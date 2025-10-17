Reklama
Tomasz Strahl: Rynek muzyczny powinien otworzyć się na młodych

Mamy w kraju talenty, ale nie mamy funduszy na ich promocję. Bez pomocy państwa tego nie zmienimy – mówi Tomasz Strahl, rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Publikacja: 17.10.2025 16:10

Foto: archiwum prywatne

Monika Borkowska

Warszawski Uniwersytet Muzyczny to rzeczywiście uczelnia, którą skończył Chopin?

Tak, Chopin jest absolwentem naszej uczelni. Ma ona już 215 lat i jest najstarszą uczelnią muzyczną w Polsce, swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w 1810 r. przez Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego. Pierwszym nauczycielem Chopina był oczywiście Wojciech Żywny, ale później to Józef Elsner uczył go harmonii, kontrapunktu, orkiestracji. Kiedyś prof. Jerzy Artysz powiedział, że największym osiągnięciem tej szkoły i ówczesnych pedagogów było zdefiniowanie geniuszu Chopina i wyposażenie go we wszelkie niezbędne kompetencje. Faktycznie, Chopin wyjechał z Polski na emigrację świetnie wykształcony, co w połączeniu z jego talentem dało taki rezultat, jaki dało.

