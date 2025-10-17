Reklama
„Bezcenny pakunek”: Dar od Boga Pociągu Towarowego

Animowany „Bezcenny pakunek” opowiada o najmłodszych ofiarach wojny.

Publikacja: 17.10.2025 16:55

Michał Zacharzewski

Wyświetlany w Cannes w 2024 r. film Michela Hazanaviciusa to poruszająca historia o Holocauście. Jej bohaterowie – Drwali Drwalowa – mieszkają w głębokim lesie przykrytym grubą warstwą śniegu. Klepią straszliwą biedę, żyjąc z tego, co on zarobi na wyrębie, a ona nazbiera w okolicznych zagajnikach. Aż pewnego dnia z przejeżdżającego nieopodal pociągu wypada zawiniątko z niemowlęciem. Dla niej to spełnienie modlitw, dla niego zagrożenie, bo przecież wiadomo, czyje ono jest.

