Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Skarbek”: Porażka agentki

„Skarbek” wypełnia lukę w filmowej historii Polski. Niestety, niezbyt dobrym materiałem.

Publikacja: 17.10.2025 16:40

„Skarbek”: Porażka agentki

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

To w sumie zaskakujące: Anglicy od pewnego czasu chętnie parają się wojenną przeszłością naszego kraju. W kooperacji z polskimi instytucjami tworzą zarówno przeciętnej jakości filmy telewizyjne, jak i ambitne dzieła kinowe. „Skarbek” – opowieść o pracującej dla brytyjskiego wywiadu Krystynie Skarbek – należy, niestety, do tej pierwszej kategorii.

Jeśli ktoś nie zna jej losów albo w ogóle nie kojarzy nazwiska, niewiele z tej produkcji wyniesie. Chaotycznie napisany scenariusz skupia się na dwóch epizodach z życia polskiej agentki. Pierwszy rozgrywa się w Warszawie, skąd Skarbek ma zabrać cenny mikrofilm. Przy okazji spotyka się z matką, nieskutecznie próbując nakłonić ją do wyjazdu z kraju. Niechcący przyczynia się tu do jej śmierci, co akurat nie jest prawdą – kobieta najpewniej zginęła dopiero dwa lata później na Pawiaku. Drugi epizod dotyczy misji w okupowanej Francji, gdzie bohaterka stara się dotrzeć do lokalnego ruchu oporu. To już rasowe kino wojenne, z bombardowaniami i strzelaninami oraz niewielkim miasteczkiem obróconym w gruzy. Mniej uważny widz pogubi się jednak w wątkach, nie zrozumie niektórych działań Skarbek ani tym bardziej jej intencji.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„The Smashing Machine”: Chleb, igrzyska i anatomia bólu
Plus Minus
„The Smashing Machine”: Chleb, igrzyska i anatomia bólu
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
„Bezcenny pakunek”: Dar od Boga Pociągu Towarowego
Plus Minus
„Bezcenny pakunek”: Dar od Boga Pociągu Towarowego
„Tajemniczy pociąg”: Kafka jedzie pociągiem
Plus Minus
„Tajemniczy pociąg”: Kafka jedzie pociągiem
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr Agnieszka Tambor: Kibicuję polskiemu kinu
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr Agnieszka Tambor: Kibicuję polskiemu kinu
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
„LARP. Miłość, trolle i inne questy”: Fantasy, kasety VHS i lata 90.
Plus Minus
„LARP. Miłość, trolle i inne questy”: Fantasy, kasety VHS i lata 90.
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie