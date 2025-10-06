Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Długi koniec Platformy Obywatelskiej. Opóźnia się fuzja PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska

Nowoczesna, Inicjatywa Polska i PO miały połączyć się w jedno ugrupowanie. Nie ma jeszcze porozumienia między partiami, a kongres nie jest oficjalnie zaplanowany. KO i cała większość rządowa zmagają się z wewnętrznymi problemami i nie mają czasu zająć się rebrandingiem.

Publikacja: 06.10.2025 04:30

PO Donalda Tuska, Nowoczesna Adama Szłapki oraz Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej mają zespolić si

PO Donalda Tuska, Nowoczesna Adama Szłapki oraz Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej mają zespolić się w jedno ugrupowanie pod nazwą Koalicja Obywatelska

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jacek Nizinkiewicz

– To się stanie, ale nie wiadomo kiedy. Nawet nie ma osoby odpowiedzialnej za rebranding, a musimy to dopiąć, bo publicznie już ogłosiliśmy, że dojdzie do połączenia i zmiany – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z europosłów, jeszcze z Platformy Obywatelskiej. Jeszcze, dlatego że ten szyld ma wkrótce zniknąć i zostać zastąpiony Koalicją Obywatelską. Informację na temat połączenia trzech ugrupowań w jedno na początku września ujawniło TVN24. PO Donalda Tuska, Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Nowoczesna Adama Szłapki mają zespolić się w jedno ugrupowanie pod nazwą Koalicja Obywatelska. Jednak poza zapowiedziami nic więcej się nie wydarzyło. – Nic się nie dzieje. Dziwna sytuacja – mówi nam polityk PO. 

Reklama
Reklama

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że do fuzji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską ma dojść na kongresie pod koniec października. – Czekamy na oficjalne zatwierdzenie i potwierdzenie, ale pod koniec miesiąca powinniśmy występować wspólnie już jako Koalicja Obywatelska – mówi nam europoseł KO.

Sztandar Platformy Obywatelskiej należy wyprowadzić

– Nie uważam, żeby ten sztandar się zużył i powinien wylądować na śmietniku historii, ale od dawna to już nie jest moja partia i pewnie Donald Tusk wie, co robi – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Andrzej Olechowski, współzałożyciel PO, były minister spraw zagranicznych, minister finansów oraz kandydat na prezydenta Polski.

Innego zdania jest przewodniczący PO. W jego wizji połączenie partii ma nie tylko ułatwić przyszły start w wyborach, ale również ułatwić rozliczanie się z m.in. subwencji. – Nie mam żadnych informacji na temat zjednoczenia. Wiem, że przed wyborami parlamentarnymi musimy być silni i iść razem, a nie się spierać – mówi „Rz” Bartosz Arłukowicz z PO. Polityk przekonuje jednak, że nie ma mowy o zmianie przywództwa, nawet po zmianie szyldu formacji i pozycja Donalda Tuska jest niezagrożona. Podobne informacje przekazują nam inni przedstawiciele Platformy, wskazując, że losy połączenia zależą od jednego polityka. 

Reklama
Reklama

– Sekretarzem generalnym Platformy jest Marcin Kierwiński, a jako szef MSWiA ma dużo pracy w rządzie i czasu nie starcza już na partię. Partia leży odłogiem. Nikt nie ma czasu zająć się wzmocnieniem KO – zdradza nam polityk PO. Ale dlaczego sprawa stanęła w miejscu? W kuluarach zaczęło więc pojawiać się pytanie, czy może mieć to coś wspólnego z ewentualnym dołączeniem do nowego projektu... Polski 2050 Szymona Hołowni?

Polska 2050 nie połączy się teraz z Koalicją Obywatelską

– Nie ma takich planów. Polska 2050 jest odrębnym ugrupowaniem i wkrótce będzie wybierać nowego lidera – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Barbara Nowacka, minister edukacji i szefowa Inicjatywy Polska. Po tym, jak Szymon Hołownia zdecydował się zostawić partię, której przewodził, i aplikuje na stanowisko w ONZ, kryzys Polska 2050 się pogłębia.

