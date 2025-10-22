Rzeczpospolita
Zuzanna Dąbrowska: Nawrocki buduje pozycję poza Kaczyńskim

– Prezydent Karol Nawrocki wyraźnie gra własną grę, dystansując się od Jarosława Kaczyńskiego. Łączy elektoraty, buduje pozycję i przygotowuje grunt pod przyszłe przywództwo prawicy – mówi w podcaście „Rzecz w tym” Zuzanna Dąbrowska z Polskiej Agencji Prasowej.

Publikacja: 22.10.2025 17:00

Bogusław Chrabota

Gościem podcastu Bogusława Chraboty „Rzecz w tym” jest Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej i była dziennikarka „Rzeczpospolitej”. W rozmowie analizuje strategię prezydenta Karola Nawrockiego, jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim i możliwe scenariusze dla prawicy. Jej zdaniem prezydent coraz wyraźniej buduje własną pozycję – i robi to w długiej perspektywie.

Test dla prezydenta

– Związki partnerskie czy osoba najbliższa? Jak prezydent Nawrocki zinterpretuje przepisy wydyskutowanej w koalicji regulacji? – pyta na początku Bogusław Chrabota. To – jak dodaje – papierek lakmusowy pierwszych lat jego prezydentury.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Nowy projekt rządu ws. związków nieformalnych. Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Zuzanna Dąbrowska zauważa, że temat nie dotyczy jedynie światopoglądu, ale również kalkulacji politycznej. – Jeżeli Karol Nawrocki chce zbudować dużą siłę polityczną, musi brać pod uwagę, że w całej sprawie schowany jest „malutki diamencik”. PSL. To języczek u wagi – wskazuje.

Prezydent, jej zdaniem, ma do wyboru: albo pozostać „przybocznym Kaczyńskiego”, albo już teraz wybijać się na niezależność. – Mnie się wydaje, że on się już wybija. Gra swoje – mówi Dąbrowska.

Strategia: łączyć, nie dzielić

W rozmowie pojawia się wątek rosnącego znaczenia prezydenta na prawicy. – Nawrocki próbuje łączyć PiS i Konfederację w jedną dużą formację pod własnym parasolem – ocenia Dąbrowska. Jej zdaniem czas działa na jego korzyść. – Nawrocki ma czas. Nawrocki ma więcej czasu niż Jarosław Kaczyński – podkreśla.

Czytaj więcej

Na prezydenta Polacy wybrali turbokonserwatywnego Karola Nawrockiego i – przynajmniej co do sprawy z
Komentarze
Bogusław Chrabota: LGBTQIA+ poczeka lat pięć, a może dziesięć

Według rozmówczyni Bogusława Chraboty, celem prezydenta nie jest dziś frontalna walka z Donaldem Tuskiem, ale budowa własnej pozycji. – Tusk to dla niego przeszłość, podobnie jak Kaczyński. On gra na przyszłość – dodaje.

W stronę koalicji z Konfederacją?

W podcaście pojawia się także temat możliwego paktu między PiS i Konfederacją. – Oni są na siebie skazani, jeśli chcą rządzić – mówi Dąbrowska. Jej zdaniem nie można wykluczyć nawet przedwyborczego porozumienia. – Jeśli sondaże pokażą, że premia za jedność jest realna, takie siły w Konfederacji i Pałacu Prezydenckim się znajdą – dodaje.

Dąbrowska wskazuje, że przyszłość polskiej prawicy w dużej mierze zależy od tempa „emancypacji” prezydenta. – On nie będzie szedł na otwartą wojnę z PiS-em. Raczej będzie wyniośle milczał i konsekwentnie budował własną pozycję – ocenia.

Test dla prezydenta

