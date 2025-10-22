Litwa nie po raz pierwszy w ostatnim czasie mierzy się z inwazją balonów. Do podobnych incydentów dochodziło już kilkakrotnie we wrześniu i na początku października. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Katarzyna Zdanowicz, mówi „Rzeczpospolitej”, że Polska w ostatnim czasie również kilkakrotnie doświadczyła przylatujących od strony Białorusi balonów. Z informacji SG wynika, że od początku roku na granicy z Białorusią odnotowano ponad 100 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy pomocy balonów meteorologicznych o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł.

Przebywający na emigracji czołowy białoruski dziennikarz śledczy Stanisław Iwaszkiewicz, szef Białoruskiego Centrum Śledczego (znanej organizacji zrzeszającej niezależnych dziennikarzy, będącej częścią międzynarodowego konsorcjum pracującego m.in. nad sprawą „Pandora Papers”) nie ma wątpliwości co do tego, że przemyt papierosów na Białorusi znajduje się pod ścisłą kontrolą reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wskazuje jednak, że lwia część produkowanych na Białorusi papierosów jest przerzucana do Europy nie przy pomocy balonów.

– Balony, tratwy, zapasowe koła samochodowe i inne kreatywne sposoby to zaledwie 10 proc. przemycanych z Białorusi papierosów. Z naszych dotychczasowych śledztw dziennikarskich wynika, że około 90 proc. przemycanych do UE papierosów przekracza granicę wraz z ładunkami pochodzącymi z białoruskich przedsiębiorstw państwowych. Chodzi m.in. o ładunki cementu, drewna, oleju czy nawozów. Przemyt płynie głównie drogą kolejową zarówno przez granicę białorusko-litewską, jak i białorusko-polską – mówi „Rzeczpospolitej” Iwaszkiewicz.

– Gdy Białoruś jeszcze publikowała dane statystyczne, było widać, że produkowano wielokrotnie więcej papierosów, niż sprzedawano na lokalnym rynku i oficjalnie eksportowano za granicę (m.in. do Rosji – red.). W 2014 r. władze białoruskie utajniły informacje dotyczące eksportu i olości produkowanych w kraju papierosów, tłumacząc to kwestiami związanymi z bezpieczeństwem narodowym. Wnioski nasuwają się same – dodaje.