Z tego artykułu się dowiesz: Co orzekł Trybunał w Hadze na temat obowiązków Izraela wobec mieszkańców Strefy Gazy?

Jakie incydenty wpłynęły na zawieszenie broni w Strefie Gazy?

Jakie są etapy planu pokojowego zaproponowanego przez administrację Donalda Trumpa?

W środę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał orzeczenie w sprawie Strefy Gazy. Co się w nim znalazło?

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: Izrael ma obowiązek wspierać działania pomocowe w Strefie Gazy

Jedenastu członków Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze stwierdziło, iż Izrael nie uzasadnił odpowiednio swoich twierdzeń, mówiących, że znaczna część pracowników Agencji ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim ONZ na Bliskim Wschodzie (UNRWA) była członkami Hamasu.

Trybunał w Hadze orzekł także, że Izrael nie może stosować głodu w Strefie Gazy jako metody prowadzenia wojny.