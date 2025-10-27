Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump o wyborach w Argentynie: Bardzo pomogłem

Po tym jak partia Javiera Mileia, La Libertad Avanza, odniosła nieoczekiwany sukces w tzw. wyborach połówkowych do argentyńskiego parlamentu, Donald Trump oświadczył, że przyczyniła się do tego pomoc, jaką Milei otrzymał od USA.

Publikacja: 27.10.2025 10:25

Javier Milei i Donald Trump

Javier Milei i Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Przed wyborami połówkowymi w Argentynie, w których obsadzano  127 z 257 miejsc w izbie niższej parlamentu i 24 z 72 miejsc w Senacie, Donald Trump ogłosił uruchomienie wartego 20 mld dolarów swapu walutowego z argentyńskim bankiem centralnym i zakup przez USA argentyńskich pesos, co miało ustabilizować sytuację na argentyńskim rynku. Administracja Trumpa zaczęła też pracować nad rozszerzeniem pomocy o kolejnych 20 mld dolarów – jednak pomoc ta miała być uzależniona od wyniku wyborów. Gdyby sukces odniosła populistyczna i lewicująca koalicja peronistów, Fuerza Patria, wówczas Amerykanie mieli wycofać się z pomocy.

Dodatkowa pomoc dla Argentyny miała mieć postać inwestycji w argentyński dług. 

Pomoc finansowa USA pomogła Javierowi Mileiowi uniknąć powrotu bardzo wysokiej inflacji

Wsparcie finansowe USA było potrzebne Mileiowi, ponieważ jego administracja uszczupliła ostatnio znacznie rezerwy walutowe kraju, ratując kurs peso, w przypadku załamania którego w kraju mogłoby dojść do nawrotu inflacji. Wcześniej Milei – dzięki polityce oszczędności budżetowych, znacznemu zmniejszeniu wydatków publicznych i redukcji liczby urzędników – zdołał obniżyć inflację z poziomu 200 proc. rok do roku do ok. 30 proc. 

Trzymamy się z wieloma krajami w Ameryce Południowej. Bardzo skupiamy się na Ameryce Południowej

Donald Trump, prezydent USA

Wybory połówkowe były postrzegane przez analityków jako referendum ws. dotychczasowych rządów Mileia, polityka o libertariańskich poglądach na gospodarkę. Mimo że jego rządy doprowadziły do obniżenia siły nabywczej mieszkańców Argentyny i doprowadziły do likwidacji ok. 250 tys. miejsc pracy w kraju i zamknięcia ok. 18 tys. przedsiębiorstw, peronistom nie udało się tego zdyskontować. 

Donald Trump: Wielkie zwycięstwo Javiera Mileia. Bardzo mu pomogliśmy

Trump, komentując wyniki wyborów w Argentynie, podkreślił , że Milei „otrzymał dużą pomoc” od USA. – Otrzymał mnóstwo pomocy. Poparłem go, poparłem go bardzo mocno – podkreślił.

Zwycięstwo Mileia w wyborach Trump określił mianem „wielkiego” i dodał, że jest to „świetna sprawa”.  Chwalił też członków swojej administracji, w tym sekretarza skarbu Scotta Bessenta, który nadzorował udzielenie pomocy finansowej Argentynie. 

– Trzymamy się z wieloma krajami w Ameryce Południowej. Bardzo skupiamy się na Ameryce Południowej – mówił również Trump. 

Prezydent USA przekonywał, że Stany Zjednoczone dużo zarobiły na wyniku wyborów, ponieważ „obligacje (argentyńskie) poszły w górę i cała ich ocena kredytowa wzrosła”. Dodał jednak, że Waszyngton nie pomógł Mileiowi „dla pieniędzy jako takich”. 

Bessent, który towarzyszy Trumpowi w podróży do Azji, tłumaczył , że pomoc dla Argentyny ma być „pomostem”, który pomoże w realizacji projektu gospodarczego prezydenta Mileia. 

– Walczy z 100 latami złej polityki – ocenił Bessent. – Przełamie to dzięki wsparciu z USA – dodał. 

W środę agencja ratingowa Fitch poinformowała, że pomoc USA uchroniła Argentynę przed obniżeniem ratingu. Agencja Fitch zastrzega jednak, że kraj potrzebuje szerszego planu w zakresie odtworzenia rezerw walutowych, jeśli ma dojść do podniesienia jego ratingu.  Aktualny rating kredytowy Argentyny w agencji Fitch to CCC+ – co oznacza, że są one obciążone znacznym ryzykiem kredytowym. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Argentyna Buenos Aires Osoby Donald Trump

