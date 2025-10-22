Zuzanna Dąbrowska: Nawrocki buduje pozycję poza Kaczyńskim

Gościem podcastu Bogusława Chraboty „Rzecz w tym” jest Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej i była dziennikarka „Rzeczpospolitej”. W rozmowie analizuje strategię prezydenta Karola Nawrockiego, jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim i możliwe scenariusze dla prawicy. Jej zdaniem prezydent coraz wyraźniej buduje własną pozycję – i robi to w długiej perspektywie.

Reklama Reklama

Test dla prezydenta

– Związki partnerskie czy osoba najbliższa? Jak prezydent Nawrocki zinterpretuje przepisy wydyskutowanej w koalicji regulacji? – pyta na początku Bogusław Chrabota. To – jak dodaje – papierek lakmusowy pierwszych lat jego prezydentury.

Zuzanna Dąbrowska zauważa, że temat nie dotyczy jedynie światopoglądu, ale również kalkulacji politycznej. – Jeżeli Karol Nawrocki chce zbudować dużą siłę polityczną, musi brać pod uwagę, że w całej sprawie schowany jest „malutki diamencik”. PSL. To języczek u wagi – wskazuje.

Prezydent, jej zdaniem, ma do wyboru: albo pozostać „przybocznym Kaczyńskiego”, albo już teraz wybijać się na niezależność. – Mnie się wydaje, że on się już wybija. Gra swoje – mówi Dąbrowska.