Donald Tusk: Tak długo, jak KO będzie u władzy, Polska będzie bezpieczna

Z dumą patrzę na tę jakościową różnicę między rządami KO i naszych partnerów, a tym, co działo się przed 15 października 2023 r. Ówczesna władza była skoncentrowana, żeby zagarniać dla siebie korzyści materialne – powiedział podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.

Publikacja: 05.12.2025 20:22

Premier Donald Tusk na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób Polska planuje zwiększyć swoje bezpieczeństwo narodowe?
  • Dlaczego głosowanie nad projektem ustawy budżetowej było istotne dla Koalicji Obywatelskiej?
  • Jakie były argumenty premiera Donalda Tuska dotyczące weta prezydenta Karola Nawrockiego?
  • Na czym polega kontrowersja związana z ustawą o rynku kryptoaktywów?

5 grudnia w Warszawie odbywa się posiedzenie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia premiera Donalda Tuska. 

Premier Donald Tusk przemawia na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej w ATM Studio w Warszawie
Polityka
PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska się zjednoczyły. Tusk: Dobro zwycięża zło, ale musi być silne

Donald Tusk na posiedzeniu Rady Krajowej KO: Mam powody do dumy

Pod koniec października odbyła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, która rozpoczęła proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. - Wiecie, że to nasz pierwszy raz? Pierwsza Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej po połączeniu kilku środowisk, które przechodziły razem trudne momenty – zaczął premier Donald Tusk, który 5 grudnia przemówił na posiedzeniu Rady Krajowej KO. 

- Jesteśmy czymś więcej niż partia, nie opuszczamy rąk. Tak wyglądały też ostatnie lata, miesiące, tygodnie Czasami pod górę, czasem wbrew okolicznościom, w warunkach zewnętrznych najtrudniejszych od II wojny światowej – stwierdził szef rządu. – Daliście radę, jestem bardzo dumny, że do najbliższych wyborów władz KO mam zaszczyt być waszym przewodniczącym. To powód do dumy. Dziękuję, że możemy razem przywracać nadzieję Polaków, że Polska nie tylko staje się liderem wzrostu gospodarczego, państwem stabilnym, ale też wzorem dla tych krajów, które walczą o przywrócenie demokracji i praworządności. Polska jest tego przykładem – dodał. – Spotykamy się w dniu szczególnym, nasze spotkanie kończy wyjątkowy dzień. (...) Po pierwsze pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zbudować stabilną koalicję rządzącą. Widzimy, jak upadają systemy, jak niestabilne są kraje UE, po drugiej stronie Atlantyku, ale dlatego że towarzyszy nam wiara w sens wspólnego działania, potrafimy przechodzić te trudne czasy zjednoczeni – zaznaczył lider KO. 

Premier: Budujemy największą armię w tej części Europy, żeby Polacy czuli się bezpieczni

Tusk odniósł się także do tego, że w piątek w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy budżetowej na 2026 r. Posłowie byli za przyjęciem przyszłorocznego budżetu państwa. – Uchwaliliśmy spokojną większością dobry budżet dla Polski. (...) Wiem, że część tych oklasków jest pod adresem Andrzeja Domańskiego, bardzo dzielnie wspierała go Krysia Skowrońska. Tak, to nie było łatwe przedsięwzięcie. To nasza szkoła polskiej ekonomii, o której gazety mówią "cud gospodarczy" – powiedział Tusk na posiedzeniu Rady Krajowej KO. – Największe wydatki na obronność, Polska z najszybszym wzrostem na pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Podjęliśmy ten wyjątkowy trud, to jest bardzo ambitne zadanie, aby docierać do granic możliwości, w duchu pełnej odpowiedzialności, żeby pogodzić te wszystkie wydatki, wydawałoby się na sprzeczne potrzeby – dodał polityk. 

