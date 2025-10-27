Karol Nawrocki jeszcze przed zaprzysiężeniem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki podkreślił, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”. Zapowiedział również „dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej”.

W niedawnej rozmowie z „Wprost” Nawrocki powiedział, że jego relacje z Zełenskim są „odpowiednie, choć nie przyjacielskie”. – Są na poziomie zapewniającym współpracę Polski i Ukrainy, ale nie ukrywam, że wiele spraw widzę zupełnie inaczej niż prezydent Ukrainy – powiedział Nawrocki. Jak dodał, kwestie sporne, takie jak ustawa o ściganiu banderyzmu, „nie są przedmiotem ich dyskusji” – mówił.

– Jeżeli prezydent Zełenski albo prezydenci innych państw są niezadowoleni z moich posunięć, to muszą sobie z tym radzić przez najbliższe pięć lat – dodał.

Kancelaria Prezydenta: Nic nie stoi na przeszkodzie, by Zełenski przyjechał do Warszawy

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza”, powołując się na informacje z MSZ Ukrainy, poinformowała, że mimo sygnałów ze strony Kijowa prezydent nie decyduje się na wizytę w Kijowie. Od sierpnia nie doszło do spotkania obu prezydentów.