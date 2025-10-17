Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
17.10.2025
Foto: mat.pras.
Tajemniczy pociąg” Can Xue to historia z pogranicza jawy i snu, sennego koszmaru, w którym, niczym u Kafki, bohaterowie są uwięzieni w rzeczywistości bez wyjścia. Blizna pracuje na kurzej fermie, ale nie przykłada się w pełni do swojej pracy. Jego szef zdaje sobie z tego sprawę, ale nie ma serca go zwolnić. W końcu wysyła go w delegację do odległego miasta.
Blizna jedzie zatem pociągiem. Przy czym w trakcie podróży odkrywa wiele niepokojących kwestii, jak brak potrzebnych dokumentów oraz, co nie mniej ważne, fakt, że miejscowość, do której miał jechać, jest tak mała, że nawet nie umieszczono jej na mapach. W punkcie wyjścia jedzie zatem bez dokumentów donikąd. A to dopiero początek, bowiem pociąg ulega awarii i zapadają w nim całkowite ciemności. Blizna budzi się w czasoprzestrzennej pułapce – znajduje się niejako w czyśćcu, poszukując odpowiedzi w tej niecodziennej sytuacji.