Foto: Tomasz Sitarski

–  Polska 2050 ma 1 proc. poparcia i „nie jest wartością dodaną w KO”, słyszymy od Dariusza Jońskiego z Inicjatywy Polska. Od dłuższego już czasu w sondażach poparcia dla partii politycznych jest już uwzględniana KO, a nie sama PO. Nowoczesna i IP nie są więc traktowane jako osobne byty, jednak liderzy tych formacji są ważnymi figurami w rządzie, Nowacka pełni funkcję ministerialną, a Szłapka jest rzecznikiem rządu. Oboje cieszą się zaufaniem Donalda Tuska. Nie można tego powiedzieć o potencjalnych liderach Polski 2050.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że rozważana jest opcja wspólnych list KO z Polską 2050, ale najpierw partia, na czele której nie chce już stać Hołownia, musi „dogadać się wewnętrznie” i „udowodnić, że ma jeszcze wyborców” – słyszymy. Nieoficjalnie się mówi, że politycy Polski 2050 mogliby znaleźć się na listach KO również do Parlamentu Europejskiego. Wszystko zależy od „stabilności” Polski 2050 i koalicji rządowej.

Reklama
Reklama

Koalicja Obywatelska bez Zielonych

Pewne jest, że fuzja nie obejmie Zielonych. Formacja wciąż będzie współpracować z KO, ale z własnego sztandaru nie zrezygnuje. W Parlamencie Europejskim oba ugrupowania należą do innych rodzin politycznych (PO do Europejskiej Partii Ludowej, a Zieloni są częścią Europejskich Zielonych). W połowie października Zieloni wybiorą nowe władze, a po kongresie zdecydują o dalszej współpracy z KO.

Na 20 września planowane było spotkanie przedstawicieli PO, Inicjatywy Polska i Nowoczesnej w sprawie fuzji. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że to na nim brany wcześniej pod uwagę wariant dołączenia Nowoczesnej i Inicjatyw Polska do PO został zarzucony i trzy ugrupowania znajdą się pod nowym szyldem Koalicji Obywatelskiej. Po połączeniu ma dojść do wyboru nowych władz partii – informowało Radio ZET. Nowa formacja ma mieć władze złożone z przedstawicieli trzech ugrupowań, które wejdą w jej skład. – Z dominacją PO – słyszymy z partii Donalda Tuska, która w KO będzie najważniejszym podmiotem.

Czytaj więcej

Radosław Sikorski, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski
Polityka
Powrót Rafała Trzaskowskiego, koniec PO i ostatnia szansa Donalda Tuska

W 2019 r. pod szyldem Koalicja Obywatelska do wyborów europejskich szły też wspólnie SLD i PSL. Nowa Lewica i ludowcy na pewno jednak nie połączą się z KO. Oba ugrupowania planują samodzielne starty w najbliższych wyborach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Platforma Obywatelska (PO) Nowoczesna Osoby Donald Tusk Barbara Nowacka Adam Szłapka Szymon Hołownia Inicjatywa Polska

– To się stanie, ale nie wiadomo kiedy. Nawet nie ma osoby odpowiedzialnej za rebranding, a musimy to dopiąć, bo publicznie już ogłosiliśmy, że dojdzie do połączenia i zmiany – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z europosłów, jeszcze z Platformy Obywatelskiej. Jeszcze, dlatego że ten szyld ma wkrótce zniknąć i zostać zastąpiony Koalicją Obywatelską. Informację na temat połączenia trzech ugrupowań w jedno na początku września ujawniło TVN24. PO Donalda Tuska, Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Nowoczesna Adama Szłapki mają zespolić się w jedno ugrupowanie pod nazwą Koalicja Obywatelska. Jednak poza zapowiedziami nic więcej się nie wydarzyło. – Nic się nie dzieje. Dziwna sytuacja – mówi nam polityk PO. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Barbara Nowacka
Polityka
Sondaż. Polacy ocenili minister edukacji. Nie dostała szóstki
Spięcie z dnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, z udziałem Dariusza Mateckiego (na zdjęciu) jest t
Polityka
Bójki, wyzwiska, pijackie ekscesy. Dlaczego w restauracji sejmowej jest ich coraz więcej?
Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Polska 2050 ma przyszłość bez Szymona Hołowni? Polacy wątpią
Lwów, 1 stycznia 2025 r. Uroczystości przed pomnikiem Stepana Bandery
Polityka
Karol Nawrocki wynalazł koło? Jak rozwiązać problem banderowskich symboli
Reklama
Reklama
e-Wydanie