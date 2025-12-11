Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Złota karta Trumpa” uruchomiona. Ekspresowa ścieżka imigracyjna za 1 mln dolarów

Prezydent Donald Trump ogłosił oficjalne uruchomienie programu wizowego „Złota karta Trumpa”, który ma umożliwić zagranicznym obywatelom przyspieszone uzyskanie prawa pobytu w USA w zamian za opłatę w wysokości 1 mln dolarów. Firmy chcące sprowadzić pracownika z zagranicy będą mogły wykupić analogiczną procedurę za 2 mln dolarów.

Publikacja: 11.12.2025 09:20

Donald Trump

Donald Trump

Foto: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Przemysław Malinowski

– Właśnie uruchomiliśmy „Złotą kartę Trumpa”. To bardzo ekscytujące dla mnie i dla kraju – powiedział prezydent Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu. Strona programu, trumpcard.gov, udostępniona w środę, obiecuje „amerykańską rezydencję w rekordowym czasie”.

Według oficjalnych informacji, ubiegający się o złotą kartę muszą uiścić 15 tys. dolarów opłaty manipulacyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego, a po pozytywnej weryfikacji – wpłacić 1 mln dolarów.

Procedura – jak podaje rząd USA – ma trwać „tygodnie” od momentu złożenia kompletu dokumentów. Kandydaci muszą przejść rozmowę wizową oraz dostarczyć ewentualne dodatkowe materiały. Mogą także zostać obciążeni dodatkowymi opłatami Departamentu Stanu.

Aplikanci, którzy pomyślnie przejdą proces, otrzymają status stałego rezydenta w ramach kategorii EB-1 lub EB-2, przeznaczonych dla osób o „wyjątkowych” lub „ponadprzeciętnych” zdolnościach zawodowych.

Reklama
Reklama

„Platynowa karta Trumpa”. Kolejny program za 5 mln dolarów

Administracja zapowiada również wprowadzenie „Platynową kartę Trumpa”. Lista oczekujących jest już dostępna na stronie, choć data uruchomienia nie została wskazana.

Program ma umożliwiać zagranicznym obywatelom spędzenie do 270 dni rocznie w USA bez obowiązku płacenia podatku od dochodów osiąganych poza Stanami Zjednoczonymi. Warunki mają obejmować 15 tys. dolarów opłaty manipulacyjnej i 5 mln dolarów.

Nowe inicjatywy wizowe pojawiają się w czasie szerokiego zaostrzenia polityki imigracyjnej, po wydarzeniach związanych z postrzeleniem dwóch członków Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Trump zapowiedział „złote karty” już w lutym, wskazując wtedy, że program ma stać się ścieżką do obywatelstwa dla zamożnych cudzoziemców. We wrześniu podpisał odpowiednie rozporządzenie wykonawcze.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: 82 proc. Ukraińców chce porozumienia pokojowego. Kiedy będą wybory?

Sekretarz handlu Howard Lutnick poinformował, że rząd zamierza zmodyfikować istniejący program EB-5, który obecnie pozwala inwestorom zagranicznym uzyskać wizę w zamian za finansowanie projektów tworzących miejsca pracy.

– Przekształcimy program EB-5. Za 5 mln dolarów inwestor otrzyma licencję Departamentu Handlu, a następnie dokona właściwej inwestycji – powiedział Lutnick. Eksperci podkreślają jednak, że całkowite zniesienie czy istotne zmiany programu EB-5 wymagałyby działań Kongresu. Mimo licznych pytań o praktyczną realizację nowych rozwiązań Trump przekonuje, że „złotych kart” można sprzedać miliony, a według Lutnicka projekt mógłby przynieść nawet 1 bln dolarów na spłatę długu publicznego.

Reklama
Reklama

Sam Lutnick krytykował wcześniej tradycyjną procedurę zielonych kart, twierdząc, że zmusza USA do przyjmowania imigrantów. – Zamierzamy przyjmować wyłącznie osoby wybitne, z absolutnej czołówki – zapowiadał

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump
Aleksander Łukaszenko z ministrem obrony Białorusi Wiktarem Chreninem
Polityka
Jakie poparcie na Białorusi mają Łukaszenko i jego przeciwnicy? Zaskakujący sondaż
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Statua Wolności
Polityka
Stany Zjednoczone prześwietlą turystów. Sprawdzą aktywność w social mediach
Rusłan Szoszyn: Jak Aleksander Łukaszenko szantażuje Litwę
Polityka
Rusłan Szoszyn: Jak Aleksander Łukaszenko szantażuje Litwę
Chaos rozmów o pokoju w Ukrainie
Polityka
Chaos rozmów o pokoju w Ukrainie
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Polityka
„Rzecz w tym”: Świat według Trumpa – Ameryka odizolowana, Europa na peryferiach, Rosja poza radarem
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama