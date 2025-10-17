Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„LARP. Miłość, trolle i inne questy”: Fantasy, kasety VHS i lata 90.

Kordian Kądziela pokazuje, że jest świeżym i nietuzinkowym głosem w polskiej komedii. „LARP. Miłość, trolle i inne questy” to błyskotliwe kino przypominające, skąd wziął się sukces „1670”.

Publikacja: 17.10.2025 16:20

„LARP. Miłość, trolle i inne questy”: Fantasy, kasety VHS i lata 90.

Foto: mat.pras.

Łukasz Adamski

Kądziela jest jednym z dwóch (obok Macieja Buchwalda) reżyserów hitowego serialu Netflixa „1670”, który choć jest satyrą ze szlacheckiej Rzeczpospolitej, to tak naprawdę mówi wiele o współczesnej Polsce. Odcinek o All Inclusive (albo, jak mówi internetowy Sołtys z Lubelszczyzny „oll ekskiuz me”) w Turcji z najnowszego sezonu pokazuje to dobitnie. „LARP…” jest już osadzony we współczesności. No, powiedzmy, że to współczesność, bo Kądziela wszystko umieszcza w świecie magii i nostalgii za latami 90. Jednocześnie jego larpowskie uniwersum jest zatopione w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie do głosu dochodzi pokolenie tych, którzy nie kierują się już naukami prof. Leszka Balcerowicza. Nie chcą pogoni za wyśnionym Zachodem. Oni są z nim zrośnięci.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Tomasz Strahl: Rynek muzyczny powinien otworzyć się na młodych
Plus Minus
Tomasz Strahl: Rynek muzyczny powinien otworzyć się na młodych
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
„Bohema”: Jak przeżyć na Montparnasse
Plus Minus
„Bohema”: Jak przeżyć na Montparnasse
Dawne domy profesorskie w Szczecinie
Plus Minus
O dawnych studentach słów kilka
„Orda. Jak Mongołowie zmienili świat”: Dziś odebrali nam naszą ziemię, jutro odbiorą wam waszą
Plus Minus
„Orda. Jak Mongołowie zmienili świat”: Dziś odebrali nam naszą ziemię, jutro odbiorą wam waszą
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Nowy obywatel potrzebny od zaraz
Plus Minus
Nowy obywatel potrzebny od zaraz
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie