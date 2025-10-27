Aktualizacja: 27.10.2025 04:47 Publikacja: 27.10.2025 04:47
Operatorzy dronów z jednostki „Feniks”, współdziałając z innymi jednostkami, wzięli udział w odparciu ataku rosyjskich wojsk zmechanizowanych w rejonie Wołodymyriwki w obwodzie donieckim. W czasie ataku Rosjanie stracili ok. 50 żołnierzy, zniszczonych lub uszkodzonych zostało też co najmniej 14 pojazdów opancerzonych. Było to czwarte natarcie wojsk zmechanizowanych odparte w październiku przez operatorów dronów z jednostki „Feniks” na tym odcinku frontu.
Do ataku doszło na kierunku północnosłobodziańskim.
Brytyjski premier na zaproszenie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana złoży 27 października oficjalną wizytę w Ankarze, w czasie której będzie rozmawiał o strategicznych relacjach między Wielką Brytanią a Turcją, zakupie przez Turcję myśliwców Eurofighter oraz o tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie i o odbudowie Strefy Gazy.
Ławrow będzie przebywał w Mińsku z roboczą wizytą w dniach 27 i 28 października. Szef MSZ Rosji na Konferencji, w której weźmie udział, ma wygłosić przemówienie poświęcone „sposobom wdrożenia rosyjskie inicjatywy stworzenia eurazjatyckiej architektury bezpieczeństwa” - wynika z komunikatu rosyjskiego MSZ. Na marginesie Konferencji Ławrow ma rozmawiać z szefem MSZ Białorusi.
Od poniedziałku stopy procentowe zostały obniżone w Rosji o 50 punktów bazowych. Wysokość stopy referencyjnej wynosi obecnie 16,5 proc. Bank Rosji podał, że jest to spowodowane stabilnym poziomem inflacji, która na koniec 2025 roku ma wynieść 6,5-7 proc. Inflację - jak podaje Bank Rosji – najbardziej napędza wzrost cen paliw, a także szybszy niż zazwyczaj jesienny wzrost cen warzyw i owoców.
Mer Moskwy, Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek na podejściach do Moskwy strąconych zostało 30 dronów. W związku z aktywnością dronów zawieszono działanie podmoskiewskich lotnisk – Domodiedowa i Żukowskiego.
O odparciu ataku poinformował gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Drony były strącane nad rejonami milerowskim i szołochowskim – wynika z wpisu gubernatora w serwisie Telegram. W ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1341 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
Po raz pierwszy od początku inwazji Rosja zaatakowała obwód odeski kierowanymi bombami lotniczymi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Operatorzy dronów z jednostki „Feniks”, współdziałając z innymi jednostkami, wzięli udział w odparciu ataku rosyjskich wojsk zmechanizowanych w rejonie Wołodymyriwki w obwodzie donieckim. W czasie ataku Rosjanie stracili ok. 50 żołnierzy, zniszczonych lub uszkodzonych zostało też co najmniej 14 pojazdów opancerzonych. Było to czwarte natarcie wojsk zmechanizowanych odparte w październiku przez operatorów dronów z jednostki „Feniks” na tym odcinku frontu.
Po raz pierwszy od początku inwazji Rosja zaatakowała obwód odeski kierowanymi bombami lotniczymi. Z kolei Ukrai...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Gośćmi siedemnastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli Hubert Stojanowski, analit...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kim Dzong Un przekonywał, że przyjaźń Ko...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump chce rozmawiać o redukcji a...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 21 na 22 października Kijów był...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas