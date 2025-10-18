Aktualizacja: 18.10.2025 13:18 Publikacja: 18.10.2025 11:03
Słomiany manekin z twarzą komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego siedzi na wózku inwalidzkim pokrytym flagą UE
Foto: Wojtek Radwański / AFP
Umowa z krajami Mercosuru ma być ostatecznie przegłosowana w Radzie UE w grudniu 2025 r. To na razie wstępny termin, mają być wtedy zatwierdzone zarówno tekst handlowy umowy, jak i ochronne rozporządzenie dla rolnictwa, zaproponowane przez Komisję Europejską 8 października.
Tymczasem w Polsce po zakończeniu negocjacji unijnych z krajami Mercosuru wybuchła kampania negatywna, która oskarża tę umowę handlową o potencjalne niszczenie polskiego rolnictwa. Politycy PiS gwałtownie zmienili zdanie na temat umowy. Ta sama partia w czasach swoich rządów, wysyłała na temat Mercosuru diametralnie inne komunikaty, jej politycy chwalili negocjowaną wtedy umowę za potencjał zwiększania obrotów handlowych między Europą i Ameryką Południową, czyli za to samo, za co dziś ją atakują.
Dziś politycy związani z PiS publikują w mediach wyłącznie wpisy silnie nacechowane negatywnie. Mercosur stał się jednym z powodów do krytykowania koalicji rządzącej. – Dwa lata rządów Tuska to dwa lata chaosu w polskim rolnictwie. Rolnicy nie potrzebują obietnic, potrzebują wsparcia. A co dali im Tusk i jego rząd? Otwarte granice na ukraińskie zboże, brak pomocy finansowej, umowę z Mercosur – napisał PiS na portalu X na swoim oficjalnym koncie 13 października. Skomentowała to Elżbieta Witek, posłanka PiS, zauważając, że „rządzący zapominają chyba, że jedzą ten sam chleb, co my wszyscy, dzięki polskiemu rolnikowi”.
– Mercosur = śmierć polskiego rolnictwa! Dla zysków niemieckich przedsiębiorstw przehandlowano bezpieczeństwo żywnościowe Polaków – pisała również w październiku związana z PiS europosłanka Jadwiga Wiśniewska na portalu X, dokładnie ten sam przekaz powtarzała w pozostałych mediach społecznościowych.
– Rząd KO znów kapituluje przed interesami Brukseli. Umowa UE–Mercosur wchodzi w życie. To bardzo zła wiadomość dla polskiego sektora rolnego! – pisał na X we wrześniu Mateusz Morawiecki, były premier RP, gdy Kolegium Komisarzy przyjęło tekst dwóch umów handlowych – z blokiem Mercosur oraz z Meksykiem.
Także Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa od grudnia 2019 r. do 2024 r., wyraża dziś diametralnie inne zdanie o tej umowie, niż miał za czasów swojej kadencji w Brukseli. Przypisuje sobie też rolę obrońcy Europy przed umową z Mercosurem.
– Żądajcie, żeby komisarz Serafin zablokował umowę z Mercosur. Tak jak ją przez 5 lat powstrzymywał polski komisarz z PiS – napisał we wrześniu Wojciechowski na portalu X, gdy Komisja Europejska przymierzała się do oficjalnego przyjęcia dokumentu. W innych wpisach informuje, że on w Brukseli był „nie po to, żeby być przeciw, bo być przeciw to każdy potrafi. Ja byłem tam po to, żeby zła umowa z Mercosur nie została podpisana. I za mojej kadencji podpisana nie została”.
Jednak w świetle opinii wyrażanych za czasów rządów PiS, ta wolta może dziwić. Rozmówcy z Komisji Europejskiej, którzy pracowali tam za czasów kadencji Wojciechowskiego na fotelu komisarza rolnictwa, komentują to ze zdziwieniem. Zapewniają, że Wojciechowski jako komisarz – wyrażał wielokrotnie poparcie dla zawarcia umowy z krajami Mercosuru.
