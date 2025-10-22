Aktualizacja: 22.10.2025 18:04 Publikacja: 22.10.2025 17:56
Ciężarówka wioząca pomoc dla Palestyńczyków w Deir Al-Balah w centralnej części Strefy Gazy.
W środę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał orzeczenie w sprawie Strefy Gazy. Co się w nim znalazło?
Jedenastu członków Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze stwierdziło, iż Izrael nie uzasadnił odpowiednio swoich twierdzeń, mówiących, że znaczna część pracowników Agencji ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim ONZ na Bliskim Wschodzie (UNRWA) była członkami Hamasu.
Trybunał w Hadze orzekł także, że Izrael nie może stosować głodu w Strefie Gazy jako metody prowadzenia wojny.
Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Yuji Iwasawa stwierdził, że „jako państwo okupujące, Izrael ma obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnej ludności, w tym pomocy niezbędnej do przetrwania”.
19 października Izrael przekazał, że uzbrojone jednostki Hamasu przeprowadziły atak na siły izraelskie w Rafah na południu Strefy Gazy, a Siły Obronne Izraela (IDF) odpowiedziały nalotami na ten obszar. Izraelskie media zaznaczały, że incydent ten stanowił naruszenie przez Hamas wynegocjowanego przez USA zawieszenia broni, mającego na celu zakończenie wojny w enklawie. Wysokiej rangi działacz Hamasu Izzat al-Risheq wydał zaś oświadczenie, w którym stwierdził, że Hamas nadal przestrzega zawieszenia broni.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Dzień później – 20 października – prezydent USA Donald Trump, pytany o sytuację w Strefie Gazy oświadczył, że zawieszenie broni, które weszło w życie 10 października, po zaakceptowaniu przez Hamas i Izrael pierwszego etapu realizacji 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa, nadal obowiązuje. Administracja USA podkreślała, że kierownictwo Hamasu może nie mieć nic wspólnego z atakiem na izraelskich żołnierzy, który pociągnął za sobą izraelskie naloty odwetowe.
W sobotę władze Izraela poinformowały, że przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafah pozostanie zamknięte, a jego ewentualne otwarcie (co ułatwiłoby m.in. napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy) będzie uzależnione od działań Hamasu i od wywiązywania się tej organizacji z porozumienia o zawieszeniu broni.
W Strefie Gazy od 10 października obowiązuje zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem. Pierwszy etap zakłada wstrzymanie walk, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów i zwiększenie pomocy humanitarnej.
Większość tych punktów została zrealizowana. Izrael zarzuca jednak Hamasowi, że ten zbyt wolno przekazuje stronie izraelskiej ciała zakładników uprowadzonych w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r.. Na mocy porozumienia Hamas wypuścił wszystkich żyjących zakładników 13 października, ale jak dotąd zwrócił 12 z 28 ciał zakładników, którzy zginęli w niewoli. Hamas odpiera te zarzuty twierdząc, że nie ma żadnego interesu w zatrzymaniu ciał zakładników – ma jednak problem z wydobyciem niektórych spod gruzów zburzonych budynków.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Drugi etap planu przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa obejmuje m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium.
Według Ministerstwa Zdrowia Gazy, które jest częścią kontrolowanego przez Hamas rządu, wojna w Strefie Gazy pochłonęła ponad 68 000 ofiar śmiertelnych. Dane te są uznawane za wiarygodne przez agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów. Izrael kwestionuje te dane, nie podając jednak własnego bilansu.
W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków (według strony palestyńskiej większość ofiar stanowili cywile), a niemal cała Strefa Gazy została obrócona w ruinę.
