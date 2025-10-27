– Niemcy od lat znajdują się w kryzysie gospodarczym. Sytuacja stała się dramatyczna – uważa Clemens Fuest, dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Ifo z Monachium.

Szefa renomowanego instytutu ekonomicznego Niemiec cytuje redakcja „Bild am Sonntag”. Fuest, którego zdaniem poziom życia obywateli Niemiec spada, widzi zagrożenie dla dobrobytu kraju i wzywa rząd w Berlinie do przedstawienia w ciągu pół roku programu głębokich reform. Wzmocnienie państwa poprzez reformy budżetu będzie – jego zdaniem – niezbędne.

Trzeba też uruchomić intensywne inwestycje, uważa Clemens Fuest. – Podczas gdy wydatki rządowe stale rosną, inwestycje prywatne maleją – ostrzega. To w ocenie ekonomisty naraża dobrobyt Niemiec na poważne ryzyko.

Niemcom grozi stagnacja. Apel o obcięcie wydatków socjalnych

Brak rozwoju gospodarczego sprawia, że stagnacji ulega średni poziom życia Niemców, a miliony mieszkańców doświadczają wręcz jego spadku.