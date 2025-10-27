Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki z wizytą w Kijowie? „Jeśli Zełenski chce, może przyjechać do Warszawy”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z TVN24 zapowiedział, że jeżeli miałoby dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, to prezydent Ukrainy powinien przyjechać do Warszawy

Publikacja: 27.10.2025 09:24

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Valdemar Doveiko

Przemysław Malinowski

Karol Nawrocki jeszcze przed zaprzysiężeniem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki podkreślił, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”. Zapowiedział również „dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej”.

W niedawnej rozmowie z „Wprost” Nawrocki powiedział, że jego relacje z Zełenskim są „odpowiednie, choć nie przyjacielskie”. – Są na poziomie zapewniającym współpracę Polski i Ukrainy, ale nie ukrywam, że wiele spraw widzę zupełnie inaczej niż prezydent Ukrainy – powiedział Nawrocki. Jak dodał, kwestie sporne, takie jak ustawa o ściganiu banderyzmu, „nie są przedmiotem ich dyskusji” – mówił.

– Jeżeli prezydent Zełenski albo prezydenci innych państw są niezadowoleni z moich posunięć, to muszą sobie z tym radzić przez najbliższe pięć lat – dodał.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
„Nikogo nie zdradziłem”. Karol Nawrocki o ustawie dla Ukraińców i relacjach z Wołodymyrem Zełenskim

Kancelaria Prezydenta: Nic nie stoi na przeszkodzie, by Zełenski przyjechał do Warszawy

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza”, powołując się na informacje z MSZ Ukrainy, poinformowała, że mimo sygnałów ze strony Kijowa prezydent nie decyduje się na wizytę w Kijowie. Od sierpnia nie doszło do spotkania obu prezydentów.

Reklama
Reklama

O relacjach z Zełenskim mówił w TVN24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. – Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie – stwierdził.

Przydacz podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie będą zależne od konkretnych decyzji ze strony władz w Kijowie. - Wszystko będzie też zależało od konkretów, co się będzie działo w dialogu historycznym, co się będzie działo w dialogu gospodarczym, będziemy planować te działania na przyszłość, ale w zależności też od postępów w tych sprawach, na których prezydentowi zależy - mówił.

– Prezydent Nawrocki zawsze ode mnie oczekuje jakichś konkretów w danych wizytach, nie tylko wizyty dla wizyty, więc gdybym miał w jakikolwiek sposób podpowiadać stronie ukraińskiej, jak tutaj doprowadzić do bliższych kontaktów, to posuwałbym te sprawy konkretne naprzód, na przykład w tematyce historycznej, wtedy wizyta głowy państwa ma być pewnego rodzaju finałem jakiegoś procesu, a nie jego początkiem – dodał.

Czytaj więcej

Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej i była dziennikarka „Rzeczpospolitej”
Polityka
Zuzanna Dąbrowska: Nawrocki buduje pozycję poza Kaczyńskim

Zagraniczne wizyty Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki pierwszą zagraniczną podróż odbył do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. W drodze powrotnej zatrzymał się w Rzymie, gdzie rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni i prezydentem Sergio Mattarellą. Odbył także audiencję u papieża Leona XIV.

We wrześniu spotkał się również z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Kolejną podróż odbył do Berlina i Paryża, gdzie rozmawiał z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Brał również udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie rozmawiał m.in. z przywódcami Estonii, Litwy i Łotwy.

Reklama
Reklama

W październiku uczestniczył w szczycie Grupy Arraiolos w Tallinnie, gdzie rozmawiał z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Po raz drugi wyjechał także na Litwę i rozmawiał z prezydentem Nausėdą.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski Karol Nawrocki

Karol Nawrocki jeszcze przed zaprzysiężeniem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki podkreślił, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”. Zapowiedział również „dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej”.

W niedawnej rozmowie z „Wprost” Nawrocki powiedział, że jego relacje z Zełenskim są „odpowiednie, choć nie przyjacielskie”. – Są na poziomie zapewniającym współpracę Polski i Ukrainy, ale nie ukrywam, że wiele spraw widzę zupełnie inaczej niż prezydent Ukrainy – powiedział Nawrocki. Jak dodał, kwestie sporne, takie jak ustawa o ściganiu banderyzmu, „nie są przedmiotem ich dyskusji” – mówił.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Joachim Brudziński
Polityka
Brudziński: Mentzen to wybitny operator hulajnogi. Wątpię, czy wybitny polityk
Piotr Ikonowicz
Polityka
Ikonowicz założył nową partię o starej nazwie. O co walczy „czerwony książę”?
Antoni Dudek
Polityka
Tusk twierdzi, że wygra wybory w 2027 r. Prof. Dudek: Możemy się założyć
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Kaczyński zapowiada objazd gmin. I dalsze prace nad programem
Polityka
PiS w Katowicach zaczął szyć swój program. Od AI Tax po bon mieszkaniowy
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie