Zuzanna Dąbrowska: Nawrocki buduje pozycję poza Kaczyńskim

Aktualizacja: 22.10.2025 18:04 Publikacja: 22.10.2025 17:00
Gościem podcastu Bogusława Chraboty „Rzecz w tym” jest Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej i była dziennikarka „Rzeczpospolitej”. W rozmowie analizuje strategię prezydenta Karola Nawrockiego, jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim i możliwe scenariusze dla prawicy. Jej zdaniem prezydent coraz wyraźniej buduje własną pozycję – i robi to w długiej perspektywie.
– Związki partnerskie czy osoba najbliższa? Jak prezydent Nawrocki zinterpretuje przepisy wydyskutowanej w koalicji regulacji? – pyta na początku Bogusław Chrabota. To – jak dodaje – papierek lakmusowy pierwszych lat jego prezydentury.
Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa
Zuzanna Dąbrowska zauważa, że temat nie dotyczy jedynie światopoglądu, ale również kalkulacji politycznej. – Jeżeli Karol Nawrocki chce zbudować dużą siłę polityczną, musi brać pod uwagę, że w całej sprawie schowany jest „malutki diamencik”. PSL. To języczek u wagi – wskazuje.
Prezydent, jej zdaniem, ma do wyboru: albo pozostać „przybocznym Kaczyńskiego”, albo już teraz wybijać się na niezależność. – Mnie się wydaje, że on się już wybija. Gra swoje – mówi Dąbrowska.
W rozmowie pojawia się wątek rosnącego znaczenia prezydenta na prawicy. – Nawrocki próbuje łączyć PiS i Konfederację w jedną dużą formację pod własnym parasolem – ocenia Dąbrowska. Jej zdaniem czas działa na jego korzyść. – Nawrocki ma czas. Nawrocki ma więcej czasu niż Jarosław Kaczyński – podkreśla.
Chciałbym zapytać, gdzie byliście, ludzie żyjący w związkach nieformalnych, jedno- i dwupłciowych
Według rozmówczyni Bogusława Chraboty, celem prezydenta nie jest dziś frontalna walka z Donaldem Tuskiem, ale budowa własnej pozycji. – Tusk to dla niego przeszłość, podobnie jak Kaczyński. On gra na przyszłość – dodaje.
W podcaście pojawia się także temat możliwego paktu między PiS i Konfederacją. – Oni są na siebie skazani, jeśli chcą rządzić – mówi Dąbrowska. Jej zdaniem nie można wykluczyć nawet przedwyborczego porozumienia. – Jeśli sondaże pokażą, że premia za jedność jest realna, takie siły w Konfederacji i Pałacu Prezydenckim się znajdą – dodaje.
Dąbrowska wskazuje, że przyszłość polskiej prawicy w dużej mierze zależy od tempa „emancypacji” prezydenta. – On nie będzie szedł na otwartą wojnę z PiS-em. Raczej będzie wyniośle milczał i konsekwentnie budował własną pozycję – ocenia.
