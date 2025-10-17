Reklama
„Bohema”: Jak przeżyć na Montparnasse

Życie paryskich artystów z XIX wieku miało więcej mrocznych stron, niż się wielu wydaje. „Bohema” ma więcej jasnych, niż można by sądzić przed pierwszą rozgrywką.

Publikacja: 17.10.2025 16:00

„Bohema”: Jak przeżyć na Montparnasse

Daria Chibner

Paryska bohema, czyli słynna cyganeria artystyczna z przełomu XIX i XX wieku, sprzeciwiająca się konwenansom dawnych mistrzów, wciąż wielu kojarzy się z nostalgicznym klimatem dawnego Paryża. Zamieszkujący głównie Montmartre i Montparnasse malarze, rzeźbiarze, pisarze, aktorzy swobodnie podchodzili do życia, drobnomieszczańskie wartości mieli w pogardzie, a ich dni mijały na tworzeniu, dyskusjach i eksperymentach artystycznych (oraz tych związanych z narkotykami). Takie życie miało jednak wiele ciemnych stron. Początkujący paryscy artyści musieli walczyć nie tylko o uznanie dla swoich dzieł, lecz także o pieniądze na podstawowe potrzeby. A do tego dochodziły jeszcze takie zmory jak niemoc twórcza, przesadny pracoholizm czy… syfilis. Wszystkie te aspekty życia artysty przyjdzie nam poznać w grze „Bohema”.

