Mniej ukraińskiego miodu, cukru, jaj, pszenicy w Unii Europejskiej

Handel niektórymi towarami, takimi jak produkty mleczne, grzyby i sok winogronowy, zostanie w pełni zliberalizowany. Ograniczenia dotyczą produktów wrażliwych, takich jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód. Kwoty na nie będą nieco wyższe niż w DCFTA, ale nieograniczone dostawy zostaną anulowane, podobnie jak w ramach środków tymczasowych.

Ukraina zobowiązała się również do dostosowania swoich norm produkcji rolnej, w tym dobrostanu zwierząt i stosowania pestycydów, do norm UE do 2028 r. Kraj ten czyni to od kilku lat w ramach przygotowań do przystąpienia do Unii.

Kijowski negocjator ds. handlowych Taras Kaczka nazwał wynik „naprawdę dobrą umową” i powiedział „Politico”, że poziom liberalizacji przewidziany w umowie pozwoli Ukrainie utrzymać wielkość handlu z ostatnich lat, z kilkoma wyjątkami.

Unijni rolnicy więcej sprzedadzą na Ukrainę

Ukraina ze swojej strony zgodziła się znacząco zwiększyć kwoty importowe na wieprzowinę, drób i cukier z Unii, jednocześnie obniżając lub likwidując cła na inne towary. Według Komisji Europejskiej zwiększy to możliwości eksportowe europejskich rolników, zwłaszcza w krajach graniczących z Ukrainą, takich jak Polska.

Zniesienie ceł w ramach tymczasowych środków wsparcia dla Ukrainy wywołało sprzeciw w wielu krajach UE, w tym w Polsce i Francji, gdzie rolnicy protestowali przeciwko gwałtownemu wzrostowi taniego importu z Ukrainy. Kilka krajów graniczących z Ukrainą wprowadziło nawet własne środki ochronne, co zmusiło UE do pewnego ograniczenia dostaw z Ukrainy, chociaż generalnie korzystny reżim utrzymywał się do początku czerwca tego roku.