04:40 Ukraińscy operatorzy dronów wzięli udział w odparciu natarcia Rosjan w obwodzie donieckim

Operatorzy dronów z jednostki „Feniks”, współdziałając z innymi jednostkami, wzięli udział w odparciu ataku rosyjskich wojsk zmechanizowanych w rejonie Wołodymyriwki w obwodzie donieckim. W czasie ataku Rosjanie stracili ok. 50 żołnierzy, zniszczonych lub uszkodzonych zostało też co najmniej 14 pojazdów opancerzonych. Było to czwarte natarcie wojsk zmechanizowanych odparte w październiku przez operatorów dronów z jednostki „Feniks” na tym odcinku frontu.

04:39 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z udanego ataku drona na rosyjski skład amunicji

Do ataku doszło na kierunku północnosłobodziańskim.

04:35 Keir Starmer w Turcji będzie rozmawiał m.in. o tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie

Brytyjski premier na zaproszenie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana złoży 27 października oficjalną wizytę w Ankarze, w czasie której będzie rozmawiał o strategicznych relacjach między Wielką Brytanią a Turcją, zakupie przez Turcję myśliwców Eurofighter oraz o tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie i o odbudowie Strefy Gazy.

04:32 Siergiej Ławrow weźmie udział w III Międzynarodowej Konferencji nt. Bezpieczeństwa Eurazjatyckiego w Mińsku

Ławrow będzie przebywał w Mińsku z roboczą wizytą w dniach 27 i 28 października. Szef MSZ Rosji na Konferencji, w której weźmie udział, ma wygłosić przemówienie poświęcone „sposobom wdrożenia rosyjskie inicjatywy stworzenia eurazjatyckiej architektury bezpieczeństwa” - wynika z komunikatu rosyjskiego MSZ. Na marginesie Konferencji Ławrow ma rozmawiać z szefem MSZ Białorusi.

04:27 Stopy procentowe w Rosji w dół

Od poniedziałku stopy procentowe zostały obniżone w Rosji o 50 punktów bazowych. Wysokość stopy referencyjnej wynosi obecnie 16,5 proc. Bank Rosji podał, że jest to spowodowane stabilnym poziomem inflacji, która na koniec 2025 roku ma wynieść 6,5-7 proc. Inflację - jak podaje Bank Rosji – najbardziej napędza wzrost cen paliw, a także szybszy niż zazwyczaj jesienny wzrost cen warzyw i owoców.

04:25 Na podejściach do Moskwy strąconych zostało 30 ukraińskich dronów

Mer Moskwy, Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek na podejściach do Moskwy strąconych zostało 30 dronów. W związku z aktywnością dronów zawieszono działanie podmoskiewskich lotnisk – Domodiedowa i Żukowskiego.

04:23 W nocy ukraińskie drony atakowały obwód rostowski

O odparciu ataku poinformował gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Drony były strącane nad rejonami milerowskim i szołochowskim – wynika z wpisu gubernatora w serwisie Telegram. W ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1341 dniu wojny

