Aktualizacja: 18.10.2025 15:52 Publikacja: 18.10.2025 14:42
Ray-Ban Meta winduje wartość EssilorLuxottica
Foto: JOSH EDELSON / AFP
Notowana w Paryżu grupa, założona przez zmarłego włoskiego przedsiębiorcę Leonardo Del Vecchio i wymieniana jako potencjalny kandydat do przejęcia domu mody Armani, poinformowała o wzroście sprzedaży w trzecim kwartale o 11,7 proc. rok do roku – do poziomu 6,9 mld euro (ponad 29 mld złotych).
Czytaj więcej
EssilorLuxottica, największy producent luksusowych okularów, poinformował, że przychody ze sprzed...
Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań i były najlepszym kwartałem w historii firmy, napędzanym silnym popytem na urządzenia typu wearable, takie jak inteligentne okulary rozwijane wspólnie z firmą Meta. Projekt ruszył jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 – przypomina agencja Reutera.
Choć segment inteligentnych okularów odpowiada obecnie jedynie za niewielką część całkowitych przychodów EssilorLuxottica, stał się kluczowym punktem zainteresowania analityków i inwestorów, a także motorem inwestycji spółki.
Analitycy banku Barclays prognozują, że inteligentne okulary mogą okazać się najbardziej przełomową innowacją od czasu telefonów komórkowych, przewidując sprzedaż na poziomie 60 mln sztuk do 2035 r.
Czytaj więcej
Dzięki sztucznej inteligencji i lepszym bateriom okulary staną się naprawdę „inteligentne”. Do uż...
Jak poinformował dyrektor finansowy koncernu Stefano Grassi, okulary zasilane sztuczną inteligencją przyczyniły się do wzrostu sprzedaży o ponad 4 punkty proc. a duże zainteresowanie skłoniło firmę do przyspieszenia planów zwiększenia mocy produkcyjnych.
Akcje EssilorLuxottica wzrosły o 13,8 proc. do godziny 14:00 GMT (czasu zachodnioeuropejskiego), co stanowi największy dzienny wzrost od 2008 r. podnosząc kapitalizację rynkową spółki do 126,5 mld euro.
Wzrost wartości włoskiego koncernu przełożył się na wzrost europejskiego indeksu dóbr luksusowych Stoxx Europe Luxury 10 o ponad 7 proc. w skali tygodnia – to najlepszy wynik tygodniowy od stycznia.
Najnowsze modele Ray-Ban Meta, w cenie od 379 do 799 dol. za flagową wersję z wbudowanym wyświetlaczem, są obecnie dostępne tylko w wybranych sklepach stacjonarnych. Ekspansja sprzedaży do Kanady, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii planowana jest na początek 2026 r.
Czytaj więcej
Popyt na tzw. technologię ubieralną w przyszłym roku skoczy o 20 proc. – wieszczą eksperci. Napęd...
Rosnący sukces inteligentnych okularów Ray-Ban Meta ożywił dawno zapomnianą kategorię akcesoriów ubieralnych, którą wcześniej porzuciły firmy Google i Microsoft.
Łącząc ulepszone kamery i funkcje generatywnej sztucznej inteligencji z klasycznym designem Ray-Ban, Meta przyciągnęła z powrotem do tego rynku największe firmy technologiczne. Google i Samsung pracują obecnie nad okularami opartymi na platformie Android XR, a Apple – według doniesień – również rozwija własne inteligentne okulary.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Notowana w Paryżu grupa, założona przez zmarłego włoskiego przedsiębiorcę Leonardo Del Vecchio i wymieniana jako potencjalny kandydat do przejęcia domu mody Armani, poinformowała o wzroście sprzedaży w trzecim kwartale o 11,7 proc. rok do roku – do poziomu 6,9 mld euro (ponad 29 mld złotych).
Utrata rządów zmieniła opinie polityków PiS na temat Mercosuru. Inne są dziś oceny umowy handlowej i opinie wygł...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Prezydent USA Donald Trump pod koniec tygodnia spuścił nieco z tonu w konflikcie z Chinami. Przyznał, że 100-pro...
Nestlé poinformowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat zlikwiduje około 16 000 miejsc pracy na całym świecie, w...
Prawie dwie godziny i ponad 300 uczestników. W takich okolicznościach założyciel CCC i dyrektor finansowy spółki...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Kurs akcji CCC z Polkowic spada w czwartek na warszawskiej giełdzie o ponad 9 proc. po raporcie na temat spółki...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas