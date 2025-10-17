Niemcom trudno się pogodzić, że nie mogą jak wcześniej kontrolować rozwoju Polski

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 17.10.2025 07:01 Publikacja: 17.10.2025 06:00
Na zdjęciu kanclerz Friedrich Merz przemawia w Bundestagu (24 września 2025).
Foto: TOBIAS SCHWARZ
Niemcy to kraj, którego nie da się analizować w pojedynkę: jest zbyt duży, zbyt wpływowy, zbyt złożony. Mimo pozornej przejrzystości – setek dokumentów, debat i procedur – pozostaje trudny do uchwycenia bez głębokiej znajomości wewnętrznych kodów: kultury politycznej, rytmu instytucji, nieformalnych reguł gry. Dla Polski to partner szczególny – nie tylko ze względu na historię oraz powiązania polityczne i gospodarcze, lecz także silne emocje, jakie wywołuje. Niemcy rzadko traktuje się jak „normalny” kraj, a eksperci, którzy się nimi zajmują, bywają odbierani jako podejrzani – zanadto bliscy albo zbyt krytyczni, zanadto zaangażowani lub zbyt chłodni.
