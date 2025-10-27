Aktualizacja: 27.10.2025 11:40 Publikacja: 27.10.2025 11:33
Do uszkodzenia gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 doszło we wrześniu 2022 roku
Foto: PAP/EPA
O decyzji sądu poinformował prawnik Ukraińca, Serhija K. Prawnik dodał, że jego klient odwoła się od tego orzeczenia do Najwyższego Sądu Kasacyjnego, sądu ostatniej instancji we włoskim systemie prawnym.
Serhij K. został zatrzymany w sierpniu, w pobliżu włoskiego miasteczka Rimini. Jest podejrzany o udział w uszkodzeniu we wrześniu 2022 roku trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.
Czytaj więcej
Z naszego punktu widzenia jedynymi osobami, które powinny wstydzić się i powinny milczeć w kwesti...
W związku z sabotażem gazociągów Nord Stream Niemcy domagają się też ekstradycji Wołodymyra Żurawlowa, w sprawie którego, podobnie jak w sprawie Serhija K., na wniosek niemieckiej prokuratury wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Żurawlow został zatrzymany w Polsce, ale Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na jego wydanie stronie niemieckiej.
Więcej informacji wkrótce
O decyzji sądu poinformował prawnik Ukraińca, Serhija K. Prawnik dodał, że jego klient odwoła się od tego orzeczenia do Najwyższego Sądu Kasacyjnego, sądu ostatniej instancji we włoskim systemie prawnym.
Serhij K. został zatrzymany w sierpniu, w pobliżu włoskiego miasteczka Rimini. Jest podejrzany o udział w uszkodzeniu we wrześniu 2022 roku trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.
Po tym jak partia Javiera Mileia, La Libertad Avanza, odniosła nieoczekiwany sukces w tzw. wyborach połówkowych...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Władimir Putin ogłosił, że Rosja z powodzeniem przeprowadziła próbę najnowszego pocisku manewrującego 9M730 Bure...
La Libertad Avanza, partia libertariańskiego prezydenta Argentyny, Javiera Milei, zdobyła niemal 41 proc. głosów...
Po raz czwarty w ciągu tygodnia balony zakłóciły funkcjonowanie lotniska na Litwie - tym razem, od godziny 21.42...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Amerykański niszczyciel rakietowy USS Gravely przybył do Trynidadu i Tobago, państwa wyspiarskiego, które leży z...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas