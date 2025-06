Żadna grupa społeczna nie skorzystała tak bardzo na akcesji do Unii jak polscy rolnicy. Powinni bardziej ufać Brukseli

Krajów, które potencjalnie mogłyby przejść na francuską stronę, jest jednak więcej. To Włochy, Belgia, Irlandia, Austria, Bułgaria, Litwa i Cypr. Porozumienie eliminuje 90 proc. ceł w handlu między oboma blokami. Zniknie więc 35-procentowa bariera na eksport do wspomnianych krajów Ameryki Łacińskiej samochodów, 18-procentowa na produkty chemiczne czy 14-procentowa na produkty farmaceutyczne. To otwiera także duże możliwości dla Polski, która stała się m.in. czołowym producentem aut i części samochodowych.

Jednak w Europie żywe są obawy z powodu konkurencji z bardzo wydajnymi, ogromnymi gospodarstwami rolnymi w Argentynie czy Brazylii. Chodzi w szczególności o import mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu, ale także cukru czy kukurydzy. Będą one mogły zalać europejskie rynki bez ograniczeń. Owszem, unijne cła np. na wołowinę spadną z 40 do 7,5 proc., ale w ramach kontyngentu 99 tys. ton rocznie. Podobne ograniczenia wprowadzono i wobec innych produktów. Bruksela zapewnia, że do Wspólnoty będą sprowadzone wyłącznie produkty rolne, które respektują unijne normy ekologiczne i sanitarne. Nie może się więc pojawić np. mięso ze zwierząt hodowanych przy użyciu hormonów wzrostu. Jednocześnie Komisja Europejska wprowadziła dodatkowe subwencje dla rolników (1 mld euro) oraz preferencyjne kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla gospodarstw, które mimo wszystko ucierpiałyby z powodu porozumienia z Mercosurem.

Podobnie jak we Francji i innych krajach, tak i w Polsce można się jednak zastanawiać, czy nasz kraj nie pada ofiarą lobby rolnego. Producenci rolni okazali się bowiem jedną z tych grup społecznych, które najbardziej skorzystały na członkostwie w Unii. W ciągu minionych 21 lat, choć liczba gospodarstw spadła o połowę, to jednocześnie wartość dodana ich produkcji potroiła się do 21 mld euro.

W chwili przystąpienia do Unii polska wieś wytwarzała ledwie jedną trzecią tego, co niemiecka. Dziś to trzy czwarte. A Polska wybiła się na piąte miejsce (po Francji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech). Od przystąpienia do Wspólnoty polski eksport produktów rolnych zwiększył się dziesięciokrotnie. To efekt przynależności do jednolitego rynku, ale także dotacji Brukseli i znacznie stabilniejszych cen, jakie stwarza Wspólna Polityka Rolna. Jeśli jest jakaś grupa społeczna, która skorzystała na członkostwie w Unii, to są nią właśnie rolnicy. Choć jednak przy produkcji żywności pracuje coraz mniej osób, to wciąż 40 proc. Polaków mieszka na wsi. To bardzo wpływowa grupa polityczna, z którą musi się liczyć każdy rząd.