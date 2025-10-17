Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Niemcom trudno się pogodzić, że nie mogą jak wcześniej kontrolować rozwoju Polski

Ani Niemcy, ani Polska nie mają zamiaru poniechać realizacji własnych celów, co oczywiście prowadzi do konfrontacji na wielu polach. RFN, przez ostatnie 30 lat przyzwyczajona do zależnego rozwoju Polski, takiego, który może w ogromnym stopniu kontrolować, ma trudności z pogodzeniem się z nową sytuacją.

Publikacja: 17.10.2025 06:00

Niemcami rządzi Urząd Kanclerski. I to nie jako rozbudowana instytucja, lecz wąskie grono ludzi skup

Niemcami rządzi Urząd Kanclerski. I to nie jako rozbudowana instytucja, lecz wąskie grono ludzi skupionych wokół kanclerza. Chcesz oddziaływać na decyzje? Musisz dostać się do tego grona – lub przynajmniej do doradców tych doradców. Na zdjęciu kanclerz Friedrich Merz przemawia w Bundestagu (24 września 2025).

Foto: TOBIAS SCHWARZ

Anna Kwiatkowska

Niemcy to kraj, którego nie da się analizować w pojedynkę: jest zbyt duży, zbyt wpływowy, zbyt złożony. Mimo pozornej przejrzystości – setek dokumentów, debat i procedur – pozostaje trudny do uchwycenia bez głębokiej znajomości wewnętrznych kodów: kultury politycznej, rytmu instytucji, nieformalnych reguł gry. Dla Polski to partner szczególny – nie tylko ze względu na historię oraz powiązania polityczne i gospodarcze, lecz także silne emocje, jakie wywołuje. Niemcy rzadko traktuje się jak „normalny” kraj, a eksperci, którzy się nimi zajmują, bywają odbierani jako podejrzani – zanadto bliscy albo zbyt krytyczni, zanadto zaangażowani lub zbyt chłodni.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Plus Minus
Kataryna: Kompromis Żurka z Żurkiem
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Historyk: Dajmy humanistom naukową autonomię. Wygramy na tym wszyscy
Plus Minus
Historyk: Dajmy humanistom naukową autonomię. Wygramy na tym wszyscy
Tilly Norwood narodziła się w domu produkcyjnym AIParticle6 i jego studiu talentów Xicoia. Została w
Plus Minus
Tilly Norwood to kolejny krok AI w filmach. Czy awatary zastąpią aktorów?
Michał Szułdrzyński: Trump kończy rzeź, Netanjahu zostaje z problemami
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Trump kończy rzeź, Netanjahu zostaje z problemami
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
„Wszystko jak leci. Polski pop 1990-2000”, Tomasz Lada, wyd. Czarne
Plus Minus
„Wszystko jak leci. Polski pop 1990-2000”: Za sceną tamtych czasów
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie