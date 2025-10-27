Aktualizacja: 27.10.2025 11:27 Publikacja: 27.10.2025 10:25
Javier Milei i Donald Trump
Przed wyborami połówkowymi w Argentynie, w których obsadzano 127 z 257 miejsc w izbie niższej parlamentu i 24 z 72 miejsc w Senacie, Donald Trump ogłosił uruchomienie wartego 20 mld dolarów swapu walutowego z argentyńskim bankiem centralnym i zakup przez USA argentyńskich pesos, co miało ustabilizować sytuację na argentyńskim rynku. Administracja Trumpa zaczęła też pracować nad rozszerzeniem pomocy o kolejnych 20 mld dolarów – jednak pomoc ta miała być uzależniona od wyniku wyborów. Gdyby sukces odniosła populistyczna i lewicująca koalicja peronistów, Fuerza Patria, wówczas Amerykanie mieli wycofać się z pomocy.
Dodatkowa pomoc dla Argentyny miała mieć postać inwestycji w argentyński dług.
Wsparcie finansowe USA było potrzebne Mileiowi, ponieważ jego administracja uszczupliła ostatnio znacznie rezerwy walutowe kraju, ratując kurs peso, w przypadku załamania którego w kraju mogłoby dojść do nawrotu inflacji. Wcześniej Milei – dzięki polityce oszczędności budżetowych, znacznemu zmniejszeniu wydatków publicznych i redukcji liczby urzędników – zdołał obniżyć inflację z poziomu 200 proc. rok do roku do ok. 30 proc.
Donald Trump, prezydent USA
Wybory połówkowe były postrzegane przez analityków jako referendum ws. dotychczasowych rządów Mileia, polityka o libertariańskich poglądach na gospodarkę. Mimo że jego rządy doprowadziły do obniżenia siły nabywczej mieszkańców Argentyny i doprowadziły do likwidacji ok. 250 tys. miejsc pracy w kraju i zamknięcia ok. 18 tys. przedsiębiorstw, peronistom nie udało się tego zdyskontować.
Trump, komentując wyniki wyborów w Argentynie, podkreślił , że Milei „otrzymał dużą pomoc” od USA. – Otrzymał mnóstwo pomocy. Poparłem go, poparłem go bardzo mocno – podkreślił.
Zwycięstwo Mileia w wyborach Trump określił mianem „wielkiego” i dodał, że jest to „świetna sprawa”. Chwalił też członków swojej administracji, w tym sekretarza skarbu Scotta Bessenta, który nadzorował udzielenie pomocy finansowej Argentynie.
– Trzymamy się z wieloma krajami w Ameryce Południowej. Bardzo skupiamy się na Ameryce Południowej – mówił również Trump.
Prezydent USA przekonywał, że Stany Zjednoczone dużo zarobiły na wyniku wyborów, ponieważ „obligacje (argentyńskie) poszły w górę i cała ich ocena kredytowa wzrosła”. Dodał jednak, że Waszyngton nie pomógł Mileiowi „dla pieniędzy jako takich”.
Bessent, który towarzyszy Trumpowi w podróży do Azji, tłumaczył , że pomoc dla Argentyny ma być „pomostem”, który pomoże w realizacji projektu gospodarczego prezydenta Mileia.
– Walczy z 100 latami złej polityki – ocenił Bessent. – Przełamie to dzięki wsparciu z USA – dodał.
W środę agencja ratingowa Fitch poinformowała, że pomoc USA uchroniła Argentynę przed obniżeniem ratingu. Agencja Fitch zastrzega jednak, że kraj potrzebuje szerszego planu w zakresie odtworzenia rezerw walutowych, jeśli ma dojść do podniesienia jego ratingu. Aktualny rating kredytowy Argentyny w agencji Fitch to CCC+ – co oznacza, że są one obciążone znacznym ryzykiem kredytowym.
