządom to 88 mld zł, a dodatkowo z budżetu państwa przeznaczono 9,5 mld zł na edukację i opiekę wychowawczą.

Łącznie jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały na oświatę 148,4 mld zł, z czego:

• 40,4 proc. – na szkoły podstawowe,

• 18,6 proc. – na przedszkola,

• 7,5 proc. – na licea,

• 7,4 proc. – na technika,

• 1,6 proc. – na szkoły branżowe I i II stopnia,

• 0,9 proc. – na szkoły policealne.

W porównaniu z latami wcześniejszymi wydatki te stale rosną, choć ich udział w PKB pozostaje stabilny.

Języki obce: dominacja angielskiego

W całym systemie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (łącznie z policealnymi) 96,2 proc. uczniów uczy się języka angielskiego. Na drugim miejscu plasuje się język niemiecki (35,6 proc.), natomiast inne języki – francuski, hiszpański, włoski – uczone są w znacznie mniejszym zakresie.

Polska szkoła w liczbach – obraz końca dekady

Dane GUS pokazują system, który jest rozległy, kosztowny, ale też zróżnicowany i coraz bardziej wymagający w zarządzaniu. Z jednej strony – niemal powszechna edukacja przedszkolna, stabilny poziom wyników egzaminów, rosnące nakłady finansowe.

Z drugiej – spadki w niektórych typach szkół, kurcząca się liczba uczniów w części roczników, presja na nauczycieli i samorządy.

Edukacja

