– Właśnie uruchomiliśmy „Złotą kartę Trumpa”. To bardzo ekscytujące dla mnie i dla kraju – powiedział prezydent Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu. Strona programu, trumpcard.gov, udostępniona w środę, obiecuje „amerykańską rezydencję w rekordowym czasie”.

Według oficjalnych informacji, ubiegający się o złotą kartę muszą uiścić 15 tys. dolarów opłaty manipulacyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego, a po pozytywnej weryfikacji – wpłacić 1 mln dolarów.

Procedura – jak podaje rząd USA – ma trwać „tygodnie” od momentu złożenia kompletu dokumentów. Kandydaci muszą przejść rozmowę wizową oraz dostarczyć ewentualne dodatkowe materiały. Mogą także zostać obciążeni dodatkowymi opłatami Departamentu Stanu.

Aplikanci, którzy pomyślnie przejdą proces, otrzymają status stałego rezydenta w ramach kategorii EB-1 lub EB-2, przeznaczonych dla osób o „wyjątkowych” lub „ponadprzeciętnych” zdolnościach zawodowych.