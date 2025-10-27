Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany zaszły w preferencjach wyborczych mieszkańców Buenos Aires?

W jaki sposób partii Javiera Mileia udało się zbliżyć do uzyskania większości parlamentarnej?

Dlaczego wsparcie międzynarodowe, zwłaszcza ze strony USA, jest istotne dla rządu Javiera Mileia?

Jakie są wyzwania gospodarcze stojące przed prezydentem Mileiem?

„Gigantyczne zaskoczenie” – czołowy dziennik kraju „Clarín” nie ukrywał w poniedziałek, że nie spodziewał się tak dużego poparcia dla partii Javiera Mileia. Podobnie jak inne media Argentyny. Ledwie miesiąc temu w stolicy kraju, gdzie mieszka 38 proc. Argentyńczyków, ugrupowanie Mileia La Libertad Avanza (LLA, Wolność idzie do przodu) przegrało wybory lokalne aż o 14 pkt. proc. w stosunku do ugrupowań peronistycznych: nacjonalistyczno-socjalnego ruchu populistycznego, który przez blisko 100 lat przekształcił Argentynę z jednego z najbogatszych państw świata w bankruta.

Sukces peronistów we wrześniowych wyborach lokalnych był wyrazem frustracji z powodu afer korupcyjnych, w które zamieszana była niezwykle wpływowa siostra prezydenta, Karina. A także kosztów społecznych radykalnych reform prezydenta.

Javier Milei wygrywa wybory. Opozycja nie będzie teraz mogła narzucić prezydentowi dodatkowych wydatków

Teraz wynik jest jednak zupełnie inny. Cordoba, Mendoza, Santa Fe: we wszystkich głównych miastach kraju LLA jest górą. Co szczególnie zaskakujące, partia wygrała także w samym Buenos Aires. I to mimo iż w ostatniej chwili musiała wycofać podejrzanego o korupcję kandydata José Luisa Esperta (jego wizerunek pozostał na kartach do głosowania).

Łącznie na prezydenckie ugrupowanie oddało głos blisko 41 proc. osób biorących udział w wyborach, wobec 31,7 proc. głosów dla Fuerza Patria, ruchu peronistycznego.