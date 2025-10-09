Donald Trump ma prawie wszystko. Wielką władzę, wielkie pieniądze. Ważni i możni mówią mu to, co chce usłyszeć. Dostaje wspaniałe prezenty, na jego cześć brytyjski król organizuje wspaniałe ceremonie. Nie ma go jednak na liście laureatów Nagrody Nobla. A bardzo by chciał się na niej znaleźć. Za wszystkie wojny, które, jak twierdzi, skończył (sześć, siedem czy nawet osiem – takie wersje padały), pokojowy Nobel należy mu się jak nikomu innemu. Tak w każdym razie sam sugeruje i to, w jego obecności, głoszą jego bliscy współpracownicy.

A w każdym razie tak głosili jeszcze przed kilkoma tygodniami. On sam jeszcze parę tygodni temu promował swoją kandydaturę. Miał nawet dzwonić w tej sprawie do znanego z czasów szefowania NATO Jensa Stoltenberga, obecnie ministra finansów Norwegii, kraju, w którym zapadnie decyzja.

Donald Trump stracił wiarę? „Dadzą to komuś, kto nic nie zrobił”

Ostatnio jednak prezydent Donald Trump najwyraźniej zwątpił. – Dadzą to komuś, kto nic nie zrobił – powiedział 30 września. Zabrzmiało to, jak pogodzenie się, jak utrata wiary. Choć mogło być też ostrzeżeniem dla Norweskiego Komitetu Noblowskiego.