Kiedy obejmowaliśmy władzę, pamiętacie, jaka była inflacja, wzrost był praktycznie zerowy. Dzisiaj Polska jest liderem, to ma znaczenie dla losów całego regionu i to nie jest zbędny patos. (...) Podjęliśmy to ryzyko i sprostaliśmy temu wyzwaniu. Budujemy największą armię w tej części Europy, nie po to, żeby komuś zaimponować, ale po to, żeby Polacy czuli się bezpieczni. (...) Chcemy móc także własnymi siłami umieć odpowiedzieć na zagrożenia. To my jesteśmy gwarantem, wbrew temu, co prezentuje opozycja, trwałej obecności Polski w strukturach europejskich oraz NATO. (...) Tymczasem coraz wyżej głowę podnoszą ci, którzy nie ukrywają sympatii wobec Rosji i mówią o potrzebie wyjścia z UE. Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy i z przykrością stwierdziliśmy, że na ich czele szedł prezydent Karol Nawrocki – podkreślił premier podczas przemówienia. 

Szef rządu zapewnił także, że „tak długo, jak KO będzie u władzy i obywatele będą jej wierzyć, Polska będzie bezpieczna i nikt nie wyprowadzi Polski z Europy”. – Przegłosowaliśmy ten trudny budżet. Każdy z nas odbiera sygnały z różnych części Polski, że potrzeba więcej, w tym pieniędzy. Dlatego cieszymy się, że Polska ma największy wzrost gospodarczy, bo to będzie źródłem późniejszych wydatków. (...) Tak, zasługujemy na jeszcze więcej i chcemy, żeby stało się to możliwe – powiedział Tusk.

Premier Donald Tusk na sali obrad Sejmu w Warszawie
Polityka
Sejm nie odrzucił weta Nawrockiego. Tusk: To bardzo dziwnie wygląda

Donald Tusk: Próg 40-proc. poparcia jest w zasięgu ręki

– Jednoczymy się nie dlatego, żeby mieć silną organizację, ale wokół najważniejszej sprawy, najistotniejszych interesów Polski. Z dumą patrzę na tę jakościową różnicę między rządami KO i naszych partnerów, a tym, co działo się przed 15 października 2023 r. Ówczesna władza była skoncentrowana, żeby zagarniać dla siebie korzyści materialne. Rozliczenia, które owocują dziesiątkami aktów oskarżenia, zatrzymań, aresztów, wobec ludzi władzy, którzy okradali Polaków, to nie jest dość – stwierdził premier. – Mamy najmasywniejszą akcję rozliczeń w sprawie nadużyć władzy w historii Polski, trudno znaleźć też przykład gdzieś na świecie, gdzie władze starały się rozliczyć zło, złodziejstwo, pazerność władzy. Demokracja pokazuje, że władza musi odpowiadać za to, co robi wobec ludzi. Nie ma bezkarności wobec prawa dla ludzi władzy. (...) Także jeżeli zdarzy się, że z naszego środowiska – dodał. – Widzę tę przyszłość w sposób optymistyczny dla Polski i naszej formacji, bo wierzę w jednoczenie się wokół dobrych spraw. Jeżeli dzisiaj widzimy, że mamy 10 pp. przewagi nad PiS, politycznym bankrutem (...), mamy 35 proc. poparcia, a PiS 25 proc. poparcia, to tak jak mówiłem wam (...), my kolejne wybory wygramy, żeby złodziejstwo nie wróciło jako władza – zaznaczył. 

Jak stwierdził szef rządu, „wydawało się, że próg marzeń 40-proc. poparcia jest nieosiągalny”. – On jest w zasięgu ręki, pod warunkiem że będziemy budowali Polskę marzeń zwykłych ludzi, wszystkich obywateli, że nie spoczniemy w tym wysiłku – powiedział Tusk. – Wydaje się, że jest to tak ważne, bo kiedy aresztuje się ludzi, rozlicza także tych, którzy przebywają za granicą – oni też trafią przed oblicze sprawiedliwości, ale PiS i Konfederacja, skłóceni w różnych sprawach, frakcje walczące ze sobą, jakieś dziwne nazwy. – dodał premier. – Ja życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu zdrowia i jak najdłuższego panowania. Wydaje się jednak, że pod dywanem partyjne buldogi wzięły się za poły marynarek. Widać było dzisiaj w Sejmie, to wprowadza mnie w miły nastrój, kiedy widzę, że dla dodania kurażu krzyczą sobie „Karol Nawrocki”. Patrzę wtedy na Jarosława Kaczyńskiego, który stara się klaskać, ale nie cieszy się. Na każdym poziomie między PiS i Konfederacją kłócą się – podkreślił. 

