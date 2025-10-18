Notowana w Paryżu grupa, założona przez zmarłego włoskiego przedsiębiorcę Leonardo Del Vecchio i wymieniana jako potencjalny kandydat do przejęcia domu mody Armani, poinformowała o wzroście sprzedaży w trzecim kwartale o 11,7 proc. rok do roku – do poziomu 6,9 mld euro (ponad 29 mld złotych).

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta napędzają sprzedaż EssilorLuxottica

Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań i były najlepszym kwartałem w historii firmy, napędzanym silnym popytem na urządzenia typu wearable, takie jak inteligentne okulary rozwijane wspólnie z firmą Meta. Projekt ruszył jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 – przypomina agencja Reutera.

Choć segment inteligentnych okularów odpowiada obecnie jedynie za niewielką część całkowitych przychodów EssilorLuxottica, stał się kluczowym punktem zainteresowania analityków i inwestorów, a także motorem inwestycji spółki.

Analitycy banku Barclays prognozują, że inteligentne okulary mogą okazać się najbardziej przełomową innowacją od czasu telefonów komórkowych, przewidując sprzedaż na poziomie 60 mln sztuk do 2035 r.