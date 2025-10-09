Rzeczpospolita
Co przewiduje plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy?

Hamas i Izrael porozumiały się w nocy z 8 na 9 października w sprawie realizacji pierwszego etapu planu pokojowego zaproponowanego pod koniec września przez Donalda Trumpa. Etap ten obejmuje zawieszenie broni, uwolnienie przez Hamas zakładników oraz zwolnienie z izraelskich więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków. Co znajduje się w kolejnych punktach planu?

Publikacja: 09.10.2025 07:12

Donald Trump i Beniamin Netanjahu

Donald Trump i Beniamin Netanjahu

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Artur Bartkiewicz

W ramach ogłoszonego w nocy z 8 na 9 października (czasu polskiego) porozumienia Hamas ma wypuścić żywych izraelskich zakładników (mowa o 20 osobach) w ciągu 72 godzin od ratyfikacji porozumienia przez izraelski rząd (dojdzie do tego w czwartek). Izrael ma z kolei wycofać swoje siły na uzgodnioną w ramach porozumienia linię i wypuścić z więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków - ok. 250 z wyrokami dożywocia oraz ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wydarzeniach z października 2023 roku. Hamas poinformował, że przekazał Izraelowi listę z nazwiskami zakładników, którzy znajdują się w enklawie i listę palestyńskich więźniów, których uwolnienia oczekuje. Wśród nich mają być odsiadujący wyroki wielokrotnego dożywocia Marwan al-Barghusi, lider Fatahu i Ahmed Saadat, były przywódca Frakcji Ludowej na rzecz Wyzwolenia Palestyny.

Hamas i Izrael zgadzają się na pierwszy etap planu Donalda Trumpa. Co dalej?

Czego należy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy składa się z 20 punktów. Pierwszy etap – obejmujący również zawieszenie broni – oznacza realizację pierwszych dwóch. 

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

Kolejne punkty mówią o otwarciu granic Strefy Gazy dla pomocy humanitarnej. Ilość dostarczanej pomocy ma być zgodna z tym, co ustalono w porozumieniu z 19 stycznia 2025 roku, na mocy którego doszło do kilkutygodniowego zawieszenia broni, które Izrael zerwał w marcu zarzucając Hamasowi, że ten nie realizuje postanowień porozumienia dotyczących uwalniania zakładników. Wznowieniu w marcu walk w enklawie towarzyszyła 11-tygodniowa blokada dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. 

Plan przewiduje też, że Izrael obejmie amnestią wszystkich członków Hamasu, którzy zaakceptują „pokojowe współistnienie” i złożą broń. Z kolei członkom Hamasu, którzy będą chcieli wyjechać ze Strefy Gazy, Izrael ma to umożliwić. 

Zniszczenia w Strefie Gazy

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: PAP

W planie Donalda Trumpa czytamy też, że Strefa Gazy po wojnie „nie będzie stanowić zagrożenia dla sąsiadów” i zostanie odbudowana. 

Nadzór nad Strefą Gazy ma – tymczasowo – przejąć „Pokojowy Zarząd” w skład którego wejdzie Donald Trump i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. W okresie przejściowym Gazą rządzić ma administracja złożona z palestyńskich i międzynarodowych ekspertów, których działanie będzie nadzorowane przez wspomniany zarząd. Tymczasowa administracja ma sprawować władzę w Strefie Gazy do czasu, aż Autonomia Palestyńska „przejdzie poważne reformy”. 

Plan przewiduje, że nikt nie zostanie zmuszony do opuszczenia Strefy Gazy – co jest istotne, ponieważ wcześniej pojawiły się pomysły wysiedlenia mieszkańców Strefy Gazy na czas jej odbudowy (Trump na początku 2025 roku mówił o planie budowy tam bliskowschodniej Riwiery). Ci, którzy będą chcieli wyjechać ze Strefy Gazy mają mieć taką możliwość, ale będą mogli też swobodnie wrócić do enklawy. „Zachęcamy mieszkańców do pozostania i dajemy im okazję zbudowania lepszej Gazy” - głosi plan. 

Strefa Gazy bez Hamasu, niepodległa Palestyna. Czy Izrael i Hamas się na to zgodzą?

Zgodnie z propozycją Trumpa Hamas nie będzie miał żadnego wpływu na rządzenie Gazą po wojnie – ani bezpośrednio, ani pośrednio. Zniszczona ma być cała infrastruktura wojskowa Hamasu – w tym podziemne tunele i zakłady produkujące broń. Demilitaryzację Gazy nadzorować mają niezależni obserwatorzy. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Nadzieja dla Gazy. Czy Donald Trump ma szansę na Pokojową Nagrodę Nobla?

W Gazie miałyby zostać rozmieszczone tymczasowe Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne. W ich skład mieliby wejść żołnierze z państw arabskich. 

Plan gwarantuje, że Izrael nie będzie okupował ani nie anektuje Strefy Gazy. Izraelska armia ma przekazywać kontrolowane przez siebie terytorium w Gazie Międzynarodowym Siłom Stabilizacyjnym. 

Zgodnie z planem wszystkie te kroki mają prowadzić do uzyskania przez Palestynę własnej państwowości. W czasie odbudowy Strefy Gazy ma dojść do reformy Autonomii Palestyńskiej, w efekcie której „mogą się pojawić warunki na wytyczenie drogi do palestyńskiego samostanowienia i państwowości”. 

Chociaż Hamas i Izrael wstępnie zgodziły się na realizację całego planu, jednak nie ma pełnej zgody co do wszystkich jego punktów. Beniamin Netanjahu odrzuca możliwość powstania niepodległej Palestyny, Hamas nie zgadza się na całkowite rozbrojenie i przekazanie zarządu nad Strefą Gazy organowi innemu, niż złożonemu przez Palestyńczyków i nadzorowanemu przez Autonomię Palestyńską. 

Źródło: rp.pl

