Koalicja 15 października w obecnym kształcie nie przetrwa do wyborów

Partie tworzące rząd mają problem. Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażach, ale jej koalicjanci tracą poparcie lub znajdują się poniżej progu wyborczego.

Polska 2050 istnieje tylko teoretycznie. Szymon Hołownia porzucił swoją partię, a wyborcy porzucili Polskę 2050. Czy zmiana przywództwa da jej nowy impuls, odświeży ją i pozwoli odnaleźć nowych wyborców? Trudno to sobie wyobrazić. Sondaż pokazuje, że marka partii jest tam, gdzie jej były lider – na śmietniku historii. Ale polityka nie lubi próżni. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w miejsce Polski 2050 powstanie nowe ugrupowanie. Czy to będzie efekt podziału tej formacji, czy będzie to całkowicie nowa formacja? Na to pytanie będzie można odpowiedzieć w połowie stycznia, po wyborze nowych władz w Polsce 2050.

Z kolei PSL jest w zaniku. Czy tym razem również możemy być pewni, że „wybory parlamentarne wygra koalicjant PSL” i że „ludowców już tyle razy składano do grobu, a najstarsza partia polityczna wciąż będzie trwać i mieć reprezentację w parlamencie”? Wypowiedzi polityków PSL, powtarzane jak mantra tym razem mogą nie mieć zastosowania. Ludowcy sondażowo są trwale pod progiem wyborczym. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza desperacko potrzebuje partnera. Przedstawiciele ugrupowania zapowiadają, że nie pójdą na wspólnej liście do wyborów parlamentarnych z KO, ale nie z takich deklaracji politycy partii już się wycofywali, połykając własne języki. Ludowcy są najbardziej zainteresowani tym, żeby powstała nowa partia, z którą mogliby stworzyć wspólną listę. Sami nie mają szans.

Lewica podzieliła się. Nowa Lewica Włodzimierza Czarzastego skonfliktowana z partią Razem to gotowy przepis na katastrofę obu formacji. W interesie KO jest więc, by Nowa Lewica rosła w siłę. Sondaże są dla niej zwykle łaskawe. Formacja zyskuje w badaniach i na ogół znajduje się nad progiem wyborczym, w przeciwieństwie do Razem, ale przez dwa lata jeszcze wiele może się wydarzyć. Lewica Czarzastego potrzebuje odczuwalnych społecznie sukcesów, żeby liczyć na sukces w wyborach parlamentarnych. Wspólne listy KO i Nowej Lewicy wydają się mało prawdopodobne.