Aktualizacja: 27.10.2025 09:40 Publikacja: 27.10.2025 09:24
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Valdemar Doveiko
Karol Nawrocki jeszcze przed zaprzysiężeniem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki podkreślił, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”. Zapowiedział również „dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej”.
W niedawnej rozmowie z „Wprost” Nawrocki powiedział, że jego relacje z Zełenskim są „odpowiednie, choć nie przyjacielskie”. – Są na poziomie zapewniającym współpracę Polski i Ukrainy, ale nie ukrywam, że wiele spraw widzę zupełnie inaczej niż prezydent Ukrainy – powiedział Nawrocki. Jak dodał, kwestie sporne, takie jak ustawa o ściganiu banderyzmu, „nie są przedmiotem ich dyskusji” – mówił.
– Jeżeli prezydent Zełenski albo prezydenci innych państw są niezadowoleni z moich posunięć, to muszą sobie z tym radzić przez najbliższe pięć lat – dodał.
Czytaj więcej
– Nikogo nie zdradziłem. Realizuję rozsądnie to, co zapowiedziałem – stwierdził prezydent Karol N...
W poniedziałek „Gazeta Wyborcza”, powołując się na informacje z MSZ Ukrainy, poinformowała, że mimo sygnałów ze strony Kijowa prezydent nie decyduje się na wizytę w Kijowie. Od sierpnia nie doszło do spotkania obu prezydentów.
O relacjach z Zełenskim mówił w TVN24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. – Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie – stwierdził.
Przydacz podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie będą zależne od konkretnych decyzji ze strony władz w Kijowie. - Wszystko będzie też zależało od konkretów, co się będzie działo w dialogu historycznym, co się będzie działo w dialogu gospodarczym, będziemy planować te działania na przyszłość, ale w zależności też od postępów w tych sprawach, na których prezydentowi zależy - mówił.
– Prezydent Nawrocki zawsze ode mnie oczekuje jakichś konkretów w danych wizytach, nie tylko wizyty dla wizyty, więc gdybym miał w jakikolwiek sposób podpowiadać stronie ukraińskiej, jak tutaj doprowadzić do bliższych kontaktów, to posuwałbym te sprawy konkretne naprzód, na przykład w tematyce historycznej, wtedy wizyta głowy państwa ma być pewnego rodzaju finałem jakiegoś procesu, a nie jego początkiem – dodał.
Czytaj więcej
– Prezydent Karol Nawrocki wyraźnie gra własną grę, dystansując się od Jarosława Kaczyńskiego. Łą...
Karol Nawrocki pierwszą zagraniczną podróż odbył do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. W drodze powrotnej zatrzymał się w Rzymie, gdzie rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni i prezydentem Sergio Mattarellą. Odbył także audiencję u papieża Leona XIV.
We wrześniu spotkał się również z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Kolejną podróż odbył do Berlina i Paryża, gdzie rozmawiał z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Brał również udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie rozmawiał m.in. z przywódcami Estonii, Litwy i Łotwy.
W październiku uczestniczył w szczycie Grupy Arraiolos w Tallinnie, gdzie rozmawiał z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Po raz drugi wyjechał także na Litwę i rozmawiał z prezydentem Nausėdą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Karol Nawrocki jeszcze przed zaprzysiężeniem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki podkreślił, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”. Zapowiedział również „dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej”.
W niedawnej rozmowie z „Wprost” Nawrocki powiedział, że jego relacje z Zełenskim są „odpowiednie, choć nie przyjacielskie”. – Są na poziomie zapewniającym współpracę Polski i Ukrainy, ale nie ukrywam, że wiele spraw widzę zupełnie inaczej niż prezydent Ukrainy – powiedział Nawrocki. Jak dodał, kwestie sporne, takie jak ustawa o ściganiu banderyzmu, „nie są przedmiotem ich dyskusji” – mówił.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Ja nie mam zamiaru się tłumaczyć z tego, że jesteśmy dziś jedyną partią programową, która ma odwagę opisywać rze...
Sąd ponownie zarejestrował ugrupowanie Piotra Ikonowicza, czołowego działacza ruchów lokatorskich, który mówi „R...
Uważam, że Koalicja Obywatelska nie utrzyma się przy władzy po roku 2027 - stwierdził prof. Antoni Dudek, odnosz...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Konferencja w Katowicach to dla PiS dopiero start programowego maratonu. AI Tax, bon mieszkaniowy, nowe 500 plus...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas