KRS według projektu ministra Waldemara Żurka tylko dla sędziów z największych stowarzyszeń?

Aktualizacja: 11.12.2025 10:28 Publikacja: 11.12.2025 09:53
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na briefingu prasowym, po spotkaniu z przedstawicielami „Iustitia” z całej Polski, na temat uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości
Foto: PAP/Paweł Supernak
Rzecznik praw obywatelskich przedstawił swoją opinię do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jej głównym założeniem jest odebranie Sejmowi kompetencji wyboru sędziów-członków KRS i przywrócenie tego uprawnienia środowisku sędziowskiemu. To właśnie wprowadzone za rządów PiS wybieranie sędziowskiej części KRS przez posłów stało się podstawą do kwestionowania zarówno samej Rady, jak i powołanych przy jej udziale sędziów, określanych mianem neosędziów.
RPO ocenia, że zmiana sposobu wyboru 15 sędziowskich członków KRS stanowi krok w dobrym kierunku. „Zastąpienie wyboru przez Sejm powszechnymi wyborami z udziałem wszystkich sędziów przyczyni się do uniezależnienia Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Spowoduje to uchylenie zastrzeżeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE” – pisze rzecznik. Jak przy tym zauważa, projekt nie proponuje prostego powrotu do rozwiązań sprzed 6 marca 2018 r., które również mogły budzić zastrzeżenia. To konsekwencja negatywnych doświadczeń związanych z poprzednim modelem. Projekt odchodzi od tzw. systemu kurialnego na rzecz systemu powszechnego, w którym wszyscy sędziowie będą mieli czynne prawo wyborcze, z możliwością oddawania głosów na kandydatów z całej Polski. Zdaniem RPO, mieści się to w sferze swobody ustawodawcy.
Projekt przewiduje, że prawo kandydowania do KRS przysługiwać będzie wyłącznie sędziom z 10-letnim stażem sędziowskim, w tym co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. RPO ocenia, że „takie kryterium nie może być uznane samo w sobie za niekonstytucyjne, o ile nie jest arbitralne i mieści się w granicach racjonalności, a jego rzeczywistym celem nie jest pozbawienie określonej kategorii osób możliwości ubiegania się o wybór”. Jak podkreślono, mieści się to w sferze swobody ustawodawcy. Kryterium stażu ma charakter obiektywny i może być uznane za uzasadnione.
Rzecznik ma natomiast zastrzeżenia do rozwiązania, zgodnie z którym prawo zgłoszenia kandydata na członka KRS przysługuje grupie co najmniej 100 sędziów. Jego zdaniem może to nadmiernie ograniczać bierne prawo wyborcze. Jak bowiem zauważa, na zebranie podpisów przewidziano stosunkowo krótki czas. „Kumulacja tych ograniczeń może prowadzić do tego, że realną szansę na ubieganie się o członkostwo w KRS będą mieli wyłącznie sędziowie będący członkami największych stowarzyszeń sędziów” – pisze RPO. Jak dodaje, będzie to stawiało w gorszej sytuacji sędziów, którzy nie korzystają z wolności zrzeszania się lub są członkami mniejszych stowarzyszeń.
W swojej opinii RPO zwraca również uwagę, że projekt MS pomija istotny systemowy problem. Chodzi o kwestię uzasadniania uchwał KRS w sprawie nominacji sędziowskich w latach 1989–2025. „Uzasadnienia często są ogólnikowe, stanowiąc kompilację życiorysów kandydatów, bez wyjaśnienia, jakie konkretnie cechy przesądziły o aprobacie dla jednych kandydatur, a dezaprobacie dla pozostałych” – wskazuje rzecznik, który postuluje wyraźne wskazanie kryteriów, którymi powinna kierować się Rada przy wyborze kandydatów na sędziów oraz wyraźne wymienienie elementów uzasadnienia uchwały, w tym wymóg wskazania konkretnych powodów za wyborem danej kandydatury.
Źródło: rp.pl
