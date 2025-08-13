Będzie jeszcze o to walka?

Będzie o to walka! Mamy zagwarantowane pieniądze na płatności bezpośrednie, ale jeżeli byśmy mieli w drugim filarze określoną kwotę na rolnictwo, to nikt by już nie mógł z niej nic uszczknąć. Jeżeli będą środki wspólne, to wtedy będzie naciąganie zawsze przykrótkiej kołdry w swoją stronę i my musimy zrobić wszystko, by w takiej sytuacji jak najwięcej z tego tortu wykroić na rolnictwo, na obszary wiejskie.

Gdyby Komisja Europejska chciała dać te pieniądze na rolnictwo, to zostawiłaby II filar.

Dużo mówiono o rural proofing, czyli finansowaniu z innych polityk inwestycji na obszarach wiejskich. Szerokopasmowy internet przecież powinien być finansowany z budżetu ministra cyfryzacji, bo tak samo robimy go dla rolników, jak i dla wszystkich mieszkańców wsi czy dla mieszkańców miast. Słyszymy dzisiaj z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że na ochronę zwierząt przed dzikimi zwierzętami powinniśmy wyjąć pieniądze ze Wspólnej Polityki Rolnej, na inne działania także powinniśmy sobie zapewnić pieniądze z WPR.

Nie ma obaw, że gdy pieniądze będą w jakimś wspólnym worku, doprowadzi to do konfliktów i protestów rolników?

Obawa jest zawsze. Mamy tak naprawdę rekordowy unijny budżet – 2 biliony euro. Z tych danych i informacji, które mamy, wynika że Polska jest jednym z jego głównych beneficjentów. Z tak zwanego Krajowego i Regionalnego Planu Partnerstwa (obejmującego środki na WPR, ale także na politykę spójności, rybacką, migracyjną i azylową), dla Polski przewidziano największy przydział ze wszystkich państw członkowskich tj. 123,3 mld euro, czyli ok. 15 proc. całej alokacji środków. I teraz właśnie jest dylemat, ile z tego będzie na obszary wiejskie, na to, co realizowaliśmy w ramach obecnych działań II filaru, czyli PROW (programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – red.)? Bo tak naprawdę mieszkańcom wsi jest wszystko jedno, z jakich to pieniędzy będzie sfinansowane: czy to będzie z PROW-u czy polityki spójności...

Ale ja mówię o rolnikach i o środkach, które były przeznaczone na modernizację gospodarstw.

Już poprzedni rząd dokonał zmiany, że więcej pieniędzy poszło na pierwszy filar, na płatności bezpośrednie.

Pan ocenia, że to było dobre?

Nie, bo to nie wspiera tych gospodarstw, które chcą się rozwijać, które chcą funkcjonować dalej. Dlatego tak ważna jest definicja aktywnego rolnika, o której dużo mówię. To aktywny rolnik daje pieniądze na funkcjonowanie całej branży: zakup maszyn, ich serwisowanie, naprawę. Aktywne gospodarowanie powoduje, że musi się rozwijać cała otoczka rolnictwa.

Ustawa o aktywnym rolniku, którą pan ma w swoich priorytetach, będzie budować ustrój rolny w Polsce. Jak rolnik ma wykazać, że jest aktywny?

Około 570 tys. z 1 mln 200 tys. rolników nie musi nic wykazywać. To są rolnicy, którzy utrzymują zwierzęta. Zwierzęta mamy w bazie danych, którą prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli są faktury po stronie zakupowej, po stronie sprzedażowej, to jest dowód, że jest się aktywnym, czynnym rolnikiem. Ale dzisiaj jest inny problem: Komisja Europejska pyta rolników za pośrednictwem naszych instytucji, czy mają prawo do dysponowania gruntem. Jeśli dziś mamy umowy ustne (na dzierżawę gruntu – red.) i ktoś nie chce podpisać pisemnej, to rolnik ma problem. Więc musimy doprowadzić do tego, żeby umowy były spisane, czyli potwierdzone. Niekoniecznie u notariusza, może to być w urzędzie gminy, może w naszych instytucjach: w KOWR, w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa. Ważne, żeby to uporządkować. Właściciel ziemi może dostawać nawet największy czynsz dzierżawny. Bo to jest kwestia domówienia się pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą. Natomiast nie może być tak, że ten, który czerpie zyski z dzierżawy, przejmuje jeszcze wsparcie od państwa. Bo jeśli na dzierżawie coś nie urosło, to znaczy, że dzierżawca ma stratę, a nie wydzierżawiający.