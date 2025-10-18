Rzeczpospolita
Ekonomia
Rewolucja okularów AI. Ray-Ban Meta winduje wartość EssilorLuxottica o 20 mld dolarów

Rewelacyjne wyniki producenta okularów Ray-Ban - firmy EssilorLuxottica. Jej akcje wzrosły w piątek o 14 procent, osiągając historyczne maksimum i dodając niemal 20 mld dolarów do wartości rynkowej spółki. Entuzjazm inwestorów wywołała współpraca z firmą Meta, która zaowocowała powstaniem inteligentnych okularów Ray-Ban Meta, wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Publikacja: 18.10.2025 14:42

Foto: JOSH EDELSON / AFP

Urszula Lesman

Notowana w Paryżu grupa, założona przez zmarłego włoskiego przedsiębiorcę Leonardo Del Vecchio i wymieniana jako potencjalny kandydat do przejęcia domu mody Armani, poinformowała o wzroście sprzedaży w trzecim kwartale o 11,7 proc. rok do roku – do poziomu 6,9 mld euro (ponad 29 mld złotych).

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta coraz lepiej się sprzedają. To zachęci kolejne koncerny technologi
Globalne Interesy
AI na nosie i wielki sukces. Czy ten gadżet wyprze smartfony?

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta napędzają sprzedaż EssilorLuxottica

Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań i były najlepszym kwartałem w historii firmy, napędzanym silnym popytem na urządzenia typu wearable, takie jak inteligentne okulary rozwijane wspólnie z firmą Meta. Projekt ruszył jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 – przypomina agencja Reutera.

Choć segment inteligentnych okularów odpowiada obecnie jedynie za niewielką część całkowitych przychodów EssilorLuxottica, stał się kluczowym punktem zainteresowania analityków i inwestorów, a także motorem inwestycji spółki.

Analitycy banku Barclays prognozują, że inteligentne okulary mogą okazać się najbardziej przełomową innowacją od czasu telefonów komórkowych, przewidując sprzedaż na poziomie 60 mln sztuk do 2035 r.

Mark Zuckerberg postawił na inteligentne okulary. Teraz do wyścigu dołączają kolejne firmy
Sztuczna Inteligencja
Kończy się era smartfonów? Technologiczni potentaci stawiają na nowe urządzenie

Jak poinformował dyrektor finansowy koncernu Stefano Grassi, okulary zasilane sztuczną inteligencją przyczyniły się do wzrostu sprzedaży o ponad 4 punkty proc. a duże zainteresowanie skłoniło firmę do przyspieszenia planów zwiększenia mocy produkcyjnych.

Rekordowy wzrost akcji EssilorLuxottica dzięki współpracy z Metą

Akcje EssilorLuxottica wzrosły o 13,8 proc. do godziny 14:00 GMT (czasu zachodnioeuropejskiego), co stanowi największy dzienny wzrost od 2008 r. podnosząc kapitalizację rynkową spółki do 126,5 mld euro.

Wzrost wartości włoskiego koncernu przełożył się na wzrost europejskiego indeksu dóbr luksusowych Stoxx Europe Luxury 10 o ponad 7 proc. w skali tygodnia – to najlepszy wynik tygodniowy od stycznia.

Najnowsze modele Ray-Ban Meta, w cenie od 379 do 799 dol. za flagową wersję z wbudowanym wyświetlaczem, są obecnie dostępne tylko w wybranych sklepach stacjonarnych. Ekspansja sprzedaży do Kanady, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii planowana jest na początek 2026 r.

Rok 2025 ma być dla segmentu inteligentnych okularów przełomowy. Zdaniem analityków wejście takich g
Gadżety
Które gadżety podbiją świat w 2025 roku? Już nie smartwatche. Okulary i pierścienie
Rosnący sukces inteligentnych okularów Ray-Ban Meta ożywił dawno zapomnianą kategorię akcesoriów ubieralnych, którą wcześniej porzuciły firmy Google i Microsoft.

Łącząc ulepszone kamery i funkcje generatywnej sztucznej inteligencji z klasycznym designem Ray-Ban, Meta przyciągnęła z powrotem do tego rynku największe firmy technologiczne. Google i Samsung pracują obecnie nad okularami opartymi na platformie Android XR, a Apple – według doniesień – również rozwija własne inteligentne okulary.

Źródło: rp.pl

Ray Ban Meta

