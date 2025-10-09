W ramach ogłoszonego w nocy z 8 na 9 października (czasu polskiego) porozumienia Hamas ma wypuścić żywych izraelskich zakładników (mowa o 20 osobach) w ciągu 72 godzin od ratyfikacji porozumienia przez izraelski rząd (dojdzie do tego w czwartek). Izrael ma z kolei wycofać swoje siły na uzgodnioną w ramach porozumienia linię i wypuścić z więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków - ok. 250 z wyrokami dożywocia oraz ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wydarzeniach z października 2023 roku. Hamas poinformował, że przekazał Izraelowi listę z nazwiskami zakładników, którzy znajdują się w enklawie i listę palestyńskich więźniów, których uwolnienia oczekuje. Wśród nich mają być odsiadujący wyroki wielokrotnego dożywocia Marwan al-Barghusi, lider Fatahu i Ahmed Saadat, były przywódca Frakcji Ludowej na rzecz Wyzwolenia Palestyny.

Hamas i Izrael zgadzają się na pierwszy etap planu Donalda Trumpa. Co dalej?

Czego należy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy składa się z 20 punktów. Pierwszy etap – obejmujący również zawieszenie broni – oznacza realizację pierwszych dwóch.

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej Foto: PAP

Kolejne punkty mówią o otwarciu granic Strefy Gazy dla pomocy humanitarnej. Ilość dostarczanej pomocy ma być zgodna z tym, co ustalono w porozumieniu z 19 stycznia 2025 roku, na mocy którego doszło do kilkutygodniowego zawieszenia broni, które Izrael zerwał w marcu zarzucając Hamasowi, że ten nie realizuje postanowień porozumienia dotyczących uwalniania zakładników. Wznowieniu w marcu walk w enklawie towarzyszyła 11-tygodniowa blokada dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Plan przewiduje też, że Izrael obejmie amnestią wszystkich członków Hamasu, którzy zaakceptują „pokojowe współistnienie” i złożą broń. Z kolei członkom Hamasu, którzy będą chcieli wyjechać ze Strefy Gazy, Izrael ma to umożliwić.