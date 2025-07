Z informacji niezależnego białoruskiego portalu Nasza Niwa wynika, że złożył zeznania, które obciążyły innych zatrzymanych na Białorusi opozycjonistów, przez co wysłano ich na wiele lat do łagru. Chodzi m.in. o Pawła Biełausa i Eduarda Palczysa. Co więcej, byłego opozycjonistę zaangażowano do rozmów z więźniami politycznymi. Z relacji uwolnionego niedawno Siarhieja Cichanouskiego wynika, że Pratasiewicz odwiedzał go w więzieniu i namawiał, by poprosił Łukaszenkę o ułaskawienie. Odwiedzał też w więzieniu Wiktara Babarykę (14 lat więzienia), Marię Kalesnikawą (11 lat łagrów) oraz innych znanych przeciwników reżimu.

Łukaszenko osobiście przekonywał, że Pratasiewicz „szczerze zmienił swoje przekonania”. Założył kilka nowych stron w mediach społecznościowych, poprzez które powiela tezy propagandy białoruskiej. Najwyraźniej tego wszystkiego nie wystarczyło, by zrobić karierę po drugiej stronie barykady.

Aleksander Łukaszenko nie wybacza przeciwnikom. Raman Pratasiewicz nie może znaleźć pracy na Białorusi i myśli o emigracji

– Moje nazwisko i rozpoznawalność po raz kolejny zrobiły swoje. Od tygodnia szukam pracy. Po raz kolejny zmagam się z tym, że znalezienie czegokolwiek interesującego jest prawie niemożliwe, niezależnie od branży – narzekał ostatnio Pratasiewicz na swoim kanale w Telegramie.

– Próbuję prowadzić zwyczajne, spokojne życie i uczciwie pracować. Wszystko na nic. Niezależnie od tego, że władze i służby do mnie już od dawna nic nie mają, potencjalni pracodawcy obawiają się ryzyka […] Nie wiem, ile to będzie trwało i ile razy jeszcze mi odmówią. Moja sytuacja finansowa, mówiąc delikatnie, się pogarsza – opowiada. Narzekał na brak perspektyw na Białorusi i na to, że nie może znaleźć żadnej pracy, by „planować jakikolwiek rozwój”.

– Po raz pierwszy poważnie zaczynam myśleć o wyjeździe do jakichś dalekich krajów. Po to, by mieć pracę, zapomnieć o przeszłości i się rozwijać – napisał.