W sieci można znaleźć wywiad udzielany redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym jako ówczesny komisarz Wojciechowski odniósł się również do sprawy eksportu taniej wołowiny z Brazylii i Argentyny, tłumacząc, że nie ma ryzyka. – Kontyngenty nie są kwestionowane, ale myślę, że ich wielkość nie stwarza takiego zagrożenia dla producentów wołowiny w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że polscy rolnicy, polscy hodowcy, dostają w nowej Wspólnej Polityce Rolnej naprawdę duże wsparcie. Hodowcy bydła mięsnego otrzymują naprawdę duże fundusze. Wcześniej nie było takiej pomocy, więc myślę, że będzie powodowała, że niezależnie od jakiegoś wielkiego importu polscy rolnicy będą konkurencyjni – zapewniał Janusz Wojciechowski.
Co więcej, komisarz chwalił wolny handel, jako gwarant bezpieczeństwa dla polskich eksporterów. - Kwestia wolnego handlu jest dla UE i dla Polski kluczowa. Kraje, które są wielkimi eksporterami żywności nie mogą opowiadać się za zamykaniem granic, ponieważ szlaban postawiony na granicy działa w dwie strony. Jeżeli my nie chcemy czegoś importować, natychmiast pojawiają się zakazy dotyczące naszej żywności. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie postępować i bardzo wrażliwie. Sprawa Mercosuru jest cały czas analizowana, trochę wyższe warunki będą postawione krajom Mercosuru, głównie dotyczące środowiska – mówił dwa lata temu Janusz Wojciechowski, wtedy komisarz ds. rolnictwa.
Choć dziś Wojciechowski twierdzi, że dzięki niemu umowa z Mercosurem nie została podpisana, to Komisja Europejska pracowała przez całe pięć lat nad kolejnymi zapisami, w co była też zaangażowana kierowana przez Wojciechowskiego Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa. Jednak trudno znaleźć jakikolwiek publiczny dokument, w którym komisarz protestowałby przeciwko zapisom czy ostrzegał, że Mercosur zniszczy europejskie rolnictwo. Przeciwnie, nawet jeszcze jako kandydat na komisarza, Wojciechowski tłumaczył na jednej z komisji sejmowych w 2019 r., że Mercosur i import wołowiny nie jest zagrożeniem. – Nie trzeba wprowadzać barier, jeśli komuś będzie się opłacało przywieźć wołowinę z Argentyny i ją tutaj próbować sprzedać na tym rynku, który będzie wspierany działaniami na rzecz lokalnego rynku, to proszę bardzo, nikt mu nie będzie tego zabraniać, jeżeli będzie w stanie konkurować – mówił wtedy Wojciechowski.
W tym czasie podobne zdanie miał też rząd PiS. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zachowała się notatka z 2019 r., z wizyty ministra spraw zagranicznych Brazylii i jego spotkania z Jackiem Czaputowiczem, ówczesnym szefem polskiej dyplomacji. Zapisano w niej, że obie strony liczą na rychłą finalizację negocjacji w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur), która powinna przyczynić się do zwiększenia obrotów handlowych między oboma blokami.
Umowa Unii Europejskiej z Mercosurem była negocjowana 25 lat, do grudnia 2024 r., gdy Komisja Europejska sfinalizowała negocjacje. Od tego czasu umowa ta jest opracowywana przez Radę Europejską, w grudniu ma się odbyć finalne głosowanie na Radzie UE.
Umowa zakłada ułatwienie handlu, zniesienie lub zmniejszenie ceł dla rolnictwa, maszyn, wyrobów przemysłowych. Coraz ważniejszy jest element bezpieczeństwa strategicznego i dostęp do surowców ziem rzadkich w krajach Mercosuru.
Początkowo sprzeciw wobec umowy zapowiadały też Francja i Irlandia, ale obecnie wydaje się, że Polska może być jedynym sprzeciwiającym się krajem. W ostatniej chwili, 9 października, Komisja przedstawiła jeszcze projekt dodatkowego mechanizmu ochronnego, z dodatkowymi zabezpieczeniami unijnych rolników.
