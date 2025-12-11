Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

KRS według projektu ministra Waldemara Żurka tylko dla sędziów z największych stowarzyszeń?

Kumulacja ograniczeń może prowadzić do tego, że realną szansę na ubieganie się o członkostwo w Krajowej Radzie Sądownictwa będą mieli wyłącznie sędziowie będący członkami największych stowarzyszeń sędziów - ostrzega rzecznik praw obywatelskich.

Publikacja: 11.12.2025 09:53

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na briefingu prasowym, po spotkaniu z przedstawicielami „Ius

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na briefingu prasowym, po spotkaniu z przedstawicielami „Iustitia” z całej Polski, na temat uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w wyborze sędziowskiej części KRS proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości?
  • Jakie obawy dotyczące projektu ma rzecznik praw obywatelskich?
  • Dlaczego RPO uważa, że rozwiązanie przyjęte w projekcie może ograniczać bierne prawo wyborcze sędziów?
  • Jaki systemowy problem dotyczący KRS pomija projekt?

Rzecznik praw obywatelskich przedstawił swoją opinię do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jej głównym założeniem jest odebranie Sejmowi kompetencji wyboru sędziów-członków KRS i przywrócenie tego uprawnienia środowisku sędziowskiemu. To właśnie wprowadzone za rządów PiS wybieranie sędziowskiej części KRS przez posłów stało się podstawą do kwestionowania zarówno samej Rady, jak i powołanych przy jej udziale sędziów, określanych mianem neosędziów.

RPO ocenia, że zmiana sposobu wyboru 15 sędziowskich członków KRS stanowi krok w dobrym kierunku. „Zastąpienie wyboru przez Sejm powszechnymi wyborami z udziałem wszystkich sędziów przyczyni się do uniezależnienia Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Spowoduje to uchylenie zastrzeżeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE” – pisze rzecznik. Jak przy tym zauważa, projekt nie proponuje prostego powrotu do rozwiązań sprzed 6 marca 2018 r., które również mogły budzić zastrzeżenia. To konsekwencja negatywnych doświadczeń związanych z poprzednim modelem. Projekt odchodzi od tzw. systemu kurialnego na rzecz systemu powszechnego, w którym wszyscy sędziowie będą mieli czynne prawo wyborcze, z możliwością oddawania głosów na kandydatów z całej Polski. Zdaniem RPO, mieści się to w sferze swobody ustawodawcy.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta

To rozwiązanie może nadmiernie ograniczać bierne prawo wyborcze sędziów

Projekt przewiduje, że prawo kandydowania do KRS przysługiwać będzie wyłącznie sędziom z 10-letnim stażem sędziowskim, w tym co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. RPO ocenia, że „takie kryterium nie może być uznane samo w sobie za niekonstytucyjne, o ile nie jest arbitralne i mieści się w granicach racjonalności, a jego rzeczywistym celem nie jest pozbawienie określonej kategorii osób możliwości ubiegania się o wybór”. Jak podkreślono, mieści się to w sferze swobody ustawodawcy. Kryterium stażu ma charakter obiektywny i może być uznane za uzasadnione.

Reklama
Reklama

Rzecznik ma natomiast zastrzeżenia do rozwiązania, zgodnie z którym prawo zgłoszenia kandydata na członka KRS przysługuje grupie co najmniej 100 sędziów. Jego zdaniem może to nadmiernie ograniczać bierne prawo wyborcze. Jak bowiem zauważa, na zebranie podpisów przewidziano stosunkowo krótki czas. „Kumulacja tych ograniczeń może prowadzić do tego, że realną szansę na ubieganie się o członkostwo w KRS będą mieli wyłącznie sędziowie będący członkami największych stowarzyszeń sędziów” – pisze RPO. Jak dodaje, będzie to stawiało w gorszej sytuacji sędziów, którzy nie korzystają z wolności zrzeszania się lub są członkami mniejszych stowarzyszeń.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Projekt Waldemara Żurka może utrwalić patologię. Awanse dla swoich w KRS

RPO: Projekt pomija istotny systemowy problem

W swojej opinii RPO zwraca również uwagę, że projekt MS pomija istotny systemowy problem. Chodzi o kwestię uzasadniania uchwał KRS w sprawie nominacji sędziowskich w latach 1989–2025. „Uzasadnienia często są ogólnikowe, stanowiąc kompilację życiorysów kandydatów, bez wyjaśnienia, jakie konkretnie cechy przesądziły o aprobacie dla jednych kandydatur, a dezaprobacie dla pozostałych” – wskazuje rzecznik, który postuluje wyraźne wskazanie kryteriów, którymi powinna kierować się Rada przy wyborze kandydatów na sędziów oraz wyraźne wymienienie elementów uzasadnienia uchwały, w tym wymóg wskazania konkretnych powodów za wyborem danej kandydatury.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Fundacja Helsińska nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Urzędnicy RPO
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Tzw. zielona strzałka sygnalizuje warunkowy skręt w prawo
Prawo drogowe
Koniec mandatów za zieloną strzałkę? Ministerstwo szykuje rewolucyjne zmiany
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Fundacja Helsińska nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Nieruchomości
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama