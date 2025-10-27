Prezydent Donald Trump w ubiegłym miesiącu sugerował, że warte 40 mld dolarów wsparcie USA dla Argentyny, które ma m.in. pomóc w stabilizacji kursu argentyńskiego peso, jest uzależnione od wyniku wyborów połówkowych. Gdyby wybory wygrali peroniści, Trump mógłby zmienić decyzję w sprawie wsparcia udzielanego Buenos Aires.

40 mld Wsparcie dla Argentyny takiej wartości mogły wycofać USA, gdyby partia Javiera Mileia przegrała wybory

– Jeśli wygra, zostaniemy z nim, a jeśli nie wygra, odejdziemy – mówił Trump po niedawnym spotkaniu z Mileiem w Białym Domu.

W niedzielny wieczór Milei ocenił, że wynik wyborów oznacza, iż Argentyńczycy przedłużyli jego mandat do reform obejmujących cięcia wydatków, a także zmiany w systemie podatkowym i prawie pracy. Wynik wyborów sprawia, że Milei może też realnie myśleć o reelekcji w 2027 roku. Peroniści nie byli w stanie wykorzystać niezadowolenia Argentyńczyków z polityki zaciskania pasa.

– Argentyńczycy zdecydowali zostawić za sobą 100 lat dekadencji – mówił Milei do wiwatujących zwolenników. – Dziś minęliśmy punkt zwrotny. Dziś rozpoczynamy budowę wielkiej Argentyny – dodał.

Javier Milei stłumił inflację, osiągnął nadwyżkę budżetową, ale Argentyńczycy zbiednieli

Milei po objęciu prezydentury w 2023 roku, podjął radykalne działania mające na celu poprawę stanu finansów państwa. Oprócz radykalnych cięć w wydatkach zdecydował się też na redukcję zatrudnienia w administracji (pracę straciły dziesiątki tysięcy urzędników) oraz zamrożenie inwestycji w infrastrukturę, ochronę zdrowia, edukację.