Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dr Jacek Kucharczyk o zniknięciu PO: To jest dokończenie

To logiczna konkluzja procesu, który już się właściwie wydarzył - mówił o zjednoczeniu PO z Inicjatywą Polską i Nowoczesną dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką.

Publikacja: 22.10.2025 13:01

Dr Jacek Kucharczyk

Dr Jacek Kucharczyk

Foto: TV.RP.PL

Artur Bartkiewicz

W najbliższy weekend PO, Inicjatywa Polska i Nowoczesna połączą się w jedną partię, co będzie wiązać się ze zniknięciem każdego z tych szyldów partyjnych. Nazwa nowej partii nie jest jeszcze znana, z ustaleń Jacka Nizinkiewicza wynika, że partia może działać pod istniejącym już szyldem Koalicji Obywatelskiej. 

Reklama
Reklama

Dr Jacek Kucharczyk: Z samego zjednoczenia PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską niewiele wyniknie

- To jest dokończenie. Taka trochę logiczna konkluzja procesu, który już się właściwie wydarzył. Więc to trochę takie postawienie kropki, kropki nad „i”. Myślę, że biorąc pod uwagę wypracowaną spójność programową między tymi ugrupowaniami, to jest właśnie taki logiczny proces – ocenił dr Kucharczyk. Jak stwierdził z procesu tego nie będzie dużo wynikało „chyba że kongres będzie związany z jakimś większym otwarciem na inne środowiska”. - Bo tak naprawdę Platforma czy Koalicja Obywatelska tego najbardziej potrzebują, żeby nie mieszać w tym samym garnku, tylko pokazać, że ta partia ma plany rozwojowe, że chce wyjść poza ten swój żelazny elektorat, że myśli ambitnie o tym, żeby zwiększyć swoje poparcie do takiego poziomu, aby mogła rzeczywiście pomyśleć o wygraniu kolejnych wyborów – mówił. 

Czytaj więcej

PO Donalda Tuska, Nowoczesna Adama Szłapki oraz Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej mają zespolić si
Polityka
Długi koniec Platformy Obywatelskiej. Opóźnia się fuzja PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska

Dr Kucharczyk mówił też, że z perspektywy zewnętrznego obserwatora i wyborcy zjednoczenie partii wchodzących dziś w skład KO „to nie jest aż tak wielka różnica”. - Z zewnątrz te partie są postrzegane jako monolit – dodał podkreślając, że w przeszłości to samo dotyczyło również PiS i Solidarnej/Suwerennej Polski.

Reklama
Reklama

- Jeżeli to będzie proste ogłoszenie, że partie się zjednoczyły, to niewiele z tego wyniknie dla samej Platformy, i Donalda Tuska – ocenił. Mówiąc o potrzebie zmian w PO/KO dr Kucharczyk wskazał na to, że „słabością Platformy zawsze był brak zakorzenienia, szczególnie poza większymi miastami”.  

Dr Jacek Kucharczyk: Donald Tusk nie ustąpi, ale potrzeba w perspektywy, w której nie pełniłby już głównej funkcji w partii

- Nie sądzę, żeby w tej chwili Donald Tusk miał ustąpić i pewnie przez dłuższy czas jeszcze będzie przywódcą. Natomiast wskazanie na to, że myśli się w Platformie o następnym pokoleniu, o nowych liderach, jest też istotne dla jej wyborców, bo widać, że Donald Tusk, mimo jego niewątpliwej zasługi, jaką jest stworzenie tej większej koalicji, wygranie wyborów w 2023 roku, ma jednak bardzo duży  kapitał negatywny – kontynuował. 

- On oczywiście ma bardzo dużo twardych zwolenników i utrzymuje ten twardy elektorat Platformy przy partii, jego odejście  byłoby ryzykowne. Natomiast poszerzenie elektoratu wymaga jakiegoś poszerzenia, szerszego otwarcia politycznego i perspektywy, w której Donald Tusk być może nie pełniłby już tej tej głównej funkcji w partii i nie byłby jedyną twarzą Platformy - zaznaczył. 

Według dr Kucharczyka Platforma Obywatelska potrzebuje „zmiany pokoleniowej” i odmłodzenia, którego nie dałoby jej ewentualne przywództwo Radosława Sikorskiego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Platforma Obywatelska (PO) Nowoczesna Rząd Osoby Donald Tusk Inicjatywa Polska

W najbliższy weekend PO, Inicjatywa Polska i Nowoczesna połączą się w jedną partię, co będzie wiązać się ze zniknięciem każdego z tych szyldów partyjnych. Nazwa nowej partii nie jest jeszcze znana, z ustaleń Jacka Nizinkiewicza wynika, że partia może działać pod istniejącym już szyldem Koalicji Obywatelskiej. 

Dr Jacek Kucharczyk: Z samego zjednoczenia PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską niewiele wyniknie

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Radosław Sikorski i Péter Szijjártó
Polityka
Spięcie między szefem MSZ Węgier a Radosławem Sikorskim. Poszło o decyzję polskiego sądu
Akcja solidarnościowa z więzionym przez reżim Łukaszenki dziennikarzem i działaczem Związku Polaków
Polityka
Andrzej Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa
Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Polityka
Finał sprawy Karola Nawrockiego i kawalerki Jerzego Ż. Zmiana w księdze wieczystej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Prezydent Karol Nawrocki porusza się BMW serii 7 w wersji Protection, wartym ok. 2 mln zł
Polityka
Luksusowe limuzyny dla kancelarii Nawrockiego. Nieoficjalnie: trafią do ministrów
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie