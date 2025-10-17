Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 17.10.2025 17:42 Publikacja: 17.10.2025 16:40
Foto: mat.pras.
To w sumie zaskakujące: Anglicy od pewnego czasu chętnie parają się wojenną przeszłością naszego kraju. W kooperacji z polskimi instytucjami tworzą zarówno przeciętnej jakości filmy telewizyjne, jak i ambitne dzieła kinowe. „Skarbek” – opowieść o pracującej dla brytyjskiego wywiadu Krystynie Skarbek – należy, niestety, do tej pierwszej kategorii.
Jeśli ktoś nie zna jej losów albo w ogóle nie kojarzy nazwiska, niewiele z tej produkcji wyniesie. Chaotycznie napisany scenariusz skupia się na dwóch epizodach z życia polskiej agentki. Pierwszy rozgrywa się w Warszawie, skąd Skarbek ma zabrać cenny mikrofilm. Przy okazji spotyka się z matką, nieskutecznie próbując nakłonić ją do wyjazdu z kraju. Niechcący przyczynia się tu do jej śmierci, co akurat nie jest prawdą – kobieta najpewniej zginęła dopiero dwa lata później na Pawiaku. Drugi epizod dotyczy misji w okupowanej Francji, gdzie bohaterka stara się dotrzeć do lokalnego ruchu oporu. To już rasowe kino wojenne, z bombardowaniami i strzelaninami oraz niewielkim miasteczkiem obróconym w gruzy. Mniej uważny widz pogubi się jednak w wątkach, nie zrozumie niektórych działań Skarbek ani tym bardziej jej intencji.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Dwayne Johnson w „The Smashing Machine” dezaktywuje charyzmę – nie jest tu celebrytą ociekającym autopromocją.
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Animowany „Bezcenny pakunek” opowiada o najmłodszych ofiarach wojny.
Główny bohater znajduje się niejako w czyśćcu, poszukując odpowiedzi w tej niecodziennej sytuacji.
Jeśli tylko w repertuarze pojawiają się rodzime produkcje, staram się je oglądać.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Kordian Kądziela pokazuje, że jest świeżym i nietuzinkowym głosem w polskiej komedii. „LARP. Miłość, trolle i in...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas