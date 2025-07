Polityka powróciła na Ukrainę. Krytycy już nie oszczędzają Zełenskiego

Nieodwracalne są też procesy, które uruchomiła ustawa nr 12414 w Ukrainie. Od 24 lutego 2022 roku w Ukrainie panowała niepisana zasada – nie wypada krytykować władz i protestować w czasie wojny. Poszczególni politycy zarzucali Zełenskiemu, że podporządkował sobie parlament, struktury siłowe, ogranicza władzę samorządów i uzależnił sporą część mediów. Zarzucano mu też, że żaden dotychczasowy prezydent Ukrainy nie miał takiej władzy.

W czerwcu Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) opublikował nawet sondaż, z którego wynikało, że aż 41 proc. Ukraińców uważa, że stan demokracji w kraju się pogarsza i Ukraina zmierza ku autorytaryzmowi. Ale nikt nie protestował. Bo wojna, stan wojenny i jest jeden wspólny wróg – Putin.

Tabu przestało obowiązywać 22 lipca. Od tamtej pory wieczorne protesty nie ustają. Manifestanci wysuwają nowe żądania: domagają się mianowania szefa Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (proces ten utknął w martwym punkcie i od dłuższego czasu wywołuje kontrowersje) oraz reformy służby celnej. Tym samym Zełenski obudził uśpione wojną społeczeństwo obywatelskie Ukrainy. I zasilił ukraińską opozycję, która od początku nie darzyła sympatią byłego artysty kabaretowego.

– W wojnie może zwyciężyć tylko państwo demokratyczne. Jeżeli będziemy zmierzać w kierunku autorytaryzmu, a dzisiaj to się nazywa korupcyjny autorytaryzm, do którego prowadzi nas „zielona władza” (nawiązuje do zielonych barw partii Zełenskiego – red.), to pozbawia nas jakichkolwiek szans. Nie milczcie – mówił podczas spotkania ze studentami były prezydent Petro Poroszenko, który stoi na czele największej opozycyjnej partii – Europejska Solidarność. Wygląda na to, że swoim kontrowersyjnym podpisem Zełenski otworzył puszkę Pandory, obudził uśpione rosyjskimi bombami życie polityczne w Ukrainie. Kiedy więc przeciwnicy prezydenta zaczną upominać się o zaległe wybory, których przeprowadzenie nie jest możliwe w czasie stanu wojennego?