Sejm nie odrzucił weta Nawrockiego. Premier Tusk: Są zjednoczeni, kiedy chodzi o kasę

Premier odniósł się także do tego, że w piątek 243 posłów zagłosowało za ponownym przyjęciem ustawy z 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów, której podpisania odmówił prezydent Karol Nawrocki. Wymagana do odrzucenia prezydenckiego weta większość to 3/5 (w przypadku tego głosowania było to 261 głosów). Weto zostało utrzymane. Przeciw ponownemu przyjęciu ustawy zagłosowało 192 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

– Przychodzi jednak ten dzień, kiedy są zjednoczeni, kiedy chodzi o kasę. Dzisiaj byliśmy tego świadkami. Jaśniej nie mogłem wyjaśnić, o co chodzi w kryptoaferze, skandalicznym wetem prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy, która miała chronić obywateli, inwestorów, którzy ulokowali swoje nadzieje na rynku kryptowalut – powiedział Donald Tusk. – Nie ma w tym nic złego. Nasz projekt nie był wymierzony w kryptowaluty jako takie. (...) Po to zamierzaliśmy jednak wprowadzić te regulacje, żeby ludzie, którzy inwestują na tym rynku mogli to robić bezpiecznie. Dane mówią, że kilkaset podmiotów związanych jest z Rosją i Białorusią. Pytali mnie z PiS: „no to dlaczego z tym nic nie robicie?”. Bo nie było ustawy – dodał polityk. – Patrzyłem na tych wszystkich, którzy korzystali ze sponsoringu głównej firmy na tym rynku, organizowali imprezy polityczne za pieniądze operatorów tych rynków kryptowalut. Przecież te pytania są zasadnicze – jak to możliwe, że za pieniądze firmy z pieniędzy przestępczych i została uratowana przez mafie rosyjskie, bawili się i organizowali imprezy ludzie z władzy z PiS. Można powiedzieć, że z niewiedzy (...). Po to jednak było to posiedzenie, żeby nie było już wątpliwości. Dzisiaj jednak jak jeden mąż zagłosowali, żeby utrzymać to weto, żeby państwo nie mogło chronić obywateli, także przed ingerencją służb rosyjskich – zaznaczył premier.

Minister finansów Andrzej Domański przemawia na sali obrad Sejmu
Budżet i podatki
Sejm uchwalił budżet na 2025 r. z deficytem w wysokości 289 mld zł

Tusk do Nawrockiego, Kaczyńskiego i Bosaka: Nie miejcie złudzeń, nie będziemy obojętni

Tusk stwierdził też, że „Polska przetrwała osiem lat rządów ludzi, którzy wykorzystywali władzę”. – Bo nie byliśmy obojętni. Nie byliśmy i nie będziemy obojętni. Prezydencie Karolu Nawrocki, prezesie Jarosławie Kaczyński, przewodniczący Krzysztofie Bosaku, nie miejcie złudzeń: nie będziemy obojętni – powiedział polityk. 

– Dziękuję za gotowość, to nie będzie łatwe. Nie chcę nikogo przestraszyć, ale ta sprawa pokazała, z jak groźnymi ludźmi mamy do czynienia. Zbudowali syndykat, w którym widać twarz mafiosa, przestępcy i polityka PiS. Jesteście po to, żeby oni już nigdy władzy nie odzyskali – zaznaczył premier. – Od tego zależy los Polski. Będziemy bezpieczni właśnie dlatego, że ich powstrzymaliśmy. Ta sprawa się dzisiaj nie zakończyła. To, że obronili weto, to nie znaczy, że sprawa się zakończyła. Mogę powiedzieć z ręką na sercu: będą bardzo żałowali tej swojej decyzji, będą się jej wstydzili do końca życia. Obiecuję wam – dodał.

