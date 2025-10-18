Wcześniej Mercosur nie przeszkadzał

Jednak w świetle opinii wyrażanych za czasów rządów PiS, ta wolta może dziwić. Rozmówcy z Komisji Europejskiej, którzy pracowali tam za czasów kadencji Wojciechowskiego na fotelu komisarza rolnictwa, komentują to ze zdziwieniem. Zapewniają, że Wojciechowski jako komisarz – wyrażał wielokrotnie poparcie dla zawarcia umowy z krajami Mercosuru.

W sieci można znaleźć wywiad udzielany redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym jako ówczesny komisarz Wojciechowski odniósł się również do sprawy eksportu taniej wołowiny z Brazylii i Argentyny, tłumacząc, że nie ma ryzyka. – Kontyngenty nie są kwestionowane, ale myślę, że ich wielkość nie stwarza takiego zagrożenia dla producentów wołowiny w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że polscy rolnicy, polscy hodowcy, dostają w nowej Wspólnej Polityce Rolnej naprawdę duże wsparcie. Hodowcy bydła mięsnego otrzymują naprawdę duże fundusze. Wcześniej nie było takiej pomocy, więc myślę, że będzie powodowała, że niezależnie od jakiegoś wielkiego importu polscy rolnicy będą konkurencyjni – zapewniał Janusz Wojciechowski.

Co więcej, komisarz chwalił wolny handel, jako gwarant bezpieczeństwa dla polskich eksporterów. - Kwestia wolnego handlu jest dla UE i dla Polski kluczowa. Kraje, które są wielkimi eksporterami żywności nie mogą opowiadać się za zamykaniem granic, ponieważ szlaban postawiony na granicy działa w dwie strony. Jeżeli my nie chcemy czegoś importować, natychmiast pojawiają się zakazy dotyczące naszej żywności. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie postępować i bardzo wrażliwie. Sprawa Mercosuru jest cały czas analizowana, trochę wyższe warunki będą postawione krajom Mercosuru, głównie dotyczące środowiska – mówił dwa lata temu Janusz Wojciechowski, wtedy komisarz ds. rolnictwa.

Choć dziś Wojciechowski twierdzi, że dzięki niemu umowa z Mercosurem nie została podpisana, to Komisja Europejska pracowała przez całe pięć lat nad kolejnymi zapisami, w co była też zaangażowana kierowana przez Wojciechowskiego Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa. Jednak trudno znaleźć jakikolwiek publiczny dokument, w którym komisarz protestowałby przeciwko zapisom czy ostrzegał, że Mercosur zniszczy europejskie rolnictwo. Przeciwnie, nawet jeszcze jako kandydat na komisarza, Wojciechowski tłumaczył na jednej z komisji sejmowych w 2019 r., że Mercosur i import wołowiny nie jest zagrożeniem. – Nie trzeba wprowadzać barier, jeśli komuś będzie się opłacało przywieźć wołowinę z Argentyny i ją tutaj próbować sprzedać na tym rynku, który będzie wspierany działaniami na rzecz lokalnego rynku, to proszę bardzo, nikt mu nie będzie tego zabraniać, jeżeli będzie w stanie konkurować – mówił wtedy Wojciechowski.