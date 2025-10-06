Aktualizacja: 06.10.2025 05:14 Publikacja: 06.10.2025 04:30
PO Donalda Tuska, Nowoczesna Adama Szłapki oraz Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej mają zespolić się w jedno ugrupowanie pod nazwą Koalicja Obywatelska
Foto: PAP/Paweł Supernak
– To się stanie, ale nie wiadomo kiedy. Nawet nie ma osoby odpowiedzialnej za rebranding, a musimy to dopiąć, bo publicznie już ogłosiliśmy, że dojdzie do połączenia i zmiany – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z europosłów, jeszcze z Platformy Obywatelskiej. Jeszcze, dlatego że ten szyld ma wkrótce zniknąć i zostać zastąpiony Koalicją Obywatelską. Informację na temat połączenia trzech ugrupowań w jedno na początku września ujawniło TVN24. PO Donalda Tuska, Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Nowoczesna Adama Szłapki mają zespolić się w jedno ugrupowanie pod nazwą Koalicja Obywatelska. Jednak poza zapowiedziami nic więcej się nie wydarzyło. – Nic się nie dzieje. Dziwna sytuacja – mówi nam polityk PO.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że do fuzji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską ma dojść na kongresie pod koniec października. – Czekamy na oficjalne zatwierdzenie i potwierdzenie, ale pod koniec miesiąca powinniśmy występować wspólnie już jako Koalicja Obywatelska – mówi nam europoseł KO.
– Nie uważam, żeby ten sztandar się zużył i powinien wylądować na śmietniku historii, ale od dawna to już nie jest moja partia i pewnie Donald Tusk wie, co robi – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Andrzej Olechowski, współzałożyciel PO, były minister spraw zagranicznych, minister finansów oraz kandydat na prezydenta Polski.
Innego zdania jest przewodniczący PO. W jego wizji połączenie partii ma nie tylko ułatwić przyszły start w wyborach, ale również ułatwić rozliczanie się z m.in. subwencji. – Nie mam żadnych informacji na temat zjednoczenia. Wiem, że przed wyborami parlamentarnymi musimy być silni i iść razem, a nie się spierać – mówi „Rz” Bartosz Arłukowicz z PO. Polityk przekonuje jednak, że nie ma mowy o zmianie przywództwa, nawet po zmianie szyldu formacji i pozycja Donalda Tuska jest niezagrożona. Podobne informacje przekazują nam inni przedstawiciele Platformy, wskazując, że losy połączenia zależą od jednego polityka.
– Sekretarzem generalnym Platformy jest Marcin Kierwiński, a jako szef MSWiA ma dużo pracy w rządzie i czasu nie starcza już na partię. Partia leży odłogiem. Nikt nie ma czasu zająć się wzmocnieniem KO – zdradza nam polityk PO. Ale dlaczego sprawa stanęła w miejscu? W kuluarach zaczęło więc pojawiać się pytanie, czy może mieć to coś wspólnego z ewentualnym dołączeniem do nowego projektu... Polski 2050 Szymona Hołowni?
– Nie ma takich planów. Polska 2050 jest odrębnym ugrupowaniem i wkrótce będzie wybierać nowego lidera – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Barbara Nowacka, minister edukacji i szefowa Inicjatywy Polska. Po tym, jak Szymon Hołownia zdecydował się zostawić partię, której przewodził, i aplikuje na stanowisko w ONZ, kryzys Polska 2050 się pogłębia.
Foto: Tomasz Sitarski
– Polska 2050 ma 1 proc. poparcia i „nie jest wartością dodaną w KO”, słyszymy od Dariusza Jońskiego z Inicjatywy Polska. Od dłuższego już czasu w sondażach poparcia dla partii politycznych jest już uwzględniana KO, a nie sama PO. Nowoczesna i IP nie są więc traktowane jako osobne byty, jednak liderzy tych formacji są ważnymi figurami w rządzie, Nowacka pełni funkcję ministerialną, a Szłapka jest rzecznikiem rządu. Oboje cieszą się zaufaniem Donalda Tuska. Nie można tego powiedzieć o potencjalnych liderach Polski 2050.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że rozważana jest opcja wspólnych list KO z Polską 2050, ale najpierw partia, na czele której nie chce już stać Hołownia, musi „dogadać się wewnętrznie” i „udowodnić, że ma jeszcze wyborców” – słyszymy. Nieoficjalnie się mówi, że politycy Polski 2050 mogliby znaleźć się na listach KO również do Parlamentu Europejskiego. Wszystko zależy od „stabilności” Polski 2050 i koalicji rządowej.
Pewne jest, że fuzja nie obejmie Zielonych. Formacja wciąż będzie współpracować z KO, ale z własnego sztandaru nie zrezygnuje. W Parlamencie Europejskim oba ugrupowania należą do innych rodzin politycznych (PO do Europejskiej Partii Ludowej, a Zieloni są częścią Europejskich Zielonych). W połowie października Zieloni wybiorą nowe władze, a po kongresie zdecydują o dalszej współpracy z KO.
Na 20 września planowane było spotkanie przedstawicieli PO, Inicjatywy Polska i Nowoczesnej w sprawie fuzji. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że to na nim brany wcześniej pod uwagę wariant dołączenia Nowoczesnej i Inicjatyw Polska do PO został zarzucony i trzy ugrupowania znajdą się pod nowym szyldem Koalicji Obywatelskiej. Po połączeniu ma dojść do wyboru nowych władz partii – informowało Radio ZET. Nowa formacja ma mieć władze złożone z przedstawicieli trzech ugrupowań, które wejdą w jej skład. – Z dominacją PO – słyszymy z partii Donalda Tuska, która w KO będzie najważniejszym podmiotem.
W 2019 r. pod szyldem Koalicja Obywatelska do wyborów europejskich szły też wspólnie SLD i PSL. Nowa Lewica i ludowcy na pewno jednak nie połączą się z KO. Oba ugrupowania planują samodzielne starty w najbliższych wyborach.
