Tomasz Strahl: Rynek muzyczny powinien otworzyć się na młodych

Warszawski Uniwersytet Muzyczny to rzeczywiście uczelnia, którą skończył Chopin?

Tak, Chopin jest absolwentem naszej uczelni. Ma ona już 215 lat i jest najstarszą uczelnią muzyczną w Polsce, swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w 1810 r. przez Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego. Pierwszym nauczycielem Chopina był oczywiście Wojciech Żywny, ale później to Józef Elsner uczył go harmonii, kontrapunktu, orkiestracji. Kiedyś prof. Jerzy Artysz powiedział, że największym osiągnięciem tej szkoły i ówczesnych pedagogów było zdefiniowanie geniuszu Chopina i wyposażenie go we wszelkie niezbędne kompetencje. Faktycznie, Chopin wyjechał z Polski na emigrację świetnie wykształcony, co w połączeniu z jego talentem dało taki rezultat, jaki dało.