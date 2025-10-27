O decyzji sądu poinformował prawnik Ukraińca, Serhija K. Prawnik dodał, że jego klient odwoła się od tego orzeczenia do Najwyższego Sądu Kasacyjnego, sądu ostatniej instancji we włoskim systemie prawnym.

Reklama Reklama

Serhij K. został zatrzymany w sierpniu, w pobliżu włoskiego miasteczka Rimini. Jest podejrzany o udział w uszkodzeniu we wrześniu 2022 roku trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.

W związku z sabotażem gazociągów Nord Stream Niemcy domagają się też ekstradycji Wołodymyra Żurawlowa, w sprawie którego, podobnie jak w sprawie Serhija K., na wniosek niemieckiej prokuratury wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Żurawlow został zatrzymany w Polsce, ale Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na jego wydanie stronie niemieckiej.

Więcej informacji wkrótce